Periodista reveló la última conversación que tuvo con Miguel Uribe; involucró a Vicky Dávila: “El dolor de la traición”

El precandidato Miguel Uribe quiso consultar con María Andrea Nieto sobre los motivos de una crítica que hizo Vicky Dávila en su contra - crédito prensa Miguel Uribe/suministrado a Infobae Colombia

La periodista y economista María Andrea Nieto reveló en sus redes sociales la última conversación que tuvo con el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido Centro Democrático, que fue asesinado en 2025 en Bogotá. El congresista fue víctima de un atentado el 7 de junio de ese año y falleció el 11 de agosto, luego de dos meses de hospitalización.

El diálogo que tuvo la comunicadora con el político de derecha tuvo lugar el 22 de abril de 2025, relacionado con una publicación en X que hizo en su momento la también periodista y entonces precandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida como Vicky Dávila, en la que criticó a Uribe Turbay.

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“Estoy segura que se fue con la duda, pero sobre todo con el dolor de la traición. Esta fue una de mis últimas conversaciones con mi amigo Miguel. Y hoy que tengo dolor de Patria revisé estas últimas conversaciones. A pocos días para tomar la decisión más importante en la historia del país”, indicó Nieto en su publicación en X.

La periodista María Andrea Nieto criticó a VIcky Dávila por comentarios que hizo contra Miguel Uribe y por, posteriormente, mostrar indignación por su asesinato - crédito @MAndreaNieto/X

En el chat, Miguel Uribe consultó con la comunicadora si tenía información sobre la crítica que hizo Dávila en su contra. Aseguró que en ningún momento la había atacado y que, por ende, no entendía los motivos por los cuales la excandidata decidió cuestionarlo públicamente. Así fue la conversación:

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Miguel Uribe: Hola! Sabes algo de esto? Yo no he atacado ni me he metido con VD en nada. Por qué está empeñada en atacarme a mí?

María Andrea Nieto: Hola. Pues me estoy enterando por ti.

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Miguel Uribe: Qué opinas?

María Andrea Nieto reveló la última conversación que tuvo con Miguel Uribe - crédito @MAndreaNieto/X

La crítica que hizo Vicky Dávila contra Miguel Uribe

De acuerdo con Nieto, la publicación que generó molestia en el entonces precandidato presidencial estaba relacionada con cuestionamientos sobre la financiación de su campaña y el presunto pago a personas para que difundieran información falsa. Vicky Dávila, al parecer, lo señaló de “gastón” y de estar desesperado por conseguir el aval del partido Centro Democrático para que fuera él quien representara a la colectividad en la contienda electoral.

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“Dicen por ahí que un candidatito, muy gastón, está desesperado porque lo coronen candidato de su partido. Sus patrocinadores le dieron un límite de tiempo porque no está dando la talla”, indicó la periodista en su momento.

De manera indirecta, Dávila relacionó a Uribe Turbay con la difusión de desinformación para afectar su imagen. Afirmó que, con pagos a “venezolanos extraños”, gastos desbordados y recursos presuntamente ilícitos, habría impulsando una campaña de desprestigio en su contra.

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En consecuencia, con el objetivo de diferenciarse de su contendiente, afirmó que su estrategia para impulsar su candidatura estaba basada en el diálogo con los ciudadanos en las calles.

“Los antojos de unos cuantos ricos financiando estas porquerías van a dividir al país y a aumentar la posibilidad de que petro se quede en el poder. Por eso, no me voy a unir a politiqueros y mi proyecto es con la gente y para la gente hasta el final. Vamos a retomar el rumbo correcto para lograr la transformación que realmente necesita Colombia”, afirmó Dávila.

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La periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila hizo una crítica contra Miguel Uribe por la financiación de su campaña - crédito @VickyDavilaH/X

María Andrea Nieto criticó a la periodista y exaspirante a la Presidencia por haber cuestionado la financiación de la campaña de Miguel Uribe y por haber hecho acusaciones indirectas en su contra, para, posteriormente, mostrarse como una política indignada por el atentado que sufrió el político.

Recordó que, cuando el precandidato fue trasladado a un hospital tras haber sido víctima del ataque armado, la comunicadora se presentó en el sitio, conversó con los medios de comunicación y expresó públicamente su rechazo ante el crimen.

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La peridista María Andrea Nieto criticó la conducta de Vicky Dávila ante el atentado perpetrado contra Miguel Uribe - crédito @MAndreaNieto/X

“A las pocas semanas cobardemente llegó a llorar y a gritar a la clínica donde estaba Miguel”, aseveró.