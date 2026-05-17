René Higuita elogió prelista de Néstor Lorenzo: “En mi época la preocupación era la falta de recambio, ahora sobra talento”

René Higuita disputó el Mundial de Italia 1990 con la selección Colombia y es recordado a nivel internacional por sus atajadas - crédito @renehiguita/Instagram

Son muchas las críticas que el técnico Néstor Lorenzo se llevó por el anuncio de la prelista de la selección Colombia para el Mundial 2026, que es un grupo de 55 jugadores que servirá para elegir los 26 convocados para el certamen de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá.

Algunos de los nombres cuestionados en el listado de Lorenzo fueron Jhon Jáder Durán y Sebastián Villa, pues el primero viene de no sumar minutos con el Zenit de Rusia, mientras que el otro es recordado por su juicio por violencia de género en Argentina, por la denuncia de su expareja Daniela Cortés.

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Pese a eso, han salido algunas voces de apoyo para el entrenador del combinado nacional por su gestión, la elección de los jugadores y los resultados previos para llegar a la Copa del Mundo y hacer historia, pues la idea es igualar la presentación de Brasil 2014, cuando se llegó a cuartos de final.

“Estoy muy tranquilo con las decisiones que el técnico tome”

El histórico exportero René Higuita defendió públicamente el trabajo de Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, ante las críticas surgidas tras la publicación de la preconvocatoria de 55 jugadores para el Mundial 2026. En entrevista con Caracol Radio, el exarquero expresó su mensaje de respaldo al seleccionador, dirigido también a los futbolistas y a la afición, en un momento marcado por altas expectativas hacia el equipo nacional.

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Ante las consultas sobre el llamado de futbolistas polémicos, el “Loco” pidió confianza para el entrenador. Aseguró que la discusión sobre los nombres que no aparecen en la lista resulta improductiva, y destacó que el grupo tiene el potencial necesario para afrontar el reto mundialista con posibilidades reales de éxito.

Néstor Lorenzo dio a conocer el listado provisional de jugadores que están para ser convocados en el Mundial de 2026 - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Higuita comenzó su intervención mostrando tranquilidad frente a las decisiones del seleccionador nacional y subrayó la importancia de la reciente preconvocatoria: “Estoy muy tranquilo con las decisiones que el técnico tome, creo que siempre tomará las mejores decisiones”. A su vez, cuestionó las críticas sobre los jugadores ausentes: “Hacer la polémica de quién quedó faltando, cuando juegan once y piden jugadores que siquiera están dentro de los 50 que citan”.

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Optimismo de Higuita sobre el talento y el recambio en la Selección Colombia

En el análisis sobre los convocados, Higuita resaltó que la selección Colombia dispone de un grupo muy competitivo: “Yo estoy muy optimista, hay muy buenos elementos, hay una muy buena Selección y muy buenos jugadores. Esperemos que se junten como equipo en el terreno de juego y nos den muchas alegrías”.

El exportero hizo una comparación con épocas anteriores y subrayó el presente de abundancia en talento: “En mi época la preocupación era la falta de recambio, ahora sobra talento”. Además, consideró clave que se brinde confianza y calma al seleccionador: “Hay que darle la tranquilidad al técnico para que pueda elegir todo el talento que está brotando”.

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El técnico Néstor Lorenzo ahora arrancará el proceso para elegir los jugadores que disputarán el Mundial 2026 - crédito FCF

El exjugador fue más allá en su pronóstico sobre el futuro del equipo nacional en el certamen en Norteamérica: “Veo a la selección en la final de la Copa del Mundo, siempre y cuando agarremos la selección como equipo”.

Emotivo mensaje de Higuita a la afición y a la Selección Colombia

René Higuita culminó su intervención compartiendo un mensaje para los hinchas y los propios jugadores, centrado en el respaldo que necesita el grupo en el camino mundialista. Invitó a la afición a mostrar siempre su apoyo y energía positiva tanto al plantel como al cuerpo técnico. “Apoyemos y demos la mejor energía al técnico. Vamos a hacerle fuerza a la Selección”.

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La selección Colombia tendrá sus últimos dos amistosos contra Costa Rica y Jordania - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Reconociendo el ambiente de expectativas en torno a la gestión de Néstor Lorenzo, Higuita insistió en la importancia de confiar y respaldar a la selección rumbo al Mundial 2026. Su mensaje final resume la confianza y la unión que cree fundamentales para que el fútbol colombiano alcance nuevos logros en la máxima cita mundialista.