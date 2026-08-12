Excampeón de América con el Once Caldas habló de la labor que realiza en Manizales tras el terremoto: “Hay que salir a la calle”

El exportero explicó que ha estado en varios puntos de Manizales ayudando a la gente damnificada por el terremoto-crédito Óscar Pérez/Colprensa

Guardar

El terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026 sigue dejando secuelas de tragedia tras lo ocurrido, y en Manizales, una de las ciudades afectadas, se reportan hasta el momento, 6 fallecidos.

En este contexto, también se conoció por parte de Diego Benjumea (secretario del Deporte de Manizales), el 12 de agosto de 2026, que Once Caldas no tendrá partidos de fútbol durante lo que resta del mes, esto tras una reunión con la presidencia y la alcaldía liderada por Jorge Eduardo Rojas.

Mientras se comienzan a tomar dichas medidas, el exportero antioqueño Juan Carlos Henao (campeón de América con el Once Caldas en 2004) habló sobre la labor que realiza en territorio caldense para ayudar a las víctimas.

PUBLICIDAD

El exportero habló sobre la labor que están realizando en la capital caldense para ayudar a las víctimas y encontrar a los desaparecidos tras el sismo de 7,4 grados que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026 -crédito @WinSportsTV/X

El 12 de agosto de 2026, en charla con el programa Despierta Win, Henao explicó que se encuentran ayudando a los damnificados por el terremoto, e hizo un llamado a los colombianos para ayudar en este momento crítico:

“Estoy ayudando en la recolección de escombros y a algunos amigos a sacar los enseres de sus casas para llevarlos a otro lugar. Con algunos grupos con los que colaboro, ya hablamos sobre organizar recolectas y ver a quién podemos ayudar. Me gustaría ayudar a todos, pero lo importante es aportar algo y pedir la colaboración de todo el país. Ahora no importan los colores, ni políticos ni futbolísticos. Ojalá todos puedan aportar su granito de arena y ayudar a quienes lo necesitan”, dijo.

PUBLICIDAD

Y agregó: “No, hemos estado en otros puntos de la ciudad ayudando en la recuperación de escombros junto a algunos amigos, revisando sus viviendas. He podido hablar con varias personas en los dos coliseos de la ciudad, el Coliseo Mayor y el Coliseo Menor, y me dicen que están bien, cómodos y que no les falta nada, lo cual es muy importante. Además, no hay tanta gente como se pensaba inicialmente. Esto apenas comienza y, si alguien necesita algo, puede contactarme por WhatsApp. Tengo muchas conexiones y amigos con los que podemos acercarnos y ayudar en lo que sea posible”, explicó.

Henao explicó también que se encuentran en la capital del Caldas haciendo un sondeo para ayudar a buscar más damnificados en toda la ciudad, y explicó que se realizan redes de apoyo para ayudar a las víctimas:

PUBLICIDAD

“Sí, creo que pueden comunicarse con todas las instituciones que están pendientes de la situación. Se ha mostrado mucho sobre algunas partes de la ciudad, como la Plaza de Bolívar, la zona de la Santander y el sector de Milán, que fue bastante afectado. Pero en los barrios hay personas que están muy necesitadas, donde varias viviendas colapsaron y otras quedaron en muy mal estado. Ayer tuve la oportunidad de pasar por Fátima, donde la casa que me acogió cuando llegué a Manizales en 1992 quedó totalmente afectada y tuvieron que desalojarla, como muchas otras. Algunos amigos me han contactado por WhatsApp buscando cómo podemos colaborar. Hay que salir a la calle a ayudar y estar atentos a quienes lo necesitan, apoyando con los amigos que puedan hacerlo”, dijo.

El emblemático guardameta del Once Caldas campeón de la Copa Libertadores 2004, se refirió a las otras ciudades que sufrieron daños por el terremoto - crédito Colprensa

El exportero también con paso en Millonarios, Santos de Brasil, entre otros, no se olvidó de las otras ciudades afectadas por el sismo:

“Por lo que hemos vivido en Manizales, uno se centra en la ciudad porque hay mucha gente necesitada y muchos amigos lo han perdido todo. Pero a la distancia también se ven las necesidades en Pereira, Cali, Quibdó y en varios municipios de Caldas, donde más del setenta u ochenta por ciento de locales y viviendas quedaron destruidos. La reconstrucción será muy difícil, pero hay que empezar. Hacer el duelo ayuda a liberar lo que se siente, pero después hay que pensar en cómo recuperarnos y dejar la ciudad y los municipios como estaban antes”, detalló.

PUBLICIDAD

En la misma conversación, Henao explicó que está atento a la situación de los integrantes que hacen parte de la Liga Caldense de Fútbol:

“Será un trabajo muy duro y exigente, con la ayuda de las alcaldías, la gobernación y el Gobierno nacional. En la Liga Caldense de Fútbol estamos atentos a los deportistas que puedan necesitar apoyo, pero hay mucha gente que necesita ayuda”, reflexionó.