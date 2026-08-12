El estadio Hernán Ramírez Villegas presenta riesgo de colapso en varias paredes: autoridades recomiendan no transitar por los alrededores

El estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira tiene serios problemas estructurales tras el sismo de 7,4 grados del 10 de agosto del 2026 - crédito Colo Colo

Guardar

La Alcaldía de Pereira pidió este lunes por la noche evitar el paso por la zona del estadio Hernán Ramírez Villegas y sus alrededores por riesgo de colapso de varios muros tras el terremoto, una advertencia que agrava la situación de una obra en remodelación desde hace meses y bajo cuestionamientos por sus demoras.

La alerta fue difundida en X con un mensaje directo: “Por favor, no transitar por la zona del estadio y alrededores; actualmente, varios muros están por colapsar”.

El aviso se conoció mientras el balance parcial del sismo en Colombia llegaba a 190 fallecidos y 1.679 heridos, de acuerdo con Asocapitales. En Pereira, la ciudad donde se emitió la advertencia, se reportaron 81 muertos y 278 lesionados.

PUBLICIDAD

Comunicado de la Alcaldía de Pereira alertando sobre el riesgo de colapso de varios muros del estadio Hernán Ramírez Villegas - crédito Alcaldía Pereira

Además, la capital risaraldense ha reportado 92 estructuras colapsadas, siendo de las afectadas, la ciudad en la que más edificaciones han caído al suelo tras el sismo de 7,4 grados que tuvo como epicentro San José del Palmar, Chocó, el 10 de agosto.

La emisora Furia Matecaña aseguró en su cuenta de X que los daños internos en el estadio son incalculables, lo que obligaría a alargar el regreso al estadio en donde históricamente hace de local el Deportivo Pereira: “No tenemos noticias alentadoras del Hernán Ramírez Villegas. Los daños internos son incalculables. Se le ha prohibido a la ciudadanía acercarse a sus muros por riesgo de colapso”.

PUBLICIDAD

El centro de Pereira es otra de las partes de la ciudad que las autoridades alertó por el riesgo de colapso de varias edificaciones, por lo que hicieron la recomendación a los ciudadanos de alejarse de este lugar:

Graves afectaciones en la ciudad de Pereira por el sismo - crédito Juan David Duque/REUTERS

“Por favor, no ingreses al centro de Pereira. Ayúdanos guardando silencio. Los equipos de rescate necesitan escuchar posibles llamados de auxilio para localizar personas entre las estructuras colapsadas.

Facilitemos el paso de los equipos de emergencia. Grúas, volquetas, ambulancias y vehículos de atención necesitan ingresar y movilizarse permanentemente por la zona para avanzar en las labores de rescate y manejo de escombros.

PUBLICIDAD

El centro permanece acordonado y bajo control de las autoridades, debido al riesgo que representan algunas estructuras. No ingreses como peatón ni en vehículo: una edificación en riesgo puede colapsar".

La remodelaciones del estadio Hernán Ramírez Villegas se postergan

Deportivo Pereira se tuvo que trasladar a Yopal en el primer semestre de la Liga BetPlay Dimayor II-2026 - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Deportivo Pereira seguirá sin jugar en Pereira porque la remodelación del estadio Hernán Ramírez Villegas no estaría lista en las fechas previstas, una situación que pone en duda su estreno como local en el segundo semestre y reabre el debate sobre el costo final de una obra que habría requerido una adición superior a 10.000 millones de pesos.

La controversia no se limita al cronograma. Según las publicaciones de dos periodistas pereiranos en X, el contrato recibió una tercera prórroga y una adición de casi 11.000 millones de pesos, con plazos que se moverían más allá del 31 de julio y, en algunos frentes, hasta septiembre o diciembre.

PUBLICIDAD

De acuerdo con esos mensajes, no solo la gramilla seguiría sin estar lista. También quedarían comprometidas la silletería, la iluminación, la pantalla y la certificación de la pista, lo que extendería la imposibilidad de usar plenamente el principal escenario deportivo de la capital de Risaralda.

El dato surgió a partir de publicaciones de @MaoVidalGarcia y @Steven_Cardenas, que cuestionaron una nueva ampliación del contrato y el aumento presupuestal. Uno de los mensajes citó un documento oficial para afirmar que “las condiciones encontradas en el campo de juego” obligaron a modificar estudios y diseños, porque la información previa no correspondía a la situación real del estadio.

PUBLICIDAD

La Dimayor a los equipos de la ciudades afectadas ha decidido no programar partidos, especialmente del Once Caldas, Deportivo Pereira, Deportivo Cali y América de Cali cuyos estadios pudieron tener afectaciones en la infraestructura.