México

Alejandro Moreno acusa a Morena de condicionar pago de pensión a adultos mayores que apoyen al PRI en Coahuila

El priista publicó un video en el que presuntos servidores de Morena amagan a una mujer con quitarle la pensión a su esposo

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Ciudadanos de la tercera edad formados para obtener su pensión del bienestar en México.
Adultos mayores mexicanos recibiendo la pensión del bienestar en un centro de distribución. Foto: Cuartoscuro

Alejandro Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusó que presuntos servidores de Morena condicionan el pago de la Pensión del Bienestar para adultos mayores a los beneficiarios que apoyen a la oposición en Coahuila.

En su cuenta de X, el íder priista afirmó que, de acuerdo con un video difundido en redess sociales, presuntos servidores de la nación visitan “casa por casa” en Coahuila, para amenazar con el retiro de la pensión a las personas que tengan lonas alusivas a otros partidos políticos.

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“En Coahuila, el cártel de MORENA está yendo casa por casa para amenazar a priistas que tienen lonas de apoyo a nuestros candidatos.

“Les advierten que si no las quitan, les van a retirar los programas sociales. Así operan esos cínicos y corruptos, como los delincuentes que son”, escribió en la red social.

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El también senador señaló al partido guinda de lucrar “con la necesidad de la gente, lo cual consideró ”inaceptable” y recordó que la entrega de apoyos sociales es un derecho constitucional.

Aseveró que el PRI votó a favor de la reforma para elevar los programas sociales a rango constitucional, que promovió Morena, lo cual incluso tenía como objetivo que “nadie pudiera usarlos como chantaje electoral”.

“No pueden amenazar a una familia por ejercer su libertad política. Eso es propio de una narcodictadura que usa el miedo para intentar controlar a la ciudadanía.No vamos a permitir que los narcopolíticos de MORENA entren a Coahuila. Si te amenazan, grábalos y denúncialos. ¡Los tenemos vigilados, ratas cobardes!“, agregó.

Video muestra amenazas de spuestos morenistas contra mujer en Chihuahua

En la misma publicación, el líder priista publicó un video en el que se ve a una mujer dialogando con dos supuestos servidores de Morena en la puerta de su domicilio.

En la grabación se escucha a las personas que aparentemente usan chalecos de color guinda cuestionar a la mujer sobre si ella y su esposo son beneficiarios de la pensión para adultos mayores, a lo que ella responde que sí.

Acto seguido, se escucha como los dos hombres la cuestionan sobre por qué si están inscritos al programa social tienen en su casa lonas con mensajes de apoyo al PRI, a lo que la mujer responde que tiene derecho a elegir libremente a qué partido respalda, sin que eso comprometa su pago de pensión.

“Tenemos registrada esta casa pero, estamos aquí viendo sus calcomanías. Nosotros venimos del Bienestar. ¿Por qué trae aquí estas lonas?“, se escucha decir a uno de los hombres en el video

-“¿Cómo me va a venir a cuestionar? Esto es muy libre de hacer lo que uno quiera", reviró la mujer.

Los supuestos servidores se refirieron al pago del apoyo social como “un favor” y le pidieron a la mujer “echarles la mano” para que su esposo siga inscrito al programa.

“Pero está recibiendo un beneficio, echenos la mano para que siga recibiendo el beneficio, Esto es favor por favor, entonces no tiene que tener aquí nada, tiene que estar con nostros y no tener la de otro partido.

“(...) Ya tiene la publicidad, otra cosa, nosotros tenemos qe dar el mandato allá de que si no están con nosotros pues los tenemos que sacar, nada más marcamos y los quitan. Y Nosotros ya certificamos el domicilio igual si va a tener propaganda de otro partido, nada más nos dice y si no las quita las vamos a venir a quitar nosotros”, amagaron.

Ante esto, la mujer indicó que ella apoya publicamente al PRI y que no retirará las lonas que están en su domicilio; sin embargo, los supuestos morenistas insisten en que darán de baja a su esposo si no acata la instrucción y que incluso, ellos las quiatarán personalmente.

“Mi esposo recibe su pensión bienestar, pero yo nunca me imaginé que me vengan a cuestionar de esta manera y que yo tenga que quitar, por que yo siempre voy a ser priista

“Quítelas de una vez, a ver como les va, por que no las voy a quitar, ándele, denle duro y tupido, por que yo no me voy con Morena”, aseveró la mujer.

El video concluye con una advertencia final por parte de los hombres: “Nada más atengase a las consecuencias por la que la vamos a quitar del programa. Andando compañero, para darlos de baja”.

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