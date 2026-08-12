Deportes
Agregar Infobae enGoogle

El estadio Palogrande de Manizales no volverá a recibir partidos del Once Caldas por lo que resta del mes de agosto: estas son las afectaciones por el terremoto

El entrenador del equipo Blanco, Blanco solicitó aplazar lo que resta del campeonato, o por lo menos que se les reprogramen los tres próximos partidos del campeonato

Once Caldas vs. Atlético Nacional
El estadio Palogrande se ve en buenas condiciones para el duelo de Once Caldas y Nacional, en la fecha 19 - crédito Atlético Nacional
Guardar

El estadio Palogrande de Manizales quedará fuera del calendario local de la Liga BetPlay durante todo el mes por las consecuencias del terremoto del 10 de agosto, una decisión tomada por la alcaldía y el Gobierno mientras los organismos de emergencia siguen concentrados en atender la crisis que dejó muertos, damnificados y daños en la ciudad.

Seis personas han fallecido en Manizales desde el sismo. A eso se suman miles de damnificados en la capital de Caldas, dentro de una emergencia más amplia que también golpeó a Cali, Pereira, Quibdó y municipios cercanos.

El secretario del deporte de Manizales, Diego Fernando Espinosa Benjumea, explicó que la suspensión del fútbol profesional en la ciudad no responde a una inhabilidad inmediata del estadio, sino a la imposibilidad de destinar personal para un evento deportivo.

PUBLICIDAD

“Lo que sí se acordó ayer en el PMU con el presidente de la República y el alcalde de la ciudad es que infortunadamente en el mes de agosto no tendremos fútbol profesional en nuestra ciudad. No es por el estadio, es porque todas las unidades de gestión del riesgo están enfocadas en apoyar a la ciudad, policía también, tenemos limitaciones y no tendríamos como ofrecer un buen servicio para personas y jugadores”, dijo al medio.

Once Caldas tendrá acción durante el segundo semestre en Liga BetPlay y Copa Colombia - crédito Once Caldas
Once Caldas tendrá acción durante el segundo semestre en Liga BetPlay y Copa Colombia - crédito Once Caldas

Espinosa detalló que ya comenzó la revisión de la infraestructura del estadio Palogrande y que los primeros hallazgos incluyen daños en sistemas recientemente instalados. “Ya empezamos a revisar la infraestructura del Palogrande, hemos identificado que teníamos un sistema de luces y pantalla nuevo y no están funcionando bien. Están presentando falencias, también un fenómeno con el movimiento los filtros de la grama en el interior y el riego de agua se destruyó”, afirmó.

PUBLICIDAD

El funcionario agregó que la secretaría de infraestructura evalúa el estado estructural del escenario por la aparición de grietas en camerinos y otros puntos que requieren seguimiento. Aun así, sostuvo que “en términos generales el estadio está en perfectas condiciones”.

La Dimayor ya había confirmado la reanudación de la competencia desde el viernes, pero en el caso de Manizales la programación quedó alterada por la emergencia. El partido de este fin de semana entre Once Caldas y Alianza fue aplazado, y durante agosto el club tenía además otro encuentro en casa por Copa BetPlay contra el mismo rival el 19 y un juego frente a Deportes Tolima el 27.

Once Caldas igualó a un gol con Jaguares en la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Once Caldas
Once Caldas igualó a un gol con Jaguares en la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Once Caldas

El presidente de Once Caldas, Daniel Jaramillo, contó que la dirigencia ya trasladó la situación a la organización del campeonato. “Hablamos con Simón Ferro, gerente de competiciones, le explicamos la situación que estamos viviendo con los jugadores y la ciudad que está totalmente afectada y entendieron. Solicitamos como primera instancia aplazar el partido de este fin de semana con Alianza y entendieron la situación”,

Jaramillo añadió que la prioridad del club está fuera del campo. “Lo primero es velar por la tranquilidad, bienestar y salud de todas las personas que están alrededor de Once Caldas y las personas que viven en Manizales. Ayer me comuniqué con Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, y están 100% con nosotros y están haciendo campaña para apoyar a las ciudades más afectadas”, dijo.

Once Caldas
El entrenador Hernán Darío Herrera tiene nuevas armas en la zona defensiva del Once Caldas para buscar la Liga BetPlay - crédito Colprensa

En diálogo con ESPN, Hernán Dario Herrera, DT del Once Caldas, explicó que la solicitud ya fue elevada a la Dimayor por medio de la dirigencia del club. El equipo debía jugar el jueves y también tenía programado un partido el domingo en Manizales, pero el técnico consideró que ambas presentaciones eran inviables.

