"A mí me reclutó en 2014 el entonces jefe de extorsiones del barrio La Central, alias Cero Cinco (Roberto Carlos Arrieta Novoa). Me dijo que en esto iba a ganar mucha plata, yo me animé con la propuesta porque yo veía a miembros de bandas con dinero, motos, carros y mujeres hermosas", se lee en las declaraciones del menor en el expediente de la Policía Judicial que conoció Al Día.