Alias “Uriel” pudo haber enfrentado corte marcial del ELN por indiscreción familiar

Sánchez Montes de Oca relató para el programa Al Ataque en la plataforma digital de Revista Semana pormenores de su cautiverio en el frente que lideraba alias Uriel, dado de baja el 25 de octubre en operativos del ejército. El excongresista, protagonista de un canje por su hermano Patrocinio en el año 2017, y liberado por esa guerrilla, afirmó que Uriel le había dicho, a manera de confidencia, que el CoCe (Comando Central) iba a realizarle un consejo de guerra por la visita de su esposa al campamento . Esta, al parecer, contaba con un sistema de rastreo que buscaba dar con la ubicación geográfica tanto del criminal como del campamento, presumiblemente en labores para alcanzar la liberación de Sánchez Montes de Oca.

El excongresista, quien posteriormente sería acusado de mantener nexos con alias El Aleman, o Freddy Rendón Herrera , paramilitar a cargo del Bloque ‘Elmer Cárdenas’, y cuyo apoyo, según la Corte Suprema de Justicia, fue determinante para su elección en cargos de elección popular, dijo que el encuentro entre Uriel y su esposa tenía como propósito: “sacar a su señora y a su hija del conflicto. Incluso, para sacarlas del país”, y agregó que eran diligencias que contaban con el conocimiento de la Defensoría del Pueblo: “Eso iba bastante avanzado con el defensor del Pueblo anterior, un señor Kike Abadía”.

Sin embargo, esta no fue la úinica revelación del excongresista. Subrayó que Uriel, pese a que su desaparición fue lamentada por el CoCe en un audio remitido a presos políticos y militantes de base de la guerrilla del ELN, no tenía buenas relaciones con Pablo Beltrán, uno de los máximos dirigentes de esta organización criminal. “Me decía que ellos no tenían comunicación. Muy poca era la comunicación. Las relaciones no eran buenas”.

Odín Sánchez Montes de Oca, inhabilitado para ejercer cargos de elección popular por sus relaciones comprobadas con los paramilitares, no ocultó la preocupación que tiene por el nombre del operativo que dio de baja al mediático Uriel: “Yo pensé inicialmente que era un chiste, porque uno deja de ser político y poco de comunicación con la dirigencia de este país. Lo abandonan a uno su propia suerte. No sé por qué razón le pusieron Odín al operativo”, recalcó sobre la ironía del uso de su nombre en un operativo que concluyó una semana de acciones exitosas por parte del Ejército contra las estructuras criminales que azotan las regiones del suroccidente y el pacífico colombiano.

Según la Fiscalía General de la Nación, alias Uriel es responsable del atentado realizado contra la escuela de suboficiales de la Policía en 2019 y de las asonadas de septiembre que causaron la destrucción de más de 60 Centros de Atención Inmediata (CAIs) en la capital de la república. Indica que desplegaba su influencia en redes sociales, en las que convocaba a jóvenes para unirse a la insurgencia, a las que prometía un “plan de becado”, que consistía en el pago de estudios de educación superior en contraprestación al apoyo que los militantes brindaran a las actividades urbanas del ELN. Este tipo de apoyos estaba apoyado en el excedente del dinero obtenido por el narcotráfico en los corredores del pacífico colombiano. La Fiscalía investiga las conexiones de las milicias urbanas con el CoCe, mientras que avanza una iniciativa para que los responsables de las asonadas paguen económicamente los daños a las estaciones de Policía.

