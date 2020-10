La Liendra y Luisa Castro por fin hablaron sin indirectas de los rumores sobre su relación

La Liendra y Luisa Castro en historias de Instagram.

Mauricio Gómez, ‘La Liendra’, y su ex pareja Luisa Castro, protagonizan una polémica en redes sociales, luego de que empezaran los rumores diciendo que Castro tiene una relación amorosa con el reguetonero Kevin Roldán, situación que no se ha confirmado por ninguno de los implicados.

Tras publicaciones de Gómez y Castro que aparentemente no tenían que ver con su relación, terminada a inicios de este año, sus seguidores interpretaron como “indirectas muy directas”. Por eso ambos salieron a expresarse públicamente sobre los rumores.

La Liendra cumplió con lo que prometió a sus seguidores y se refirió a los rumores de la relación entre Luisa Castro y Kevin Roldán. “Me han pedido mucho que hable sobre que mi ex pareja tiene una nueva relación” , así iniciaron la serie de historias en Instagram que publicó el influenciador.

“Es mi ex pareja, si ella tiene una nueva relación eso no me tiene que afectar”. Gómez aseguró que aunque eso no le importa, lo que sí lo afecta es que lo reconozcan por esas polémicas, “no me interesa entrar en el jueguito de indirectas, seguirles el juego o seguir el juego de ustedes, prefiero trabajar, yo sí trabajo”.

En los clips, el influenciador que cuenta con más de 5 millones de seguidores da tres consejos a quienes lo ven. “Primero, por más feo que usted sea, usted puede tener una novia muy linda”, esto haciendo referencia a los comentarios que, desde que inició su relación con Castro, le han hecho asegurando que él era muy feo para ella.

“Pasó de Toyota a Lamborghini”, “Le quitó la novia a La Liendra”, “No, pero quien no va a cambiar a La Liendra por este bebé”, son algunos de los comentarios que se vieron en la foto de Kevin Roldán junto a luisa Castro.

El segundo consejo de La Liendra para sus “liendritas”, como llama a sus seguidores, fue que cuando “una mujer pide tiempo, ese tiempo viene acompañado de alguien más” y, por último, “cuando su novia diga que ese man no le gusta, ponga más cuidado a ese man que a cualquiera”.

Terminó diciendo a sus seguidores que diariamente tiene más de millón y medio de personas viendo sus historias, “por eso no me interesa estar pegado por polémicas”. Aseguró: “el día de ayer 4 millones de personas vieron mis historias, eso es lo que hace el chisme, pero yo quiero esos 4 millones por mi trabajo”.

LA RESPUESTA DE LUISA CASTRO

Minutos después de las historias de La Liendra, entró en escena Luisa Castro, quien es otra influenciadora con más de 4 millones de seguidores y que mantuvo por varios años una relación con Gómez.

Castro también publicó una serie de historias en las que aclaró varios puntos sobre los rumores de los últimos días y respondió a las palabras de su ex pareja. “Ya no voy a dejar que él los haga creer cosas que no son”, la influenciadora asegura que ella lo conoce muy bien y él suele mentir a sus seguidores.

Luisa Castro aclaró que ella jamás le pidió tiempo a él “yo le terminé. Él sabe muy bien los motivos, sino que se hace el que no”. En los videos Castro dijo que si La Liendra no se acuerda por qué ella terminó con él, ella puede hacer públicos los motivos, pero que a Mauricio “no le conviene que se sepa, porque todos me van a entender a mi”.

Además, la influenciadora aseguró que, aunque La Liendra dice que ella ya no le interesa, él la sigue buscando por WhatsApp y hasta va a su apartamento a pedirle perdón. También terminó dando unos consejos a sus seguidoras “no estén donde no las valoren, ni las respeten”.

La Liendra reaccionó a las historias de Castro y dijo que “yo ya cerré el tema, ellos quieren más polémica, esto al final termina siendo estrategia para alguna canción o algo”. Por el momento, Luisa Castro sigue disfrutando de sus vacaciones en Cartagena junto a Kevin Roldán.

ANDREA VALDIRI SE SUMÓ A LA POLÉMICA

Otro de los implicados en la polémica, que también ha recibido miles de comentarios en redes sociales, es el cantante urbano Kevin Roldán. Aunque él no ha reaccionado ni respondido a las críticas por los rumores de su relación con Luisa Castro, la bailarina Andrea Valdiri sí publicó una serie de historias diciendo que está trabajando junto al artista y aseguró que “a veces lo que vemos en redes sociales no es cierto, hay que conocer el corazón de la gente”.

