El estadio Palogrande de Manizales no volverá a recibir partidos del Once Caldas por lo que resta del mes de agosto: estas son las afectaciones por el terremoto

El estadio Palogrande se ve en buenas condiciones para el duelo de Once Caldas y Nacional, en la fecha 19 - crédito Atlético Nacional

Guardar

El estadio Palogrande de Manizales quedará fuera del calendario local de la Liga BetPlay durante todo el mes por las consecuencias del terremoto del 10 de agosto, una decisión tomada por la alcaldía y el Gobierno mientras los organismos de emergencia siguen concentrados en atender la crisis que dejó muertos, damnificados y daños en la ciudad.

Seis personas han fallecido en Manizales desde el sismo. A eso se suman miles de damnificados en la capital de Caldas, dentro de una emergencia más amplia que también golpeó a Cali, Pereira, Quibdó y municipios cercanos.

El secretario del deporte de Manizales, Diego Fernando Espinosa Benjumea, explicó que la suspensión del fútbol profesional en la ciudad no responde a una inhabilidad inmediata del estadio, sino a la imposibilidad de destinar personal para un evento deportivo.

PUBLICIDAD

“Lo que sí se acordó ayer en el PMU con el presidente de la República y el alcalde de la ciudad es que infortunadamente en el mes de agosto no tendremos fútbol profesional en nuestra ciudad. No es por el estadio, es porque todas las unidades de gestión del riesgo están enfocadas en apoyar a la ciudad, policía también, tenemos limitaciones y no tendríamos como ofrecer un buen servicio para personas y jugadores”, dijo al medio.

Once Caldas tendrá acción durante el segundo semestre en Liga BetPlay y Copa Colombia - crédito Once Caldas

Espinosa detalló que ya comenzó la revisión de la infraestructura del estadio Palogrande y que los primeros hallazgos incluyen daños en sistemas recientemente instalados. “Ya empezamos a revisar la infraestructura del Palogrande, hemos identificado que teníamos un sistema de luces y pantalla nuevo y no están funcionando bien. Están presentando falencias, también un fenómeno con el movimiento los filtros de la grama en el interior y el riego de agua se destruyó”, afirmó.

PUBLICIDAD

El funcionario agregó que la secretaría de infraestructura evalúa el estado estructural del escenario por la aparición de grietas en camerinos y otros puntos que requieren seguimiento. Aun así, sostuvo que “en términos generales el estadio está en perfectas condiciones”.

La Dimayor ya había confirmado la reanudación de la competencia desde el viernes, pero en el caso de Manizales la programación quedó alterada por la emergencia. El partido de este fin de semana entre Once Caldas y Alianza fue aplazado, y durante agosto el club tenía además otro encuentro en casa por Copa BetPlay contra el mismo rival el 19 y un juego frente a Deportes Tolima el 27.

PUBLICIDAD

Once Caldas igualó a un gol con Jaguares en la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Once Caldas

El presidente de Once Caldas, Daniel Jaramillo, contó que la dirigencia ya trasladó la situación a la organización del campeonato. “Hablamos con Simón Ferro, gerente de competiciones, le explicamos la situación que estamos viviendo con los jugadores y la ciudad que está totalmente afectada y entendieron. Solicitamos como primera instancia aplazar el partido de este fin de semana con Alianza y entendieron la situación”,

Jaramillo añadió que la prioridad del club está fuera del campo. “Lo primero es velar por la tranquilidad, bienestar y salud de todas las personas que están alrededor de Once Caldas y las personas que viven en Manizales. Ayer me comuniqué con Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, y están 100% con nosotros y están haciendo campaña para apoyar a las ciudades más afectadas”, dijo.

PUBLICIDAD

El entrenador Hernán Darío Herrera tiene nuevas armas en la zona defensiva del Once Caldas para buscar la Liga BetPlay - crédito Colprensa

En diálogo con ESPN, Hernán Dario Herrera, DT del Once Caldas, explicó que la solicitud ya fue elevada a la Dimayor por medio de la dirigencia del club. El equipo debía jugar el jueves y también tenía programado un partido el domingo en Manizales, pero el técnico consideró que ambas presentaciones eran inviables.

“Estamos pidiendo el aplazamiento del torneo en estos momentos para nosotros, porque es difícil levantar un equipo donde hay mucha gente sufriendo”, dijo al medio. También remarcó que la afectación no se limita a la agenda deportiva, sino que alcanza de lleno a los jugadores y sus familias..

PUBLICIDAD