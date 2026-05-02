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Resultado Sinuano Noche hoy 1 de mayo

Conozca los números que resultaron victoriosos en el más reciente sorteo

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Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)
Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)

El sorteo Sinuano Noche, con profundas raíces y amplia participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia.

Este chance anunció los resultados de su último sorteo del día, realizado este viernes 1 de mayo de 2026.

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Resultados Sinuano Noche hoy

Fecha: viernes 1 de mayo de 2026.

Número ganador: 2708.

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Quinta: 9.

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano Noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano Noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que debes saber de Sinuano Noche

En Colombia, la Lotería El Sinuano Noche se ha consolidado como un juego popular, especialmente en la región de la Costa Caribe, donde su nombre rinde homenaje al río Sinú, una fuente vital para las comunidades locales. Este juego de azar ofrece a sus participantes la oportunidad de multiplicar sus apuestas de manera significativa, dependiendo de la cantidad de números acertados.

El sorteo de la Lotería El Sinuano Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 22:30 horas, mientras que los domingos y días festivos se adelanta a las 20:30 horas. Este horario permite a los jugadores participar casi todos los días de la semana, aumentando así sus posibilidades de ganar.

El sistema de premios de este juego es atractivo para muchos. Si un jugador acierta los cuatro números, recibe 4,500 veces el valor de su apuesta. En caso de acertar tres números, el premio es 400 veces lo apostado. Dos aciertos otorgan un premio de 50 veces la apuesta y un solo acierto multiplica la inversión por cinco.

El río Sinú, que da nombre a este juego, es uno de los principales ríos de la región caribeña de Colombia. Históricamente, ha sido un elemento crucial para el desarrollo y la prosperidad de las comunidades que habitan sus riberas, lo que añade un valor cultural al nombre de la lotería.

La Lotería El Sinuano Noche no solo es un juego de azar, sino también una tradición que conecta a los participantes con la historia y la geografía de su región.

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pasa con mi premio si otros también ganan?

El Sinuano Noche, se distingue por su sistema de premios fijos, lo que garantiza que el valor de la gratificación no se vea afectado por la cantidad de participantes en cada sorteo. Este modelo asegura que cada jugador que acierte el número ganador reciba el monto completo anunciado, sin divisiones ni ajustes, independientemente del número total de personas que hayan participado.

Este esquema de premios representa una ventaja para los jugadores, ya que elimina la incertidumbre sobre el valor del premio. Desde el momento en que se realiza la apuesta, los participantes saben con exactitud cuánto pueden ganar si su número resulta seleccionado. Esto significa que, ya sea que el sorteo cuente con miles de jugadores o con un grupo reducido, el monto del premio permanece inalterado y es entregado íntegramente al ganador.

La estructura también refuerza la transparencia y la confianza en el Sinuano Noche, características que son altamente valoradas por quienes participan en este tipo de juegos de azar. Este sistema permite a los jugadores enfocarse únicamente en la emoción de acertar el número ganador, sin preocuparse por factores externos como la cantidad de competidores. De esta manera, el sueño de ganar se convierte en una experiencia más justa y accesible para todos los participantes.

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