Colombia

Madres de Soacha respaldaron a Iván Cepeda, tras supuesto audio de disidencias de Calarcá: “Se lanzó por la presión que ejercimos grupos de víctimas sobre él”

La asociación Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo) se refirió a los supuestos audios en los que hombres al mando del cabecilla de las disidencias de las Farc, en los que estarían constriñendo a la población para votar en las elecciones presidenciales por Iván Cepeda en Caquetá, Guaviare y Meta

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créditos Catalina Olaya/Colprensa | Joaquín Sarmiento/AFP
El jefe la cartera de Defensa confirmó quién fue el responsable de enviar el supuesto audio a las poblaciones en Caquetá, Guaviare y Meta - créditos Catalina Olaya/Colprensa | Joaquín Sarmiento/AFP

Luego de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó en rueda de prensa (el viernes 15 de mayo de 2026) que los audios que se revelaron en un informe de Noticias RCN no serían de alias Rogelio Benavides, y al que se refirieron como presunto cabecilla de Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, se conocieron reacciones a esta confirmación.

Una de ella fue la de la asociación Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo), que mediante una publicación desde su cuenta de X, respaldó al candidato presidencial Iván Cepeda (Pacto Histórico), antes de que se revelara quién hizo la llamada.

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Lamentamos la campaña sucia contra @IvanCepedaCast recurren a ataques bajos para dañar su nombre. Iván ha estado siempre del lado de las víctimas, luchando codo a codo con nosotras", inicia el mensaje de asociación.

En la parte final de la publicación, desde Mafapo se calificó al aspirante a la Presidencia de Colombia como “un hombre de su altura jamás estaría del lado de la delincuencia”, concluyó con una reafirmación de su apoyo: “Iván estamos contigo”.

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crédito @MAFAPOCOLOMBIA/X
crédito @MAFAPOCOLOMBIA/X

En la rueda de prensa el jefe de cartera aseguró que el audio en el que se refiere el informe del noticiero a hombre que se identifica con el alias de Rogelio Benavides, y presunto cabecilla de las disidencias de alias Calarcá, no era más que un reo que desde el patio 10 de la cárcel La Picaleña, en Ibagué (Tolima) estaba llamando con el fin de cobrar extorsiones.

“El audio corresponde a días atrás y no tendría relación con alias ‘Calarcá’, ni otros grupos criminales”, dijo el ministro Sánchez.

Qué más dijo el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez

“Ya sea de las disidencias bajo el criminal alias Calarcá o bajo el criminal alias Mordisco, o bajo cualquier otro criminal. Esto nos hace una reflexión importante a toda la nación, es en qué contexto nos encontramos”, agregó el ministro Sánchez, al mencionar sobre la antesala de los comicios electorales que “la volatilidad se eleva aún más a medida que nos acercamos a ellas y donde la desinformación en las diferentes redes sociales y sistemas de información vuelve aún más complejo la seguridad”.

El jefe de cartera recordó el episodio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y mencionó otros ejemplos en la región para señalar que el riesgo no es exclusivo de Colombia.

El ministro Sánchez recordó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito REUTERS/Luisa González
El ministro Sánchez recordó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito REUTERS/Luisa González

“Como ministro de Defensa en este momento, si bien es cierto, en la historia del país hemos tenido riesgos, amenazas contra la democracia, el año pasado (el ataque fue el 7 de junio de 2025) nos asesinaron a un senador de la República, un magnicidio. Lo vemos en otras latitudes, también en los Estados Unidos o en Ecuador. Eso nos muestra que la amenaza contra la democracia es persistente y no en ningún momento la ignoramos ni la subvaloramos, sino por ello tenemos desplegados los doscientos cuarenta y seis mil hombres y mujeres para que los colombianos elijan con seguridad”, comentó a medios de comunicación el funcionario del Gobierno Petro.

El ministro recordó además que “la fuerza pública no ejerce el derecho a voto, pero lo cuida con su vida entre los demás colombianos”.

No obstante, para el jefe de la cartera de Defensa “la amenaza más grande”, según él, “proviene de la desinformación, de la volatilidad, de la polarización”.

Una mujer con expresión de preocupación sostiene un smartphone que muestra una alerta roja con el texto 'NOTICIA FALSA' y un signo de exclamación en un triángulo.
Para el ministro Sánchez una de las principales amenazas para la democracia en época electoral es la desinformación- crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

Por tal motivo, Sánchez extendió la invitación a la sociedad para respetar las diversas corrientes de pensamiento político.

“Bienvenidas siempre las diferencias, pero la polarización lleva algo de emocionalidad y no de racionalidad. Así que invitamos a todo el pueblo colombiano a que por favor informe cualquier delito electoral llamando al 157 y a todos a que hagamos uso razonable de la información para que demostremos que somos una democracia madura, que es capaz de elegir con seguridad y en paz y en tranquilidad a sus nuevos dirigentes, y no que somos un pueblo del cual se avergonzarían futuras generaciones”, concluyó el ministro de Defensa.

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