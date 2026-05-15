Colombia

Por desaparición de Yulixa Toloza tras cirugía estética, Superintendencia pidió a la Secretaría de Salud de Bogotá informe sobre controles a la “clínica”

Las autoridades de salud encendieron las alertas en la capital tras la desaparición de una mujer de 52 años vinculada a un procedimiento estético en el sur de la ciudad, lo que llevó a solicitar información detallada sobre las inspecciones realizadas al establecimiento involucrado

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Video grabado por amigas de Yulixa Toloza muestra los momentos posteriores al procedimiento estético realizado en el sur de Bogotá, material que es clave en la investigación por su desaparición - crédito @LaDoctoraIsa/X

La desaparición de una mujer de 52 años en el sur de Bogotá, ocurrida tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento del sector de Venecia, mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y judiciales, que adelantan verificaciones sobre la operación de lugares que no contarían con habilitación para prestar servicios de salud.

En ese contexto, la Superintendencia Nacional de Salud requirió a la Secretaría Distrital de Salud información sobre las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas frente al establecimiento donde se habría realizado la intervención. El organismo también advirtió sobre la necesidad de reforzar la supervisión en este tipo de casos.

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“Frente al caso conocido en las últimas horas de una mujer de 52 años en Bogotá, reportada como desaparecida luego de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento del sector de Venecia, la Supersalud requirió a la Secretaría Distrital de Salud información sobre las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas frente a este establecimiento”, indicó la entidad en su comunicación oficial.

La Superintendencia agregó además que hizo un llamado a las autoridades sanitarias territoriales para revisar la proliferación de establecimientos no autorizados que estarían realizando procedimientos médico-estéticos invasivos, una situación que ha venido generando preocupación en distintas ciudades del país.

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Comunicado de la Superintendencia Nacional de Salud en el que se solicita información a la Secretaría de Salud de Bogotá sobre los controles realizados al establecimiento donde ocurrió la desaparición de una mujer tras un procedimiento estético en el sur de la capital - crédito Superintendencia de Salud
Comunicado de la Superintendencia Nacional de Salud en el que se solicita información a la Secretaría de Salud de Bogotá sobre los controles realizados al establecimiento donde ocurrió la desaparición de una mujer tras un procedimiento estético en el sur de la capital - crédito Superintendencia de Salud

En el mismo pronunciamiento, el superintendente nacional de salud, Daniel Quintero Calle, instó a las secretarías de salud a intensificar las acciones de búsqueda activa, verificación, inspección y control sobre establecimientos que no son espacios habilitados como servicios de salud, pero que aun así estarían realizando este tipo de procedimientos.

El funcionario señaló que la entidad promoverá una mesa técnica nacional con el Ministerio de Salud y Protección Social, la Secretaría de Salud de Bogotá, las asociaciones de sociedades científicas y otros actores del sector, con el fin de “articular acciones de inspección, identificar riesgos y definir acciones articuladas de protección a la ciudadanía”.

Mientras tanto, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá confirmó que el establecimiento donde se habría practicado la lipólisis láser no contaba con autorización ni concepto sanitario para operar como centro médico o estético. Según la entidad, tras las verificaciones realizadas por sus equipos técnicos, el lugar no cumplía con los requisitos mínimos exigidos por la normatividad vigente.

Las autoridades distritales han advertido que este tipo de establecimientos clandestinos representan un riesgo significativo para la salud pública, debido a la ausencia de personal médico calificado, protocolos de atención y condiciones adecuadas para la realización de procedimientos invasivos.

Autoridades de salud y judiciales investigan la desaparición de Yulixa Toloza tras un procedimiento estético en una supuesta clínica del sur de Bogotá - crédito Supersalud/X, Yulixa Toloza/Facebook y Beauty Láser/Instagram
Autoridades de salud y judiciales investigan la desaparición de Yulixa Toloza tras un procedimiento estético en una supuesta clínica del sur de Bogotá - crédito Supersalud/X, Yulixa Toloza/Facebook y Beauty Láser/Instagram

De acuerdo con la información preliminar, la mujer habría asistido al procedimiento y posteriormente presentado signos de desorientación. Testimonios recogidos por los investigadores indican que, tras la intervención, habría sido retirada del lugar en circunstancias que aún son materia de análisis. Un video en poder de las autoridades se ha convertido en pieza clave para reconstruir lo ocurrido.

Cuando familiares intentaron ubicarla nuevamente, el establecimiento ya no contaba con personal en su interior. Tampoco se encontraron registros completos del procedimiento, lo que incrementó la preocupación y llevó a la activación de los protocolos de búsqueda por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer habría asistido al procedimiento y posteriormente presentado signos de desorientación.

Testimonios recogidos por las autoridades indican que, tras la intervención, habría sido retirada del lugar en circunstancias que aún son materia de análisis. Un video en poder de las autoridades se ha convertido en pieza clave para reconstruir lo ocurrido.

Cuando familiares intentaron ubicarla nuevamente, el establecimiento ya no contaba con personal en su interior. Tampoco se encontraron registros completos del procedimiento, lo que incrementó la preocupación y llevó a la activación de los protocolos de búsqueda por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Policía.

Yulixa Toloza, mujer de 52 años reportada como desaparecida tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, cuyo último registro conocido forma parte de la investigación que adelantan las autoridades - crédito @marovaan/X y Yulixa Toloza/Facebook
Yulixa Toloza, mujer de 52 años reportada como desaparecida tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, cuyo último registro conocido forma parte de la investigación que adelantan las autoridades - crédito @marovaan/X y Yulixa Toloza/Facebook

A partir de allí, la investigación tomó un giro hacia la posible existencia de una red de atención estética informal que operaría en inmuebles adaptados como consultorios improvisados. Según fuentes cercanas al proceso, el lugar habría funcionado sin controles permanentes y con alta rotación de personal, lo que dificulta establecer con precisión quiénes estaban a cargo el día de los hechos.

Las autoridades también analizan imágenes de cámaras de seguridad de la zona, en las que se observa el movimiento de personas y un posible vehículo involucrado en el traslado de la paciente. Estas grabaciones están siendo contrastadas con testimonios de vecinos y allegados, con el fin de establecer la secuencia exacta de lo ocurrido después del procedimiento.

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