Colombia

Soldado se fue de vacaciones y después no quiso volver a su base: fue condenado a prisión domiciliaria por deserción

El juzgado militar fijó la pena tras determinar que el uniformado incumplió una orden de retorno y se ausentó más de cinco días de su unidad en 2025

Guardar
Google icon
Justicia Penal Militar
La sanción impuesta responde a la ausencia injustificada del soldado, quien no regresó a su unidad tras un permiso, siendo esta conducta calificada como delito bajo la normativa militar aplicable en Colombia - crédito Justicia Penal Militar

Sebastián Andrés Cordero Roqueme fue condenado en Colombia a recibir una pena de 4 meses de prisión domiciliaria por el delito de deserción, tras ausentarse de su unidad militar sin autorización entre el 30 de noviembre y el 30 de diciembre de 2025.

El fallo fue emitido por el Juzgado 1327 Penal Militar y Policial de Conocimiento, órgano jurisdiccional castrense, y divulgado en el boletín oficial de la Justicia Penal Militar y Policial, el ente jurisdiccional castrense.

PUBLICIDAD

La condena se fundamentó en que, después de disfrutar un permiso legal, Cordero Roqueme no se presentó ante el Batallón de Infantería Aerotransportado Gr. Manuel Roergas Serviez, ubicado en Bogotá, incumpliendo así la orden de retorno establecida para el 30 de noviembre de 2025.

La investigación de la Fiscalía 2490 Penal Militar y Policial, encargada de la persecución penal en la jurisdicción militar, determinó que el soldado permaneció ausente durante 4 meses, superando el umbral legal de cinco días consecutivos sin autorización, lo que derivó en la aplicación de la sanción respectiva.

PUBLICIDAD

La autoridad judicial consideró que había conocimiento previo de las consecuencias y que la inasistencia del militar superó el plazo legal permitido, motivando la medida restrictiva de libertad - crédito Justicia Penal Militar
La autoridad judicial consideró que había conocimiento previo de las consecuencias y que la inasistencia del militar superó el plazo legal permitido, motivando la medida restrictiva de libertad - crédito Justicia Penal Militar

El vínculo institucional del uniformado concluyó el 30 de diciembre de ese año. La sentencia, difundida el 15 de mayo de 2026, detalló la obligación de cumplir la pena en su domicilio, de conformidad con la norma aplicable en la Justicia Penal Militar y Policial.

Contexto de la condena

La legislación militar colombiana establece que ausentarse por más de cinco días consecutivos sin el permiso correspondiente configura el delito de deserción. Cordero Roqueme fue sancionado porque tenía conocimiento cabal de esta disposición legal y, aun así, optó voluntariamente por no regresar al servicio ni reintegrarse en la fecha señalada. Los hechos y conductas recabados durante la investigación sirvieron de base para el proceso judicial.

El informe de la Justicia Penal Militar y Policial enfatizó que el soldado fue notificado de las consecuencias legales de su decisión y, pese a ello, decidió no acatar la orden de retorno.

Fundamentos legales y motivación de la sentencia

El Juzgado 1327 Penal Militar y Policial de Conocimiento determinó que el cumplimiento efectivo de la sanción debía ser en la modalidad de prisión domiciliaria durante un periodo de 4 meses, tras evaluar las circunstancias específicas del caso y la conducta voluntaria de Cordero Roqueme.

La decisión judicial fue divulgada a través del boletín oficial, detallando la duración de la sanción y la responsabilidad del exuniformado conforme al reglamento vigente - crédito Justicia Penal Militar
La decisión judicial fue divulgada a través del boletín oficial, detallando la duración de la sanción y la responsabilidad del exuniformado conforme al reglamento vigente - crédito Justicia Penal Militar

La Fiscalía 2490 Penal Militar y Policial presentó pruebas relativas a la ausencia no autorizada, la omisión deliberada de regresar a la unidad y las implicaciones legales. La sentencia, difundida el 15 de mayo de 2026, estableció el precedente que operar bajo las reglas de la Justicia Penal Militar y Policial exige acatar estrictamente las órdenes y reglamentos institucionales.

La justicia penal militar exime a la Armada Nacional por muerte de cadete en el ARC Gloria

La Justicia Penal Militar y Policial de Colombia confirmó el cierre definitivo de la investigación sobre la muerte del grumete Julián Fernando Condia Bello —ocurrida durante una maniobra de entrenamiento a bordo del Buque Escuela ARC Gloria en agosto de 2025— al concluir que el joven de 19 años incurrió en una autopuesta en riesgo, eximiendo de responsabilidad a los instructores y a la institución.

El fallo, avalado el 14 de mayo de 2026 por el Juez 1202 Especializado tras la solicitud de la Fiscalía 2223 Especializada, marca el fin del proceso judicial y establece que el incidente se debió a causas de fuerza mayor o caso fortuito, según informó la Fiscalía General Penal Militar y Policial en un comunicado.

El documento oficial detalla que la maniobra implicada fue la denominada “subida por alto”, parte del programa regular de alistamiento en el buque ARC Gloria, navío insignia de la Armada Nacional de Colombia.

