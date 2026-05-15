Kapo emocionó a popular barrio en Cali con una jornada musical y comunitaria: así fue

Kapo recorrió Cali, cantó junto a sus seguidores y apoyó el arte local antes de su gran concierto - crédito @yosoytukapo/ Instagram

El artista Kapo realizó una visita especial a Terrón Colorado, en la Comuna 1 de Cali, como parte de las actividades previas a su concierto programado para el 16 de mayo en la Arena Cañaveralejo.

La llegada de Kapo a este tradicional sector de la ciudad generó expectativa entre los habitantes, quienes se congregaron para recibirlo y disfrutar de una jornada musical y comunitaria.

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Durante el recorrido, Kapo interactuó con la comunidad, recorrió calles emblemáticas y visitó algunos de los murales que embellecen la zona. El artista, nacido en Antioquia pero criado en Cali, mantiene un vínculo estrecho con la capital del Valle del Cauca, ciudad a la que reconoce como parte fundamental de su identidad.

Uno de los momentos más destacados de la visita fue la interpretación en vivo de algunos de sus éxitos, entre ellos Oh Nana, canción que fue coreada por decenas de asistentes en Terrón Colorado. La energía del público y la cercanía del artista crearon un ambiente festivo, reforzando la conexión entre Kapo y los seguidores de su música en la ciudad. Además, durante su recorrido, Kapo firmó un mural realizado por artistas locales que retrata su imagen, en un gesto de apoyo al arte comunitario.

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Según información de la Alcaldía de Cali, la agenda del artista incluyó la visita a emprendimientos locales, reuniones con jóvenes líderes y encuentros con artistas emergentes del sector. Estas actividades buscan fortalecer los procesos culturales y brindar mayor visibilidad a los proyectos comunitarios.

Kapo también aprovechó para manifestar su preferencia por la lulada, bebida típica del Valle, y compartir su gusto por la salsa. Durante la jornada, se animó a cantar un fragmento de “Amarilla se Pone”, uno de sus temas favoritos del género.

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El artista, reconocido por mezclar afrobeat, reguetón y sonidos caribeños, ha logrado consolidar una propuesta musical que destaca por su originalidad y letras menos explícitas que las habituales en la música urbana. Temas como Ohnana, UWAIE, Qué Pecao, Aloh Aloh, Imagínate y Más Que Tú acumulan millones de reproducciones y han convertido a Kapo en una de las voces más escuchadas de la nueva generación de artistas latinos.

Luego de dos presentaciones con boletería agotada en Bogotá, donde compartió escenario con figuras como Greeicy Rendón, Manuel Turizo y Mau y Ricky, Kapo llega a Cali para ofrecer un espectáculo que promete reunir a una multitud y consolidar aún más su crecimiento en la escena musical nacional.

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