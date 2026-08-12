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Juanda Caribe anunció que recaudó 70 millones de pesos en menos de dos horas para los damnificados del terremoto en el Chocó

El comediante barranquillero transmitió un en vivo por Instagram el martes 11 de agosto y, en 1 hora y 23 minutos, sus seguidores aportaron COP 43.283.000. Él completó la cifra con COP 26.717.000 de su propio bolsillo. Ahora apunta a los COP 100 millones

La vida dual de Juanda Caribe entre risas y polémicas tras su paso por 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía RCN
Juanda Caribe recolectó 70 millones en una transmisión en vivo para ayudar a los damnificados y espera aumentar la cifra - crédito cortesía RCN
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Setenta millones de pesos recaudados en menos de 90 minutos: ese fue el resultado de la transmisión en vivo que el comediante barranquillero Juanda Caribe hizo por Instagram el martes 11 de agosto.

El logro que presumió el exparticipante de La casa de los famosos Colombia ocurrió justo un día después de que el terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudiera el occidente colombiano y dejara, según los reportes más actualizados, cerca de 240 muertos y más de 3.700 heridos en varias regiones del país.

De ese total, los seguidores del creador de contenido aportaron 43.283.000 de pesos durante la transmisión de 1 hora y 23 minutos. El propio Caribe completó la cifra con 26.717.000 de pesos de su bolsillo, a través de sus empresas bajo la marca Caribbean Group Colombia.

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La lección de Venezuela aplicada al Chocó

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El creador de contenido compartió con sus seguidores que empezó a coordinar las ayudas que entregará - crédito @juandacaribeshow/IG

Antes del en vivo, Juanda Caribe adelantó en sus historias de Instagram que no llegaba a esta emergencia sin experiencia previa. “La experiencia ayudando en Venezuela me enseñó cómo debemos llevarlo a cabo y eso mismo me puse hacer desde ayer”, escribió en una de sus publicaciones.

Esa experiencia se tradujo en una estructura concreta: aliados en cada ciudad y municipio afectado, un canal de Telegram para la rendición de cuentas en tiempo real y una advertencia que pocos se atreven a hacer públicamente. “Ojo, esto no se recupera de una, hay que guardar fuerzas para lo que viene porque la recuperación es lenta y prolongada”, advirtió.

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El plan de distribución arranca por Buenaventura y el Chocó, y continúa con municipios intermedios del Valle del Cauca, Risaralda y Quindío.

Un centro de acopio en Barranquilla y la promesa de las mulas

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El creador de contenido contó cómo surgió la idea de recoger ayudas para los damnificados - crédito @juandacaribeshow/IG

La iniciativa no se detuvo en el dinero. Tras recibir una llamada del futbolista Walmer Pacheco, ex Junior y jugador del Pereira, quien en ese momento retiraba escombros en las calles, Juanda Caribe tomó una decisión adicional: abrir en Barranquilla un centro de acopio junto a Pacheco y el también influenciador conocido como El Camus.

“Desde el día viernes voy a estar al frente de esto y recolectaremos todo el fin de semana con el fin de unificar esfuerzos para ayudar a quienes de verdad lo han perdido todo”, escribió en sus redes.

El agradecimiento a su comunidad fue directo: “Sé que juntos llenamos 1 o 2 mulas, nos necesitan”. La imagen de uno o dos camiones cargados con ayudas humanitarias, posibles gracias a sus seguidores, resume la escala de la respuesta ciudadana que logró movilizar.

La meta: llegar a los 100 millones

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El exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' aprendió una lección con lo ocurrido en Venezuela - crédito @juandacaribeshow/IG

Con los 70 millones de pesos asegurados, Caribe anunció que buscará recaudar 30 millones de pesos adicionales para completar los 100 millones. Quienes quieran donar pueden hacerlo vía mensaje directo en sus redes, y el seguimiento del proceso se hace a través del canal de Telegram habilitado para ese fin.

“Ya en misión, vamos por Colombia. Gloria a Dios”, escribió tras cerrar el en vivo, con destinos claros para los recursos: Chocó, Cali, Manizales y Pereira, las zonas donde el sismo del lunes 10 de agosto —el de mayor magnitud registrado en el país en la última década, según el Servicio Geológico Colombiano— causó los estragos más graves.

El sismo ocurrió a las 7:34 a. m., a 82 kilómetros de profundidad, y generó más de 100 réplicas. En su paso, dejó 61 edificios colapsados, 1.575 viviendas averiadas y 18 centros de salud con daños estructurales.

De acuerdo con un experto en sismología, de haber sido a mayor superficialidad el movimiento de tierra, las consecuencias habrían sido catastróficas para otros lugares del país.

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