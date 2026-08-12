Camilo Cifuentes mostró la casa de su familia en ruinas tras el terremoto que afectó a Pereira: “Se vino abajo”

El joven creador de contenido mostró la casa en ruinas y pidió ayuda a sus seguidores para apoyar a otras personas - crédito @camilocifuentes962/IG

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Camilo Cifuentes, reconocido creador de contenido, mostró en sus redes cómo el terremoto del 10 de agosto afectó a su familia en Manizales y afirmó que “ver el hogar de un familiar destruido cambia la manera en que uno dimensiona lo que está pasando”, al compartir imágenes de una vivienda que, según relató, quedó reducida a escombros.

El influenciador publicó un video en su cuenta de Instagram, donde reúne a más de cinco millones de seguidores, y recorrió el lugar tras el movimiento de tierra que, de acuerdo con su testimonio, hizo que la casa “se viniera abajo”.

Al describir el impacto de lo ocurrido, Cifuentes dijo: “He hablado de tragedias y situaciones que ocurren en muchos hogares y hoy me toca vivir una muy cerca de casa”. En el mismo mensaje, sostuvo que intentará reconstruir la vivienda: “Vamos a hacer todo a nuestro alcance para que ese hogar pueda levantarse de nuevo”.

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El creador de contenido contó que uno de sus familiares perdió su casa en el terremoto - crédito @camilocifuentes962/Ig

Cifuentes también anunció que buscará canalizar ayuda para los afectados por el sismo. “Quiero aprovechar mis redes para ayudar a conectar a las familias que necesitan ayuda con quienes tienen la posibilidad de ayudar”, explicó.

Los próximos pasos

Sobre los próximos pasos, detalló: “Voy a estar en contacto con organizaciones que están trabajando en las zonas afectadas para entender qué necesitan y también buscar empresas, instituciones y personas que quieran aportar”. El creador de contenido pidió apoyo directo a quienes puedan colaborar: “Si deseas sumarte con materiales, alimentos, enseres, transporte o cualquier otra cosa, escríbeme”.

En la publicación que estuvo acompañada de una leyenda, explicó: “A veces no podemos cambiar lo que pasó, pero si podemos decidir cómo responder ante ello. Gracias por poner tu granito de arena... Lo mejor que podemos hacer es ayudar”.

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El joven creador de contenido caminó entre las ruinas de la vivienda de su familia - crédito @camilocifuentes962/IG

De inmediato, varios seguidores, entre los que se encuentran reconocidas figuras de la farándula nacional, expresaron su deseo de respaldarlo en esta decisión, como fue el caso de Liss Pereira: “Por acá a la orden, Cami”, acompañada de un emoji de corazón con una venda. Otros de sus seguidores respaldaron sus palabras expresando que, aunque fuera poco, contribuirían a ayudar a la campaña del influenciador.

Lo que vivió el Eje Cafetero con el terremoto

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026 a las 7:34 de la mañana (hora local) se convirtió en el sismo más intenso registrado en el país en la última década, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El epicentro se ubicó a unos 5 kilómetros al este de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de entre 96 y 110 kilómetros según las distintas agencias.

El movimiento se prolongó entre 90 segundos y dos minutos, una duración que generó pánico en múltiples ciudades. Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Manizales, Armenia y Popayán registraron temblores perceptibles, al igual que zonas de Ecuador, Panamá y Venezuela.

El terremoto dejó cientos de fallecidos y activó la respuesta del Ejército - crédito Suministrado a Infobae Colombia

El balance de víctimas ascendió a más de 254 muertos y 2.597 heridos, con más de 4.100 personas reportadas como desaparecidas, de acuerdo con fuentes internacionales. La provincia de Risaralda concentró el mayor número de fallecidos: el gobernador Juan Diego Patiño confirmó 42 muertes en esa región.

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En Cali, más de 20 edificios colapsaron y varias personas quedaron atrapadas entre los escombros. Los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura sufrieron daños estructurales que afectaron las operaciones aéreas.

El origen geológico del sismo

El SGC clasificó el terremoto como un sismo intraplaca profundo, producido en el interior de la Placa de Nazca al subducir bajo la Placa Suramericana. Ese tipo de foco, a más de 100 kilómetros de profundidad, explica por qué la sacudida se sintió en un área tan extensa del territorio nacional sin generar alerta de tsunami.

Le siguieron al menos 54 réplicas; la más intensa alcanzó magnitud 5,0 y se registró a las 8:18 de la mañana.