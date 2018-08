"Contraté un bus para viajar y el bus, o la compañía, presentó contratos falsos. No soy responsable de eso. Me pagaron para hacer mi trabajo. La persona que me contrató falleció. El bus se accidentó y no es parte de mi trabajo. Mi trabajo simplemente es llevar a la gente, contratar un restaurante y un hotel, y pare de contar. No es más", dijo al noticiero.