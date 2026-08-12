Así calificó la prensa a Álvaro Montero y Sebastián Villa tras la clasificación de Boca Juniors en la Sudamericana: “Hubiese costado caro”

Sebastián Villa se reportó con dos asistencias en la victoria de Boca Junior sobre Recoleta de Paraguay-crédito Rodrigo Valle/REUTERS

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El 11 de agosto de 2026, Boca Juniors dio el primer golpe en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana al vencer por 3-1 a Recoleta de Paraguay en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires.

En el cuadro dirigido por Rodolfo “El Vasco” Arruabarrena, contó con la presencia en el arco titular del portero guajiro Álvaro Montero, y la presencia en el segundo tiempo del delantero antioqueño Sebastián Villa, al reemplazar a Lautaro Blanco.

En este contexto, la prensa de Argentina calificó a los dos colombianos tras sus actuaciones, en la cual algunos hinchas responsabilizan al portero colombiano del primer gol que marcó Recoleta, y destacaron las dos asistencias de Sebastián Villa durante la victoria Xeneize.

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Alvaro Montero. tuvo una atajada clave-crédito Facundo Morales

El portal TyC Sports de Argentina otorgó una puntuación de 6 puntos sobre 10 a Álvaro Montero, aclarando que no tuvo ninguna responsabilidad en el gol del defensor Pedro Ríos a favor de Recoleta:

“Sin responsabilidad en el gol. Sacó un muy buen mano a mano cuando Boca iba perdiendo que hubiese costado caro”, explicaron.

De Sebastián Villa Villa mencionaron su relevancia a la hora de cambiar el ataque de Boca, complicando a la defensa paraguaya en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires, otorgando una puntuación de 8 puntos sobre 10:

“Entró en el entretiempo y fue clave. Dos asistencias y no paró de desbordar. Pese al buen nivel de los delanteros, no puede ser suplente.

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Sebastián Villa fue la figura de Boca Juniors para que remontara frente a Recoleta por Copa Sudamericana - crédito Conmebol

Por otro lado, el portal Bolavip siguió la misma línea para hablar de ambos futbolistas a la hora de ser los protagonistas en las jugadas claves de Boca Juniors.

En primer lugar, a Sebastián Villa le otorgaron 7 puntos sobre 10, por su participación:

“Su ingreso cambió el partido. Destrabó el partido con dos asistencias a Ascacibar y Milton Delgado. Volvió locos a los defensores rivales y mostró sus mejores minutos desde que regresó a Boca”, analizaron.

De Montero dijeron que tuvo una atajada clave durante el encuentro, y que impidió que Recoleta se fuera adelante en el marcador, otorgando cinco puntos sobre 10 durante el encuentro en la cancha del Club Huracán de Argentina:

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“No tuvo responsabilidad en el gol, ya que el remate de Pedro Ríos, autor del tanto, se desvió en Lozano y le cambió la dirección del tiro. No tuvo mayores intervenciones ni atajadas, salvo una tapada clave que evitó lo que pudo haber sido el 0-2″, detallaron.

Así fue la victoria de Boca Juniors ante Recoleta

Boca dio vuelta el partido y venció 3-1 a Recoleta en la Copa Sudamericana después de irse al descanso en desventaja, con goles de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores en el segundo tiempo que corrigieron un arranque adverso marcado por el tanto inicial de Pedro Ríos.

La diferencia terminó de consolidarse cuando Recoleta quedó con uno menos por la segunda tarjeta amarilla a Dairon Mosquera, en un tramo final en el que Boca siguió generando situaciones.

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El equipo argentino había cerrado la primera parte 0-1 pese a una producción ofensiva abundante. En ese tramo remató al arco o cerca de él con Santiago Ascacíbar, Miguel Merentiel, Tomás Aranda, Leonel Flores, Ayrton Costa y Leandro Paredes, y además estrelló dos pelotas en los palos: un cabezazo de Merentiel dio en el poste derecho y un disparo de Milton Delgado pegó en el larguero.

Boca jugará el 18 de agosto de 2026 la vuelta de la Copa Sudamericana-crédito Rodrigo Valle/REUTERS

El gol de Recoleta llegó temprano y alteró el desarrollo previsto. Pedro Ríos marcó el 0-1 con un remate de izquierda desde fuera del área, bajo y junto al palo izquierdo, en una primera mitad en la que también hubo una decisión revisada por el VAR: la tarjeta roja mostrada a Wilfrido Báez fue revocada.

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El empate llegó apenas iniciada la segunda parte. Ascacíbar definió con la derecha desde el centro del área tras una asistencia de Sebastián Villa, quien había ingresado desde el banco en lugar de Lautaro Blanco.

La remontada se concretó más tarde con el 2-1 de Milton Delgado, que convirtió de cabeza desde muy cerca después de un centro de Villa. El tercer tanto fue de Leonel Flores, autor de un remate de derecha desde fuera del área que entró en la escuadra izquierda tras asistencia de Merentiel.

La secuencia del segundo tiempo mostró a Boca mucho más eficaz que en la etapa inicial. A las llegadas transformadas en gol se sumaron otro remate de Leandro Lozano al larguero, un disparo de Tomás Aranda contenido junto al palo derecho, intentos desviados de Kevin Zenón, Ángel Romero y el propio Aranda, además de nuevas intervenciones de Paredes como lanzador.

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El colombiano Dairon Mosquera vio la roja en Recoleta-crédito Rodrigo Valle/REUTERS

Recoleta también tuvo sus momentos en ataque después del 2-1. Nicolás Marotta dispuso de dos ocasiones en una misma acción ofensiva: primero un remate rechazado y luego un cabezazo desviado tras un saque de esquina.

El tramo final quedó marcado por la inferioridad numérica del equipo paraguayo. Dairon Mosquera vio la segunda amarilla por juego peligroso y dejó a Recoleta con 10 jugadores tras una pausa para hidratación.

A partir de allí, Boca administró la ventaja sin dejar de buscar el arco rival. Hubo un cabezazo de Merentiel desviado, un remate de Villa desde fuera del área contenido por el arquero y una ocasión de Aranda.

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