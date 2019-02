Turquía advirtió que habrá una "guerra civil" en Venezuela si la Unión Europea reconoce a Juan Guaidó

"Lo hemos dicho desde el principio: una intervención de fuera no es sana, no es correcta, no puede solucionar nada, solo puede ahondar la crisis", expresó el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu