Y tampoco ha sido un trabajo fácil y sin riesgos. "Nosotros hacíamos marchas de hasta 3.000 personas en Cúcuta para exigir ayudas a los deportados. Una vez nos tomamos el estadio. Lo único que queríamos era acceder a nuestros derechos, porque lo perdimos todo en Venezuela. Pero no pudimos lograr nada de fondo, nos amenazaron. A mí me llegó un señor en moto y me amenazó, que a la próxima no me advertía, sino que me mataba. Nos quedamos quietos".