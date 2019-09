Para el líder guerrillero, el rearme y la fundación de "la Nueva Marquetalia", es una "respuesta a la traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana". Afirmó que primero Juan Manuel Santos incumplió su palabra de no modificar lo pactado y después Iván Duque "asegura sin inmutarse que lo que él no firmó no lo obliga".