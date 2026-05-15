Colombia

Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, fue reportado como desaparecido en Bogotá: fue víctima de la delincuencia

El hijo del reconocido cantante vallenato Kaleth Morales fue reportado como desaparecido en Bogotá después de tomar un transporte por aplicación tras los Premios Nuestra Tierra. Su familia y equipo confirmaron que fue víctima de la delincuencia, pero ya se encuentra a salvo con sus allegados

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Samuel Morales - Kaleth Morales
Preocupación por Samuel Morales: el hijo de Kaleth fue hallado sano y salvo tras ser reportado como desaparecido en Bogotá - crédito @samuelmoralesofc - @kaleth_morales/Instagram

Samuel Morales, hijo del recordado cantante Kaleth Morales, vivió horas de angustia y preocupación en Bogotá después de ser reportado como desaparecido por su familia y equipo de trabajo.

El joven artista, que había asistido la noche del jueves 14 de mayo a los Premios Nuestra Tierra en el teatro Colsubsidio de la capital, perdió contacto con sus allegados durante la madrugada, lo que generó una intensa búsqueda y alarma en redes sociales y medios de comunicación.

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Según los primeros reportes de su entorno, Samuel Morales se encontraba en Bogotá tras participar en la gala donde fue nominado en la categoría Mejor Canción Vallenata por su trabajo “El heredero”. En la madrugada, tomó un servicio de transporte por aplicación y, desde entonces, no se supo nada de él. “Por favor, necesitamos ayuda. Samuel Morales está desaparecido en Bogotá. Ayúdennos, por favor, los medios y personas que vean este mensaje”, fue el llamado urgente que circularon familiares y su abogada, Wendy Herrera, en plataformas digitales.

Horas después, su tío Kanner Morales informó que Samuel habría sido víctima de la delincuencia en la ciudad. De acuerdo con las versiones de la familia, el artista fue abordado por delincuentes que utilizaron escopolamina para despojarlo de sus pertenencias. Kanner señaló: “Parece que le suministraron escopolamina para robarlo, pero gracias a Dios ya está a salvo”.

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La noticia de la aparición de Samuel Morales fue confirmada hacia las 9 de la mañana por su manager, Ricardo Rodríguez, quien transmitió tranquilidad a los seguidores y explicó: “Queremos informar a todos nuestros seguidores y amigos que Samuel Morales fue víctima de la delincuencia en la ciudad de Bogotá. Afortunadamente, se encuentra bien de salud. Todo está en orden y ya está en casa, descansando y rodeado de su familia. Muy pronto estará de regreso para hacer lo que más ama: cantarles. Gracias por su preocupación, apoyo y cariño de siempre. ¡Los queremos mucho!”.

El equipo jurídico del cantante también emitió un comunicado en el que subrayó que, aunque Morales fue víctima de un hecho delictivo en la capital, logró regresar sano y salvo con su familia y se encuentra recuperándose. “Todo está en orden y ya está en casa, descansando y rodeado de su familia”, reiteraron. La familia agradeció la solidaridad recibida y la rapidez con la que se difundió la alerta para dar con su paradero.

A pesar de la gravedad del incidente, el equipo de Samuel Morales aseguró que los compromisos laborales del artista, incluyendo las presentaciones programadas para el fin de semana, no se verán afectados. “Muy pronto estará de regreso para hacer lo que más ama: cantarles”, indicaron en el mensaje oficial.

Samuel Morales, nacido en Cartagena en 2004, es el heredero directo de la llamada Dinastía Morales y nieto del legendario Miguel Morales. Siguiendo el legado de su padre, Kaleth Morales, fallecido en 2005, Samuel ha construido una carrera en el vallenato, participando en festivales y eventos en todo el país y manteniendo la memoria de su familia viva a través de la música.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la familia ha interpuesto una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación para esclarecer los detalles del suceso. El caso ha vuelto a poner en evidencia las preocupaciones por la inseguridad en la capital y la vulnerabilidad de los artistas ante hechos delictivos.

La rápida reacción de la familia y el equipo de Samuel Morales permitió que el joven artista se encuentre hoy a salvo y en recuperación, dispuesto a continuar con su agenda musical y a seguir el legado de la Dinastía Morales.

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