Colombia

Video: Alfredo Gutiérrez tocó el acordeón para Natalia Lafourcade y cantaron temas propios durante un encuentro en Bogotá

Aprovechando el paso de la mexicana por el país, el “Rebelde del Vallenato” tuvo la oportunidad de exhibir su talento con el instrumento, dedicándole a su vez unas palabras de admiración

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El "Rebelde del Acordeón" fue captado interpretando algunos de sus clásicos acompañado de la cantante mexicana - crédito @alfredogutierrezmusica/Instagram

Un encuentro entre dos titanes de la música latinoamericana se produjo en las últimas horas cuando se encontraron en un mismo lugar el acordeonero, cantante y compositor Alfredo Gutiérrez, y la cantante y compositora mexicana Natalia Lafourcade.

Aprovechando la reciente visita de la artista al país como parte de la promoción de su más reciente LP Cancionera, ambos tuvieron un encuentro en el que el “Rebelde del Acordeón” mostró algo de su destreza, en un momento que la propia cuenta oficial de Alfredo Gutiérrez compartió en Instagram.

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En la grabación se les observa a Gutiérrez con su acordeón, y por momentos a Lafourcade con su guitarra pasando un buen rato e interpretando temas del repertorio de ambos.

Acompañando la grabación, el tres veces Rey Vallenato le dedicó unas palabras de cariño y admiración a la creadora de Hasta La Raíz:

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“Querida Natalia Lafourcade,

Quiero agradecerte de corazón por tu invitación y por permitirme compartir contigo este momento tan especial. Desde el instante en que supe de esta unión, sentí que íbamos a hacer una gran dupla, porque ambos compartimos el mismo amor profundo por la música.

Lafourcade se unió con la guitarra y su voz al "Rebelde del Acordeón" durante su encuentro con él en Bogotá - crédito Vianney Le Caer/Invision/AP
Lafourcade se unió con la guitarra y su voz al "Rebelde del Acordeón" durante su encuentro con él en Bogotá - crédito Vianney Le Caer/Invision/AP

Para nosotros, la música no es simplemente un trabajo, es nuestra manera de vivir y de sentir la vida. Además, vienes de un país como México, una tierra que ha sido tan importante en mi carrera y que siempre he sentido como mi segundo hogar.

Que Dios te bendiga siempre a ti, a San José y al Niño Jesús. Espero que muy pronto podamos volver a encontrarnos para seguir realizando esos sueños que la música nos permite construir. Y recuerda que mi casa en Barranquilla siempre será tu casa. 🇨🇴 🇲🇽

Con mucho cariño y admiración, para mi Cancionera".

Las reacciones al momento no se hicieron esperar, celebrando la unión de ambos artistas y hasta pidiendo que grabaran juntos Anhelos, una de las canciones que interpretaron durante su interacción.

“Dos grandes de la música latinoamericana!”, “Por muchos encuentros así, admiración siempre maestro!”, “El dueto que no sabíamos que necesitábamos”, fueron algunas de las respuestas más destacadas en la publicación.

Los homenajes que recibirá Alfredo Gutiérrez en 2026

- crédito cortesía GV Comunicaciones
Alfredo Gutiérrez presentará el espectáculo "Un rebelde con causa" en un evento exclusivo en Barranquilla - crédito cortesía GV Comunicaciones

Alfredo Gutiérrez presentará el espectáculo “Un rebelde con causa” en un evento exclusivo en Barranquilla - crédito cortesía GV Comunicaciones

Es en medio de esa coyuntura que el intérprete de Anhelos o Festival en Guararé fue anunciado como eje central de dos eventos especiales orientados a celebrar su impacto en la cultura nacional.

El primero será una celebración bautizada como “Un rebelde con causa”, haciendo referencia a uno de los motes más populares del músico. La misma tendrá lugar el próximo 23 de mayo en el Hotel Country International de Barranquilla, y contará con la presencia de figuras como Gusi, Rolando Ochoa, Juan Piña, Jorge Oñate Dangond, los Hermanos Carlos y Guido Malo, Juventino Ojito y Camilo Namen Rapilo.

El evento, respaldado por Premium Live, Telecaribe (canal que transmitirá el concierto) y Alco, incluirá un repertorio especial preparado por el propio Gutiérrez, con canciones emblemáticas de su carrera.

La programación del homenaje busca exaltar la extensa trayectoria del acordeonero y cantante, quien ha sido protagonista en la internacionalización del vallenato y en la integración de expresiones musicales del Caribe colombiano.

El Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata, en San Juan del Cesar, confirma que honrará en 2026 a Alfredo Gutiérrez junto a Silvio Brito - crédito cortesía GV Comunicaciones
El Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata, en San Juan del Cesar, confirma que honrará en 2026 a Alfredo Gutiérrez junto a Silvio Brito - crédito cortesía GV Comunicaciones

Adicionalmente, Gutiérrez será el próximo homenajeado en el Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata, celebrado en San Juan del Cesar, La Guajira, junto a Silvio Brito, voz del himno del Festival Vallenato.

El Festival Nacional de Compositores de San Juan del Cesar celebrará su edición de 2026 del 10 al 12 de diciembre, con lo que se consolida como el espacio que finalmente rendirá honores al trirrey vallenato.

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