La fiscalía especializada sustentó la solicitud de preclusión con base en elementos materiales probatorios y evidencia recopilada por Policía Judicial durante la investigación del caso - crédito @janielmelamed/X/@PedroSanchezCol/X
La fiscalía especializada sustentó la solicitud de preclusión con base en elementos materiales probatorios y evidencia recopilada por Policía Judicial durante la investigación del caso - crédito @janielmelamed/X/@PedroSanchezCol/X

Durante esa operación, la investigación determinó que Condia Bello “perdió el control de su cuerpo, quedó paralizado y no aseguró su arnés durante la escalada”, de acuerdo a la evidencia recopilada y presentada al despacho judicial.

Uno de los datos centrales del dictamen es que el marinero primero Davon Brandon Nelson Williams, quien ejercía la función de instructor, “actuó conforme a los protocolos y procedimientos previstos para este tipo de entrenamientos”, según precisa la Fiscalía Penal Militar en el informe.

Temas Relacionados

Justicia Penal Militar y PolicialDeserción MilitarBatallón de Infantería Aerotransportado Gr. Manuel Roergas Serviezsoldado Sebastián Andrés Cordero RoquemeColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, fue reportado como desaparecido en Bogotá: fue víctima de la delincuencia

El hijo del reconocido cantante vallenato Kaleth Morales fue reportado como desaparecido en Bogotá después de tomar un transporte por aplicación tras los Premios Nuestra Tierra. Su familia y equipo confirmaron que fue víctima de la delincuencia, pero ya se encuentra a salvo con sus allegados

Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, fue reportado como desaparecido en Bogotá: fue víctima de la delincuencia

Kapo emocionó a popular barrio en Cali con una jornada musical y comunitaria: así fue

El intérprete, conocido por su fusión de afrobeat, reguetón y sonidos caribeños, reunió a cientos de personas en Terrón Colorado, donde invitó a sus seguidores a disfrutar de su próxima presentación en la ciudad

Kapo emocionó a popular barrio en Cali con una jornada musical y comunitaria: así fue

Por desapraición de Yulixa Toloza tras cirugía estética, Superintendenci pidió a la Secretaría de Salud de Bogotá informe sobre controles a la “clínica”

Las autoridades de salud encendieron las alertas en la capital tras la desaparición de una mujer de 52 años vinculada a un procedimiento estético en el sur de la ciudad, lo que llevó a solicitar información detallada sobre las inspecciones realizadas al establecimiento involucrado

Por desapraición de Yulixa Toloza tras cirugía estética, Superintendenci pidió a la Secretaría de Salud de Bogotá informe sobre controles a la “clínica”

Shakira y la FIFA recaudan más de 40 millones de dólares para la educación infantil con ‘Dai Dai’ y preparan un concurso para que niños bailen en la final junto a la cantante

La campaña humanitaria liderada por la artista se apoya en nuevas experiencias y alianzas inéditas que promueven la participación social y amplían el acceso de comunidades vulnerables a oportunidades inéditas

Shakira y la FIFA recaudan más de 40 millones de dólares para la educación infantil con ‘Dai Dai’ y preparan un concurso para que niños bailen en la final junto a la cantante

Invima alertó sobre la venta de lotes de medicamentos magistrales falsificados: bicarbonato de sodio, naproxeno y ketoconazol

La autoridad sanitaria instó a la población a suspender de inmediato el uso de los productos referenciados y a reportar cualquier efecto adverso por los canales oficiales

Invima alertó sobre la venta de lotes de medicamentos magistrales falsificados: bicarbonato de sodio, naproxeno y ketoconazol
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

ENTRETENIMIENTO

Kapo emocionó a popular barrio en Cali con una jornada musical y comunitaria: así fue

Kapo emocionó a popular barrio en Cali con una jornada musical y comunitaria: así fue

Shakira y la FIFA recaudan más de 40 millones de dólares para la educación infantil con ‘Dai Dai’ y preparan un concurso para que niños bailen en la final junto a la cantante

Diva Jessurum habló de los desafíos más duros que ha enfrentado: la pérdida de un hijo durante un programa en vivo y el cáncer de seno

Maluma presentó ‘Loco x Volver’: rinde homenaje a sus raíces y a Medellín

El agropecuario explicó por qué mandó el Icbf a la casa de Aida Victoria: “He sido víctima”

Deportes

Alerta por problemas que tendrá la selección Colombia en esta sede del Mundial de Fútbol 2026

Alerta por problemas que tendrá la selección Colombia en esta sede del Mundial de Fútbol 2026

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver la semifinal de ida de los playoffs de la Liga BetPlay

Técnico del Deportivo Pasto, Jonathan Risueño, recibió fuerte castigo de la Dimayor por provocar al público: qué pasó

Selección Colombia femenina Sub-20 ya tiene grupo para la Copa Mundial de la FIFA Polonia 2026

Costa de Marfil dio a conocer la lista final de futbolistas que estarán en el Mundial de 2026: hay varias figuras de Europa presentes