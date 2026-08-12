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Natalia París narró los momentos de pánico durante el terremoto de 7,2 en Colombia: “Miren cómo quedó el edificio”

De acuerdo con el relato de la DJ, el hotel ubicado en Virginia, Risaralda, quedara gravemente afectado en su estructura a los pocos minutos de ella evacuar; además, no logró encontrar transporte para regresar a Medellín en medio de la tragedia

La DJ logró salir del hotel en el que se hospedaba antes de que este se viera afectado por el sismo - crédito @nataliaparisartist/IG

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Natalia París sobrevivió al derrumbe del hotel donde se hospedaba en Virginia, Risaralda, horas después de actuar como DJ en esa localidad. El edificio quedó con paredes y columnas caídas. Ella logró salir a la calle antes de que la estructura colapsara por completo.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto a las 7:34 a. m., con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó al menos 250 muertos confirmados hasta este miércoles 12 de agosto, según las autoridades locales.

La cifra sigue en ascenso: algunos balances regionales, que suman departamentos sin reporte oficial del Gobierno nacional, elevan el total a más de 240 fallecidos.

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Lo que vivió Natalia París en Virginia

La modelo y DJ paisa se encontraba a punto de viajar a Medellín cuando el sismo la tomó por sorpresa. A través de sus historias de Instagram, donde acumula casi dos millones de seguidores, publicó un video desde la calle en el que agradeció estar viva.

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En medio del caos del terremoto, Natalia Paris no lograba encontrar cómo salir de la ciudad más afectada - crédito @nataliaparisartist/IG

“Gracias, Dios mío, estamos vivos. Esto fue... Miren cómo quedó este edificio donde estábamos”, dijo en el video la antioqueña, con la fachada destruida del hotel de fondo. Su mánager completó la dimensión de lo ocurrido: “Cuando Dios quiera, papi, eso hasta aquí fue”.

La duración del movimiento generó confusión incluso entre quienes lo vivieron de cerca. “Duró como veinte minutos. Un temblor, pero refuerte”, afirmó París. Su mánager la corrigió: “Un minuto entero así, sin parar. No sesenta segundos, pero muy fuerte”.

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Ese minuto de sacudida continua es precisamente lo que el Servicio Geológico Colombiano explicó técnicamente: la ruptura tuvo una duración media de 12,5 segundos en el foco sísmico, pero la energía de un terremoto de magnitud 7,4 a entre 96 y 120 kilómetros de profundidad se propaga de forma extremadamente amplia, y la percepción en superficie puede extenderse mucho más allá del tiempo de ruptura real.

Sin salida: horas atrapada en la zona

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La DJ encontró un refugió a las afueras de la ciudad sin agua y sin luz para pasar la noche tras el terremoto - crédito @nataliaparisartist/IG

Tras el impacto, la situación logística en Virginia se complicó de inmediato. La modelo relató que no encontraban ningún medio de transporte disponible —ni automóviles, ni buses, ni vuelos— para abandonar la zona. Encontró refugio provisional en un lugar sin electricidad ni agua.

Horas después, en nuevas publicaciones desde el interior de un vehículo, París apareció en camino a Medellín. Señaló que el tiempo de espera lo dedicó a meditar y reflexionar sobre lo vivido, y reiteró su gratitud por haber salido ilesa de un edificio que quedó destruido.

El balance del terremoto más grave en años

El sismo se percibió en prácticamente todo el territorio colombiano y en zonas de Venezuela, Ecuador y Panamá. Las autoridades ecuatorianas reportaron que se sintió de forma moderada en las provincias de Pichincha e Imbabura.

Cada vez que los voluntarios y los rescatistas alzan los puños significa que hay que guardar silencio, debido a que ayuda a facilitar la búsqueda de posible sobrevivientes entre los escombros - crédito Joaquín Sarmiento / AFP
Cada vez que los voluntarios y los rescatistas alzan los puños significa que hay que guardar silencio, debido a que ayuda a facilitar la búsqueda de posible sobrevivientes entre los escombros - crédito Joaquín Sarmiento / AFP

Pereira concentra la mayor cantidad de víctimas entre las capitales departamentales, con al menos 83 muertos, 279 personas trasladadas a clínicas y más de 40 desaparecidos, según la alcaldía de la ciudad. Cali acumula 95 fallecidos, 949 heridos y 56 edificios colapsados, de acuerdo con lo informado por el alcalde Alejandro Eder.

En Manizales, una de las torres de la catedral sufrió daños graves y quedó apoyada sobre el centro de la iglesia. El aeropuerto internacional Matecaña de Pereira reportó el desprendimiento de parte de su techo en una zona de tránsito público, y siete aeropuertos del país suspendieron operaciones.

Hasta este miércoles, el Servicio Geológico Colombiano contabilizaba 130 réplicas desde el sismo principal, nueve de ellas con magnitud superior a 3,0.

Varias personas retiran escombros en el lugar donde se ha derrumbado un edificio tras un terremoto, en Cali (Colombia), el 11 de agosto de 2026. REUTERS/Sergio Acero
Varias personas retiran escombros en el lugar donde se ha derrumbado un edificio tras un terremoto, en Cali (Colombia), el 11 de agosto de 2026. REUTERS/Sergio Acero

El Instituto Nacional de Medicina Legal informó que había recibido más de 180 cuerpos y ya identificó a 121 víctimas, entre ellas cinco menores de edad. La entrega de los primeros restos a sus familias comenzó este miércoles.

Miles de seguidores de París reaccionaron a sus publicaciones con alivio. El hotel destruido en Virginia se convirtió, en sus videos, en una imagen concreta de lo que el terremoto dejó en Risaralda, uno de los departamentos más golpeados por el sismo más intenso que ha vivido Colombia en su historia reciente.

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