Maluma habló sobre la tragedia en Colombia y reveló cómo está ayudando a los damnificados: “No había tenido las agallas”

Maluma se pronuncia sobre la situación en Colombia y dice cómo está ayudando - crédito @maluma/IG

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El impacto que dejó el terremoto que sacudió a Colombia continúa generando reacciones entre artistas, influenciadores y figuras públicas.

En medio de los mensajes de solidaridad que han circulado en redes sociales, Maluma decidió pronunciarse sobre la emergencia y contarle a sus seguidores las acciones que está adelantando para contribuir con las comunidades afectadas.

El cantante paisa publicó un video durante la mañana del 12 de agosto, en el que reconoció que habían transcurrido varios días desde la tragedia y que no había encontrado antes el momento para hablar públicamente sobre lo ocurrido.

Ahora, con evidente emoción, envió un mensaje a las familias de las víctimas, a quienes perdieron sus viviendas y a todas las personas que resultaron damnificadas.

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El cantante Maluma anuncia apoyos para los damnificados por el terremoto en Colombia - crédito @maluma/IG y Europa Press

“Ya han pasado un par de días desde la tragedia en nuestro país, Colombia. No había tenido la oportunidad de mandar un saludo a todos los familiares de las víctimas, también a todas las personas involucradas y que perdieron sus hogares, todos los damnificados de esta situación. De verdad que qué dolor tan hijueputa. A uno le duele en el alma, le duele su país, le duele su pueblo, le duele, le duele su tierra, le duele su sangre”, expresó el artista.

Maluma aseguró que le costó hablar sobre la tragedia

Durante el video, Maluma dejó ver el impacto emocional que le produjo conocer la magnitud de la emergencia y explicó que precisamente por ese dolor había tenido dificultades para grabar un mensaje dirigido a sus seguidores.

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El artista señaló que, pese a la distancia que puede existir entre una figura pública y las comunidades afectadas, la situación representa un golpe para todo el país. Por esa razón, decidió utilizar sus plataformas digitales para acompañar a quienes atraviesan momentos de incertidumbre y, al mismo tiempo, promover mecanismos de ayuda.

“Y por eso no, la verdad, no había tenido las agallas de hacer este video. Pero aprovecho este momento para mandar ese saludo a todas las personas que perdieron familiares o perdieron sus viviendas. Nosotros, en nuestro grupo empresarial, hemos decidido empezar a brindar muchas ayudas desde Casa Terna, Remanence y nuestra fundación El Arte de los Sueños”, afirmó.

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Maluma rompe el silencio sobre el terremoto en Colombia y activa ayudas desde su fundación - crédito Reuters

La declaración del cantante también hizo énfasis en la necesidad de mantener las ayudas durante las próximas semanas, teniendo en cuenta que la emergencia no termina con la atención inicial de los damnificados.

Maluma explicó que su Fundación El Arte de los Sueños comenzó a trabajar para llevar apoyo a algunas de las poblaciones que enfrentan mayores dificultades tras la tragedia. Además, aseguró que las publicaciones que ha compartido con información sobre donaciones corresponden a iniciativas legítimas.

“Ustedes han visto que hemos subido a las historias formas de ayuda, todos los links y todas las cosas que estamos haciendo nosotros, crean que es completamente legítimo. Vamos a seguir ayudando, vamos a seguir apoyando, porque reconstruir el daño va a tomar tiempo, dinero y muchas cosas más”, manifestó.

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El mensaje busca también llamar la atención de quienes viven fuera de Colombia, pues el cantante invitó a sus seguidores extranjeros a conocer las alternativas de ayuda que está compartiendo a través de sus redes sociales y a sumarse a la respuesta humanitaria.

“También, si usted me está viendo, pero usted no es colombiano, le vamos a seguir dejando las formas de ayuda para que usted se ponga la mano en el corazón y piense en este país colombiano que acaba de tener una de sus mayores tragedias”, indicó.

Maluma comparte dónde donar en Medellín tras el terremoto y pide sostener la ayuda - crédito redes sociales

Estos son los puntos habilitados para recibir donaciones

Junto al video, Maluma entregó información concreta sobre las alternativas que tienen sus seguidores para contribuir con las familias afectadas. De acuerdo con la publicación, las personas que se encuentren en Medellín pueden entregar sus donaciones directamente en tres lugares relacionados con las iniciativas del artista.

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“Me duele profundamente ver lo que están viviendo tantas familias en nuestro país. Hoy Colombia necesita de todos nosotros. Desde mi Fundación El arte de los sueños estamos trabajando para llevar ayuda a las poblaciones más afectadas”, escribió Maluma.

En esa misma publicación, el cantante precisó que los puntos habilitados en Medellín son su Fundación El Arte de los Sueños, su tienda de ropa Remanence y su restaurante Casa Eterna.

Además, anunció que a través de sus historias continuaría difundiendo las cuentas destinadas a recibir donaciones desde diferentes lugares del país, así como un enlace para quienes quieran contribuir desde el extranjero.

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El cantante cerró su mensaje enviando palabras de fortaleza a las familias que perdieron a seres queridos, sus hogares o sus pertenencias, y aseguró que continuará utilizando sus plataformas para difundir información sobre las diferentes maneras de ayudar.

“Les envío nuevamente un beso muy grande a todos los familiares de las víctimas, a las personas más damnificadas, al pueblo colombiano en general, y mandarles este mensaje de fuerza, de apoyo y solidaridad. Que vamos para adelante, vamos a reconstruirnos. Un beso muy grande para todos y que tengan feliz día”, expresó.