Karina García relató el susto que vivió después del terremoto: “Casi se me sale el bebé”

La creadora de contenido aseguró que tuvo contracciones por el temor que le generó el movimiento de tierra - crédito @letengoelchisme/TikTok

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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026 ya deja más de 250 muertos y daños en varias ciudades, siendo las más afectadas las de los departamentos de Risaralda, Quindío, Caldas y el Valle del Cauca, así como Chocó, epicentro del desastre natural.

Aunque los creadores de contenido han sido blanco de críticas por su frialdad en ocasiones frente a la tragedia, otros como Karina García le han contado a sus seguidores los momentos de pánico que vivió por el susto que provocó el movimiento de tierra en su natal Medellín, que contó que comenzó con contracciones minutos después del sismo y debió ser trasladada a una clínica porque su bebé “todavía no puede nacer”.

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La influenciadora, seguida por cerca de seis millones de personas en Instagram, relató que el movimiento ocurrió a las 7:30 a. m. y que su reacción física fue inmediata. “Yo salí corriendo como una loca, me bajé por esas escaleras e inmediatamente pasó el temblor; comencé con contracciones”, dijo.

Karina García relata angustia tras el sismo y pide protección para las familias - crédito karinagarciaoficiall/Instagram

En una primera publicación, García resumió el impacto del episodio con una frase dirigida a sus seguidores: “Diosito, casi se me sale el bebé, protégenos a todos”. Horas más tarde, ya desde el centro médico, informó: “Tengo contracciones desde esta mañana. Oren por mí porque baby K todavía no puede nacer”.

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La consulta de urgencia

García reapareció días después para explicar qué ocurrió durante esa jornada, en medio de un desastre que afectó a regiones como Cali, Armenia, Pereira y Quibdó, con miles de personas damnificadas y viviendas destruidas.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia explicó que pasó gran parte del día con dolor antes de buscar atención médica. “Contracciones irregulares, pero contracciones dolorosas. Me dolía adelante, me dolía atrás y yo me la pasé casi todo el día con contracciones, pero pues me hice como la boba”, contó.

La decisión de ir a la clínica llegó cuando el malestar ya no cedía. Según relató, se comunicó con su ginecólogo y recibió una instrucción directa: “Le escribí al ginecólogo, que obviamente estaba preocupado, y él me dijo que me viniera inmediatamente para la clínica”.

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Karina García relató cómo debió acudir a la clínica tras experimentar contracciones - crédito karinagarciaoficiall/Instagram

Karina García dijo que en el centro asistencial le realizaron monitoreo, exámenes y ecografías. A partir de esos controles, el médico confirmó que las contracciones eran reales y que el principal problema era el momento del embarazo.

La advertencia médica

En su explicación a los seguidores, la creadora de contenido detalló que el especialista puso el foco en la maduración del bebé. “No puede nacer todavía, no estamos preparados, no tiene los pulmoncitos madurados. Entonces lo que tenemos que hacer es evitarlo”, recordó sobre la indicación médica.

García añadió que el profesional comprobó que las contracciones eran seguidas, por lo que permaneció en observación hasta tarde. También precisó que recibió medicación para frenar el cuadro.

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La influencer dijo que el tratamiento ya mostró una mejoría inicial. “Me mandaron unos medicamentos, ya me los empecé a tomar y, pues, afortunadamente, desde que me estoy tomando los medicamentos, he mejorado”.

La recuperación

La pareja confirmó que no iba a mostrar el rostro de su bebé, al menos durante los primeros meses de nacido - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Aunque afirmó que su estado general evolucionó de forma favorable, García aclaró que todavía siente molestias. “Todavía tengo dolorcito, pero pues siento que estamos bien”, señaló.

La preocupación, de todos modos, no desapareció. En el tramo final de su mensaje, sostuvo que sigue atenta a cualquier cambio por la posibilidad de que el embarazo se adelante: “Oro demasiado para que eso no pase”.

De inmediato, las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer, algunos le recomendaron que tenga precaución con su embarazo y otros le pidieron que promueva las donaciones para departamentos como el Chocó, afectados por el sismo.

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