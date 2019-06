"Me llené de ira, no podía pensar, sabiendo que a su casa se llegaba a acostar / Estaba sediento, quería adrenalina, a mí cualquiera no viene, mi familia me conspira / Llegué y lo busqué, lo tomé sentado, no recuerdo exactamente, por rabia estaba cegado / Otro tipo intentó arrebatarme, no tuve otra opción, tuve que dispararle / Entonces yo huí, quería salir de ahí, y que me juzgue mi Diosito, pero tenía que ser así".