“Estamos pidiendo el aplazamiento del torneo en estos momentos para nosotros, porque es difícil levantar un equipo donde hay mucha gente sufriendo”, dijo al medio. También remarcó que la afectación no se limita a la agenda deportiva, sino que alcanza de lleno a los jugadores y sus familias..

Temas Relacionados

Once CaldasManizalesSismo ManizalesEstadio PalograndeColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alberto Gamero explicó que hacía en el estadio viendo a un equipo de la Liga BetPlay que despidió a su entrenador

El campeón con Boyacá Chicó, Deportes Tolima y Millonarios en el Fútbol Profesional Colombiano tuvo en el Deportivo Cali su último club

Alberto Gamero explicó que hacía en el estadio viendo a un equipo de la Liga BetPlay que despidió a su entrenador

Excampeón de América con el Once Caldas habló de la labor que realiza en Manizales tras el terremoto: “Hay que salir a la calle”

Juan Carlos Henao habló en el programa Despierta Win sobre la labor que está realizando como voluntario para ayudar a todas las víctimas del terremoto que afectó en gran parte a la capital del departamento de Caldas

Excampeón de América con el Once Caldas habló de la labor que realiza en Manizales tras el terremoto: “Hay que salir a la calle”

Así calificó la prensa a Álvaro Montero y Sebastián Villa tras la clasificación de Boca Juniors en la Sudamericana: “Hubiese costado caro”

Tras la victoria del equipo de Buenos Aires, el exdelantero del Deportes Tolima e Independiente Rivadavia y el exarquero de Millonarios estuvieron bajo la lupa de la prensa argentina

Así calificó la prensa a Álvaro Montero y Sebastián Villa tras la clasificación de Boca Juniors en la Sudamericana: “Hubiese costado caro”

El estadio Hernán Ramírez Villegas presenta riesgo de colapso en varias paredes: así se ve el escenario deportivo por dentro tras el sismo

La Alcaldía lanzó en redes sociales una alerta solicitándole a la ciudadanía no acercarse al escenario deportivo más importante de Risaralda mientras se adelantan las inspecciones

El estadio Hernán Ramírez Villegas presenta riesgo de colapso en varias paredes: así se ve el escenario deportivo por dentro tras el sismo

Santa Fe quiere comprar a figura del Atlético Nacional: estos son los detalles de la negociación

Eduardo Méndez anunció que el club bogotano revisará con Atlético Nacional las condiciones económicas y las facilidades de pago para quedarse con el volante defensivo Kilian Toscano, hoy en préstamo en el equipo cardenal

Santa Fe quiere comprar a figura del Atlético Nacional: estos son los detalles de la negociación
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Pirlo, Greeicy y Andrea Valdiri anunciaron que movilizarán ayudas para Buenaventura y Chocó para las víctimas del terremoto: “Muy doloroso”

Pirlo, Greeicy y Andrea Valdiri anunciaron que movilizarán ayudas para Buenaventura y Chocó para las víctimas del terremoto: “Muy doloroso”

Maluma habló sobre la tragedia en Colombia y reveló cómo está ayudando a los damnificados: “No había tenido las agallas”

Juanda Caribe anunció que recaudó 70 millones de pesos en menos de dos horas para los damnificados del terremoto en el Chocó

Camilo Cifuentes mostró la casa de su familia en ruinas tras el terremoto que afectó a Pereira: “Se vino abajo”

Así puede participar en el concierto solidario en Medellín por los damnificados del terremoto en Colombia: Luis Alfonso, Kapo, Pipe Bueno, Juliana, Andy Rivera, Westcol y más

Deportes

Alberto Gamero explicó que hacía en el estadio viendo a un equipo de la Liga BetPlay que despidió a su entrenador

Alberto Gamero explicó que hacía en el estadio viendo a un equipo de la Liga BetPlay que despidió a su entrenador

Excampeón de América con el Once Caldas habló de la labor que realiza en Manizales tras el terremoto: “Hay que salir a la calle”

Así calificó la prensa a Álvaro Montero y Sebastián Villa tras la clasificación de Boca Juniors en la Sudamericana: “Hubiese costado caro”

El estadio Hernán Ramírez Villegas presenta riesgo de colapso en varias paredes: así se ve el escenario deportivo por dentro tras el sismo

Santa Fe quiere comprar a figura del Atlético Nacional: estos son los detalles de la negociación