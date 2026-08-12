Impresionantes imágenes: así quedaron algunos de los pueblos más emblematicos de Colombia luego del terremoto

Devastadoras imágenes de algunos de los publos más afectados en Colombia luego del terremoto del 10 de agosto - crédito redes sociales

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El 10 de agosto de 2026, un terremoto de magnitud 7.4 sacudió el departamento de Chocó, en el oeste de Colombia. El sismo ocurrió a las 7:34 a.m. hora local, con epicentro cerca de San José del Palmar. El movimiento telúrico fue el más fuerte registrado en el país en el siglo XXI y se sintió en gran parte del territorio colombiano, así como en zonas de Ecuador y Panamá.

Las consecuencias han sido graves: se reportan al menos 239 personas fallecidas, más de 3.755 heridas y más de 287 desaparecidas. El sismo causó daños extensos en ciudades como Cali, Pereira, Quibdó y Manizales, con miles de edificios afectados y otras decenas de colapsados.

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Sectores críticos, como hospitales y centros educativos, sufrieron daños significativos. En Cali, se desplomaron áreas pediátricas y neonatales de un hospital, atrapando a pacientes y personal bajo los escombros.

A pesar de que las labores de búsuqeda y rescate tienen mayor despliegue en ciudades grandes, algunos de los pueblos más reperesentativos sufriendon grandes afectaciones a nivel de infraestructura, y así fue como sus habitantes compartieron los daños.

Salento, Quindío

Las imágenes registran los efectos de un reciente evento que provocó daños en el centro histórico de Salento. Las fotografías muestran calles con viviendas y locales de arquitectura tradicional, caracterizados por fachadas coloridas, balcones de madera y detalles en tonos blanco, rojo y amarillo. El impacto es visible en los techos, con vigas expuestas y tejas colapsadas, así como en la acumulación de escombros sobre las aceras y calzadas.

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Diversos puntos del municipio aparecen acordonados con cintas de seguridad, restringiendo el paso a peatones para prevenir accidentes ante el desprendimiento de materiales. Entre los establecimientos afectados se observan negocios y viviendas, con fragmentos de tejas, maderas y ladrillos esparcidos en el suelo. La presencia de banderas y letreros comerciales refuerza la identidad local, mientras que el deterioro evidencia la magnitud de los daños en estas construcciones emblemáticas del patrimonio arquitectónico de Salento.

Roldanillo, Valle del Cauca

Las fotografías evidencian el fuerte impacto de un sismo en Roldanillo, con calles cubiertas de escombros y daños estructurales en viviendas y edificios públicos. Se observa un vehículo parcialmente sepultado bajo los restos de una casa derrumbada, así como fachadas de edificaciones con paredes y techos colapsados.

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Las imágenes también muestran la afectación de la alcaldía municipal y de varias construcciones tradicionales, con postes caídos y cables sueltos que refuerzan el ambiente de emergencia. La magnitud de los daños refleja la vulnerabilidad de la infraestructura local ante este tipo de eventos.

El Cairo, Valle del Cauca

Las imágenes muestran los daños ocasionados por un sismo en El Cairo. La torre de la iglesia principal presenta grietas profundas y daños visibles en su estructura, mientras que la fachada de la alcaldía municipal evidencia afectaciones, con escombros en la entrada y partes del edificio deterioradas.

Otras construcciones, como viviendas y comercios tradicionales, exhiben fisuras en paredes, caída de materiales y acumulación de escombros en las calles. El panorama general refleja el impacto del movimiento telúrico en distintos puntos del municipio, tanto en edificaciones emblemáticas como en zonas residenciales.

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La situación en los municipios afectados exige una respuesta coordinada y sostenida, tanto en la atención a las comunidades como en la restauración de la infraestructura dañada. El impacto en la vida cotidiana y el patrimonio local resalta la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y resiliencia ante futuros eventos sísmicos.

Además del trabajo inmediato de búsqueda y rescate, los desafíos se extienden a la reconstrucción de viviendas, hospitales, escuelas y espacios públicos, así como al acompañamiento psicosocial de las personas afectadas.