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El canciller Omar Bula aclaró si se ha rechazado la ayuda de otros países tras el terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia: “Trabajamos sin ninguna consideración ideológica ni política”

El canciller articuló contactos con gobiernos y organismos multilaterales para agilizar la llegada de ayuda humanitaria y equipos de rescate a las comunidades afectadas por el sismo del 10 de agosto de 2026

Omar Bula y David Santiago Tamayo dieron balance de la ayuda humanitaria que ha llegado a Colombia tras sismo de 7,4 - crédito Cancillería
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El Gobierno de Colombia activó una amplia red de cooperación internacional tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias zonas del país el 10 de agosto de 2026, donde las más afectadas han sido Cali, Armenia, Pereira y Quibdó.

Omar Bula, ministro de Relaciones Exteriores, aseguró que la prioridad es garantizar que la asistencia llegue de manera eficiente a las comunidades impactadas. “Hemos organizado un equipo en la Cancillería en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd)”, explicó el canciller.

Según el propio Bula, la Cancillería, siguiendo instrucciones del presidente Abelardo de la Espriella, inició contactos con organismos multilaterales y gobiernos extranjeros.

“Desde el primer momento, coordinamos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) el uso de la herramienta de evaluaciones digitales posconflicto, que permite identificar a las personas afectadas y diagnosticar los daños”, detalló el funcionario.

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El rol de Omar Bula en la canalización de donaciones y refuerzos extranjeros tras el terremoto - crédito Cancillería - @MSainsilien/X
El rol de Omar Bula en la canalización de donaciones y refuerzos extranjeros tras el terremoto - crédito Cancillería - @MSainsilien/X

La colaboración internacional se ha traducido en la llegada de suministros esenciales. Entre los cargamentos recibidos destacan 100 toneladas de ayuda humanitaria enviadas por el gobierno de El Salvador y 58,5 toneladas provenientes de México.

Bula precisó que los aviones aterrizaron en aeropuertos cercanos a las zonas más afectadas, aunque advirtió sobre limitaciones operativas en terminales como el de Cali. “Tenemos que organizar esa ayuda para que llegue de la mejor manera a las personas afectadas”, puntualizó.

El canciller subrayó la política de apertura en la recepción de apoyo: “No hemos excluido a absolutamente ningún país”.

La lista de naciones y organismos que ofrecieron colaboración incluye a la Unión Europea, República Checa, Alemania, Luxemburgo, Catar, España, Portugal, Turquía, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Israel, India, Chile y otros. “Trabajamos sin ninguna consideración ideológica ni política. Aceptamos y agradecemos toda la ayuda”, remarcó.

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La Unión Europea activó su protocolo de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria (Echo), acompañando el proceso desde el inicio. Un equipo del despacho de la Primera Dama también participa, gestionando donaciones no bilaterales y canalizando iniciativas de la sociedad civil.

Ómar Bula y David Santiago Tamayo organizan la respuesta diplomática de Colombia ante la crisis sísmica del 10 de agosto - crédito Cancillería
Ómar Bula y David Santiago Tamayo organizan la respuesta diplomática de Colombia ante la crisis sísmica del 10 de agosto - crédito Cancillería

En paralelo a la gestión diplomática, la Ungrd desplegó su estructura operativa. David Santiago Tamayo, quien asumió la dirección de la entidad la noche del 11 de agosto de 2026, anunció el inicio de una nueva fase en la atención de la emergencia. “Entramos en una etapa operacional para asegurar la continuidad de las labores de búsqueda y rescate”, explicó Tamayo durante una rueda de prensa.

A pesar del despliegue nacional, Tamayo reconoció la necesidad de solicitar refuerzos: “Estamos empezando a formalizar apoyos de equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel”.

El director de la entidad detalló que estos grupos deben contar con certificación internacional y operar de forma autónoma. “Solo aceptamos apoyo de equipos reconocidos por el sistema Insarag y por sus respectivos países”, puntualizó. Cada contingente llega con sus propios insumos, alimentación y logística, sin requerir recursos adicionales de las administraciones locales.

La decisión de activar relevos internacionales busca evitar el agotamiento de los equipos nacionales, que hasta el momento conservan su autonomía en la operación. “Estos relevos nos garantizan que los recursos tengan la oportunidad de descansar y volver a las actividades de búsqueda y rescate tras cada periodo operacional”, agregó Tamayo.

El canciller Ómar Bula y el director de la Ungrd David Santiago Tamayo hablaron de las ayuda humanitaria que ha llegado a Colombia tras el sismo - crédito Cancillería
El canciller Ómar Bula y el director de la Ungrd David Santiago Tamayo hablaron de las ayuda humanitaria que ha llegado a Colombia tras el sismo - crédito Cancillería

El protocolo establece que las operaciones se mantendrán hasta que el Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional determine que se han agotado las posibilidades.

El flujo constante de donaciones y equipos internacionales responde al alto número de afectados reportados en diversas regiones. Tamayo resaltó el volumen de asistencia recibida: “La ayuda humanitaria siempre es muy necesaria en estos eventos, dada la cantidad de personas damnificadas”.

Desde la Cancillería, Bula insistió en la importancia de una gestión rigurosa de las donaciones. “Una ayuda mal organizada no es ayuda”, advirtió el ministro, quien además lidera un “centro de llamadas” para coordinar en tiempo real con los gobiernos extranjeros. “He hablado con los diferentes cancilleres a cualquier hora; todo el mundo está pendiente de nuestra emergencia”, afirmó.

La administración prevé que el proceso de recuperación demandará ajustes permanentes y un seguimiento constante. “Seguiremos informando a medida que este proceso avanza”, concluyó Bula.

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