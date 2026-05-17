Jon Favreau elogió los paisajes de Colombia y calificó como “una gran idea” filmar ‘Star Wars’ en el país

El director de la próxima película de Star Wars tuvo que participar de un reto adivinando si algunos de los paisajes emblemáticos del país eran reales o creaciones de la inteligencia artificial - crédito @martinlondonob/Instagram

El director y guionista Jon Favreau, creador deThe Mandalorian y próximo a estrenar The Mandalorian and Grogu en cines el 22 de mayo, respondió con entusiasmo a la propuesta de rodar una producción de Star Wars en Colombia, durante una entrevista con el periodista y creador de contenido colombiano Martín Londoño.

El realizador norteamericano es reconocido por su papel determinante en la creación del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), así como por dirigir y compartir pantalla con Sofía Vergara en Chef (2014), en la que también actuaron Robert Downey Jr., John Leguizamo y Scarlett Johansson. Ahora, con esta incursión en la creación de George Lucas —actualmente propiedad de Disney— ha reconocido que cumple un sueño al pasar a ser el líder de una de las franquicias más importantes del cine y el entretenimiento de siempre.

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Jon Favreau ganó reconocimiento por ser el principal gestor del Universo Cinematográfico de Marvel durante las últimas dos décadas - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

Londoño, reconocido por tener la oportunidad de charlar con distintas figuras hollywoodenses durante los últimos años y aprovechar para exaltar algunas de las cualidades de Colombia, realizó un ejercicio con Favreau durante su charla en el que le mostró una serie de imagenes alusivas a paisajes característicos del país, a los que el director tenía que responder si eran reales o fabricados mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.

La primera imagen que le mostraron fue Caño Cristales, a lo que Favreau respondió: “Creo que intentas engañarme, porque parece hecha por IA, pero voy a decir... creo que es real”, acertando. La siguiente fue el Valle del Cocora de Quindio, que Favreau pensó que era producto de la ficción. El tercero fue el Volcán Nevado del Ruiz, que Favreau también interpretó como real.

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Cuando Londoño le indicó que todas las imágenes mostradas eran reales, el director elogió los paisajes colombianos. “Bueno, eres muy afortunado, tienes un país hermoso. Un país hermoso”, expresó.

El director de The Mandalorian, Jon Favreau, elogió los paisajes colombianos al reconocer su potencial como escenarios de la franquicia Star Wars - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Acto seguido, Londoño le sugirió que una película o serie de la franquicia galáctica se filmara en territorio colombiano, tomando en cuenta los paisajes que le acababa de mostrar. “Esa es una gran idea”, dijo Favreau al escuchar el planteamiento de Londoño. Luego preguntó con genuina curiosidad: “¿Hay mucha producción cinematográfica en Colombia?”, a lo que Londoño respondió que debería haber más, y aprovechó ese punto para reforzar su argumento: que el país tiene locaciones que podrían funcionar como escenarios de planetas del universo de George Lucas, incluido el desértico Tatooine.

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Lo que se sabe del estreno de ‘The Mandalorian and Grogu’

'The Mandalorian and Grogu' será la primera película de Star Wars desde 2019 y tiene confirmada su fecha de estreno en cines de Estados Unidos el 22 de mayo de 2026 - crédito Francois Duhamel/Lucasfilm Ltd./Disney via AP

La entrevista tuvo lugar días antes del estreno de la primera película de la franquicia desde The Rise of Skywalker (2019) y el primer largometraje de la franquicia filmado íntegramente en California. Para Favreau, el proyecto es también el cierre de un círculo personal que se abrió hace casi cinco décadas.

El director contó que tenía 10 años y medio cuando la primera película de Star Wars llegó a los cines en 1977. Fue a verla con su padre, y el plano inicial de aquel Destructor Estelar Imperial llenando la pantalla lo transformó. Ese asombro lo enamoró del cine. Para cuando se estrenó El regreso del Jedi, ya había encontrado un trabajo más cerca de la acción: acomodador en un cine.

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Décadas después, con una película de mil millones de dólares en su haber y una trayectoria consolidada en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), Favreau siempre levantó la mano cuando se trató de Star Wars. Fue la voz de un mandaloriano en La guerra de los clones, interpretó a un alienígena en Solo, y creó la serie The Mandalorian junto a Dave Filoni, aunque solo dirigió un episodio de la producción —el primero de la segunda temporada—.

Ahora, a los 59 años, Favreau dirige su primera película propia de la saga, coescrita con Filoni y Noah Kloor. The Mandalorian and Grogu —que tiene a Pedro Pascal como protagonista, junto a Sigourney Weaver y Jeremy Allen White— se estrena en cines de Estados Unidos el 22 de mayo de 2026, con música del compositor Ludwig Göransson.

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La película, que incluye alrededor de 49 minutos filmados en formato IMAX, es la primera entrega de lo que Disney y Lucasfilm esperan que sea una nueva etapa de la franquicia en las salas de cine.