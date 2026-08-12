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Así puede participar en el concierto solidario en Medellín por los damnificados del terremoto en Colombia: Luis Alfonso, Kapo, Pipe Bueno, Juliana, Andy Rivera, Westcol y más

Más de 25 artistas participarán en ‘Colombia, Medellín te quiere’, una jornada que se realizará el sábado 15 de agosto en La Macarena con el fin de recoger donaciones económicas y de elementos para las familias afectadas

El alcalde Federico Gutiérrez asegura que el dinero de la boletería irá íntegro a los damnificados - crédito cortesía

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Medellín se prepara para vivir una jornada en la que la música y la solidaridad serán protagonistas el sábado 15 de agosto en el Centro de Eventos La Macarena.

El recinto abrirá sus puertas para recibir a más de 25 artistas que decidieron sumarse a una iniciativa para recaudar recursos destinados a las familias afectadas por el fuerte terremoto que golpeó diferentes regiones del país.

El evento, denominado Colombia, Medellín te quiere, contará con la participación de reconocidas figuras de la música y el entretenimiento como Luis Alfonso, Kapo, Pipe Bueno, Juliana, Andy Rivera, Jhonny Rivera y Westcol, quienes pondrán su talento a disposición de la emergencia, pero la jornada también busca movilizar a ciudadanos, empresarios y organizaciones para ampliar la ayuda que llegará a los territorios más afectados.

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La totalidad de los recursos obtenidos mediante la boletería será destinada a las comunidades damnificadas de Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero, a través de la Corporación Presentes, entidad que estará a cargo de canalizar las ayudas.

Luis Alfonso, Federico Gutiérrez, Kapo, Pipe Bueno, Juliana y Westcol se unen en concierto solidario en Medellín para ayudar a damnificados por el sismo - crédito cortesía
Luis Alfonso, Federico Gutiérrez, Kapo, Pipe Bueno, Juliana y Westcol se unen en concierto solidario en Medellín para ayudar a damnificados por el sismo - crédito cortesía

Federico Gutiérrez explicó cómo funcionará el concierto

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó la participación de los diferentes sectores que decidieron unirse para sacar adelante la jornada y aseguró que el propósito es que los recursos lleguen directamente a quienes más los necesitan.

La solidaridad en Medellín y en Colombia nos siguen dando fuerzas para seguir adelante y ayudar en medio del dolor y de la tragedia. Este próximo sábado, artistas se unen en un concierto solidario donde todo lo que se recoja irá para las familias afectadas en Chocó, por supuesto, en Quibdó, para Cali, Manizales, Pereira, las ciudades más afectadas. Será desde las doce del día en La Macarena, acá en Medellín. La boleta será una donación que puedes hacer a través de la Corporación Presentes, con transparencia absoluta manejada por ellos”, aseguró el mandatario.

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Además, explicó que la Alcaldía, los artistas y las empresas involucradas asumieron diferentes responsabilidades para hacer posible el encuentro, de manera que el dinero recaudado pueda destinarse completamente a la ayuda humanitaria.

¿Quiénes estarán en el concierto?

El cartel reúne artistas de distintos géneros y también creadores de contenido. Además de Luis Alfonso, Kapo, Pipe Bueno, Juliana y Westcol, se anunciaron nombres como Trápical Minds, Andy Rivera, Juan Duque, Hebert Vargas, Hernán Gómez, Hamilton, Llane, Pasabordo, Felipe Peláez, Miguel Bueno, Lorduy, Jhonny Rivera, Daniel Calderón y Los Gigantes, Dareska, Soley, Osmar Pérez, Ciro Quiñonez, Joaquín Guiller, Enzo, Carabin3, Medellín Music Lab, Chanty, Leandro, Pelicanger, El Muñe y Rey de la City, entre otros.

El concierto “Colombia, Medellín te quiere” ya tiene cartel, horarios y una promesa clave - crédito cortesía
El concierto “Colombia, Medellín te quiere” ya tiene cartel, horarios y una promesa clave - crédito cortesía

La participación de los artistas será gratuita, como parte de la estrategia para que los recursos aportados por los asistentes puedan ser dirigidos a las víctimas de la emergencia.

La Alcaldía pone todas sus capacidades, los artistas donan su talento, las empresas organizadoras ponen la producción y la logística. Las empresas pueden comprar paquetes para llevar a sus empleados y tú puedes donar y además pasar un buen rato en familia. Ojo, nadie va a ganar un solo peso. Esto es una gran unión de voluntades con el único propósito de ayudar (...) Vayamos en familia, con amigos y en medio de este dolor, unámonos en solidaridad para ayudar a la gente que más nos necesita. Son muchos los aliados. Gratitud para cada uno de ellos”, dijo Gutiérrez.

La jornada comenzará a las 12:00 del mediodía y se extenderá hasta las 8:00 p. m., mientras que las puertas de La Macarena estarán abiertas desde las 11:00 a. m.

Estos son los precios de las entradas

Para asistir al concierto, los ciudadanos deberán realizar una donación a través de la plataforma de la Corporación Presentes, la cual se ve reflejada en la entrada al evento y las categorías disponibles son:

  • Zona Medellín Te Quiere: $140.000.
  • Zona Colombia Se Levanta: $90.000.
  • Zona Somos Solidarios: $60.000.
Medellín hará un concierto para ayudar a víctimas por el terremoto en Colombia - crédito cortesía
Medellín hará un concierto para ayudar a víctimas por el terremoto en Colombia - crédito cortesía

El 100% de la boletería será destinado a las víctimas del sismo y, según la información de los equipos de prensa, una vez realizada la donación mediante la plataforma habilitada para el concierto, los asistentes recibirán su entrada.

La organización aclaró que quienes realicen donaciones económicas por otros medios o entreguen ayudas en especie podrán contribuir a la campaña, pero esos aportes no funcionarán como entrada al concierto.

También recibirán alimentos y productos de primera necesidad

Además del espectáculo, los ciudadanos podrán llevar ayudas al punto de acopio que será instalado junto a La Macarena. Este espacio funcionará entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Entre los productos que se necesitan están agua, arroz, aceite, pasta, lentejas, fríjol, garbanzos, arvejas, enlatados, harina, panela, chocolate, frutos secos, avena, coladas y leche en polvo, así como leche UHT de 200 mililitros.

También se recibirán artículos de higiene y elementos básicos como jabón, champú, cepillos de dientes, crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales, toallitas húmedas, crema antipañalitis, toallas y colchonetas.

Así será el evento solidario de Medellín en La Macarena - crédito cortesía
Así será el evento solidario de Medellín en La Macarena - crédito cortesía

La organización precisó que no se recibirán medicamentos, ropa, productos vencidos ni alimentos perecederos.

Medellín también tendrá una jornada de solidaridad en restaurantes

El llamado para ayudar se extenderá a otros sectores de la ciudad, pues restaurantes y establecimientos comerciales como Belisario, Pergamino, El Correo y Olivia, entre otros, anunciaron que destinarán un porcentaje de sus ventas de ese día para respaldar a las familias afectadas.

La iniciativa busca que la emergencia no solo genere una respuesta desde las instituciones, sino que permita articular a artistas, empresas, ciudadanos y organizaciones alrededor de una misma causa, según indicaron.

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