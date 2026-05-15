Colombia

Shakira y la FIFA recaudan más de 40 millones de dólares para la educación infantil con ‘Dai Dai’ y preparan un concurso para que niños bailen en la final junto a la cantante

La campaña humanitaria liderada por la artista se apoya en nuevas experiencias y alianzas inéditas que promueven la participación social y amplían el acceso de comunidades vulnerables a oportunidades inéditas

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Ilustración acuarela de Shakira sonriente con un aura de luz, rodeada por doce leyendas del fútbol como Pelé, Maradona y Messi, con banderas de múltiples países en el fondo.
Shakira reveló que la canción 'Dai Dai ha recaudado más de 40 millones de dólares que serán destinados para la educación de niños en el mjundo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 40 millones de dólares recaudados por Shakira, la FIFA y Global Citizen gracias a la canción Dai Dai y su gira mundial serán destinados íntegramente a programas de educación infantil en diferentes países.

La artista colombiana anunció también un concurso internacional para que niños tengan la oportunidad de bailar junto a ella en la final del Mundial 2026, en una de las campañas solidarias más grandes en la historia del certamen.

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La recaudación proviene de la donación del ciento por ciento de las regalías de Dai Dai y de un dólar por cada entrada vendida en la serie World Cup Edition de su gira Las Mujeres Ya No Lloran.

Todo lo reunido se transferirá al Fondo de Educación FIFA Global Citizen, que apoya a la niñez vulnerable y promueve el acceso a una educación de calidad en regiones como América Latina, África, Asia y otras áreas del mundo. Parte de la iniciativa incluye un concurso global en el que menores pueden mandar videos bailando el tema oficial; los seleccionados serán invitados a presentarse con Shakira en la final del Mundial 2026, reforzando el vínculo entre música, deporte y solidaridad.

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Más de 40 millones de dólares recaudados por Shakira, la FIFA y Global Citizen a través de “Dai Dai” y su gira mundial serán destinados íntegramente a programas de educación infantil en varios países - crédito (Foto AP/Heather Khalifa)
Más de 40 millones de dólares recaudados por Shakira, la FIFA y Global Citizen a través de “Dai Dai” y su gira mundial serán destinados íntegramente a programas de educación infantil en varios países - crédito (Foto AP/Heather Khalifa)

Durante una entrevista con Noticias Caracol, Shakira destacó el significado de la campaña: “Esta canción yo creo que tiene un significado mucho más especial que cualquier otra en cualquier otro mundial, porque tiene un propósito. Y el propósito es, en este mundo dividido y fracturado, la importancia de invertir en la educación de los niños, en darles oportunidades a esos niños para que sean los campeones del mañana, sea realmente lo que es global show en ese escenario de la final del mundial.”

La cantante celebró la magnitud del apoyo reunido y explicó su alcance: “Se han recogido cuarenta millones de dólares, eh, para ser destinados a programas de educación alrededor del mundo. Algunos, algunos de los programas están precisamente en Colombia, donde hay grandes necesidades, para nuestros niños, como darles la oportunidad de acceder a una educación de calidad.”

Destino de los fondos y alcance global de la campaña

El total recaudado con las presentaciones de Shakira —especialmente en ciudades como Los Ángeles, Dallas, Atlanta, Miami, Boston y Nueva York/Nueva Jersey— fortalecerá la dimensión social de la alianza entre la artista y la FIFA. Shakira remarcó en Noticias Caracol: “Esta canción viene de la mano de una campaña que se llama We Are Ready… porque estamos listos para trabajar por las necesidades básicas de nuestros niños, especialmente la educación.”

La meta de la campaña ya está definida. “La idea es que, y el plan, es que podamos recoger cien millones de dólares inicialmente para poder dedicar esos fondos… a programas de educación de calidad en todo el mundo”, expresó la cantante, haciendo énfasis en el impacto que espera que esta alianza tenga en lugares como Colombia, México, Uganda, Brasil e India.

