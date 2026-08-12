El pan dulce mexicano hace historia: recibe reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX

Pan de dulce mexicano, una tradición que combina sabor, color y cultura en cada pieza artesanal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pan dulce fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, un reconocimiento a la historia de este símbolo de la repostería mexicana.

La Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Pastelera y Similares (Canainppa), a través de un comunicado en redes sociales, celebró este logro con valor histórico, gastronómico y cultural del país; una tradición que forma parte de la vida cotidiana de los mexicanos y mexicanas, así como de la memoria colectiva e identidad de las familias.

La designación se aprobó durante la Primera Sesión Extraordinaria 2026 de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la CDMX. Posteriormente, se espera su publicación en la a Gaceta Oficial de la CDMX, prevista para septiembre.

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“Esta declaratoria representa un paso relevante para visibilizar el oficio panadero, preservar los saberes transmitidos de generación en generación y fortalecer la cultura panificadora mexicana”, escribió la dependencia.

Asimismo, resaltó la importancia de este alimento en los hogares de la mayoría de los ciudadanos, siendo una tradición, trabajo, historia y comunidad desde hace años. “El pan de dulce es cultura, oficio, memoria e identidad”.

Cómo mejorar tu desayuno: razones para evitar el pan y alternativas dulces recomendadas

El consumo habitual de pan en el desayuno es una práctica extendida en muchas familias gracias a su facilidad y sabor. Sin embargo, recientes estudios sugieren que eliminar este alimento matutino podría traer beneficios para la salud metabólica, la calidad nutricional y el control del apetito. Entre las principales razones para evitar este alimento, destacan su alto índice glucémico, el bajo aporte de fibra y micronutrientes en las versiones industriales, y su tendencia a generar hambre poco tiempo después de ingerirse.

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MÉXICO, D.F., 09ENERO2014.- Las conchas, galletas y toda clase de pan dulce, tienen un costo adicional del 8 por ciento, el cual entró en vigor este 1 de enero como parte del pago del IEPS (Impuesto Especial Sobre producción y Servicios). El aumento será de entre 50 centavos y un peso por pieza, mientras que el bolillo quedará fuera de este incremento. FOTO: RODOLFO ANGULO /CUARTOSCURO.COM

Optar por otras alternativas puede contribuir a una dieta más equilibrada. El artículo recomienda opciones dulces como la avena cocida con frutas, el yogur natural con semillas de chía y banana, el pudín de chía con leche vegetal y frutos rojos, tortitas de avena y huevo con compota de manzana, o batidos de frutas con mantequilla de maní y cacao. Estas opciones aportan fibra, proteínas, grasas saludables y antioxidantes, ayudando a mantener la saciedad por más tiempo.

De este modo, diversificar esta comida no solo favorece el bienestar, sino que permite disfrutar de sabores dulces sin depender exclusivamente del pan, brindando variedad y mejorando la calidad nutricional al iniciar el día.

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¿Cuánto pan comen los mexicanos?

El pan de dulce es un elemento central en la dieta mexicana, con un consumo anual promedio de 33.5 kilogramos por persona, según la Cámara Nacional de la Industria Panificadora. Sin embargo, especialistas advierten sobre la necesidad de moderar su ingesta, ya que puede favorecer problemas de salud como diabetes, sobrepeso, hígado graso y enfermedades cardiovasculares.

La panadería mexicana, reconocida internacionalmente por su variedad, enfrenta el reto de adaptarse a tendencias más saludables. Actualmente, el sector busca innovar con harinas alternativas, ingredientes vegetales y sustitutos de azúcar, para ofrecer versiones más sanas, aptas incluso para veganos y personas con alergias o celiaquía.

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Entre los panes más dañinos figuran las donas y las orejas, por su alto contenido de azúcar y grasa. En contraste, el pan integral y el bolillo sin migajón representan opciones menos perjudiciales para quienes desean cuidar su salud sin renunciar a esta tradición.