La artista colombiana anunció un concurso internacional para que niños tengan la oportunidad de bailar junto a ella en la final del Mundial 2026, reforzando el vínculo entre música, deporte y solidaridad - crédito REUTERS/Eduardo Munoz
La artista colombiana anunció un concurso internacional para que niños tengan la oportunidad de bailar junto a ella en la final del Mundial 2026, reforzando el vínculo entre música, deporte y solidaridad - crédito REUTERS/Eduardo Munoz

La artista relató la emoción de formar parte de la final del Mundial y la inspiración que espera transmitir a miles de niños: “Así como yo voy a poder cantar al lado de Madonna, lo cual es un honor, y de BTS, pues yo quiero también que muchos niños puedan también bailar conmigo o personas que puedan bailar conmigo, quizá ahí en la final.”

Concurso mundial para que niños bailen junto a Shakira en la final

Al detallar cómo nació la propuesta del concurso, Shakira profundizó en el carácter participativo del proyecto: “A mí se me está ocurriendo una idea que de pronto… que empiece a mandar sus vídeos bailando ‘Dai Dai’, de todas esas personas que manden sus vídeos, de todos los niños que manden sus vídeos, tener quizá la oportunidad de escoger a algunos y que vengan a bailar conmigo a la final. ¿Por qué no?”

Shakira precisó que este proceso global de invitación será posible gracias a la interacción digital y la gran respuesta de los fanáticos de la música y el fútbol alrededor del mundo. La cantante animó: “Aquí todo es posible. Todo es posible.”

Cada reproducción de la canción o visualización del video suma una nueva contribución solidaria. “Cada vez que la gente visualice el vídeo o escuche la canción, va a estar haciendo lo mismo… vamos a estar haciendo un esfuerzo común de crear oportunidades para la educación en el mundo, porque yo estoy donando el cien por ciento de mis regalías al Fondo de Educación FIFA Global Citizen”, afirmó Shakira.

Shakira, los Mundiales y un mensaje para Colombia

Al repasar su vínculo con la FIFA y el torneo, Shakira expresó a Noticias Caracol: “Ese ha sido mi destino, mi destino como artista y, mmm, mi destino como persona también. Y pensar que, que si no hubiera sido por Waka Waka, no, pues no hubiera conocido al padre de mis hijos y quizá no tendría estos dos, hijos tan lindos que me ha dado la vida, que han sido lo mejor que me ha pasado. Son mis waka bebés.”

La artista recordó su presentación en Brasil ante dos millones y medio de personas como uno de los hitos de su trayectoria: “Ah, sí, fueron alrededor de dos millones y medio de personas… y fue, bueno, uno de los momentos más, increíbles para recordar en mi carrera.”

La cantante recordó la importancia de invertir en la educación de los niños y agradeció a Colombia: “Gracias por acompañarme, gracias por darme tantos ánimos cuando los necesito. Los amo y los llevo siempre en el corazón a mi Colombia” - crédito REUTERS/Eduardo Munoz
La cantante recordó la importancia de invertir en la educación de los niños y agradeció a Colombia: “Gracias por acompañarme, gracias por darme tantos ánimos cuando los necesito. Los amo y los llevo siempre en el corazón a mi Colombia” - crédito REUTERS/Eduardo Munoz

Para concluir, envío un mensaje de agradecimiento a Colombia y a quienes la han apoyado desde sus inicios: “Colombia es mi vida, son mi familia, son mi fuerza, han estado ahí siempre para mí, en las buenas, en las malas. Son mi inspiración y que gracias por acompañarme, gracias por darme tantos ánimos cuando los necesito. Los amo y los llevo siempre en el corazón a mi Colombia, a mi tierra, a mi gente de Barranquilla.”

La barranquillera aprovechó el momento para lanzar un mensaje a la Selección Colombia, alentándolos a tener un buen desempeño en el mundial. “Qué viva Colombia, vamos Lucho Díaz, vamos Colombia en el mundial”, dijo la cantante notablemente animada.

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