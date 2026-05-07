Colombia

Por traslado de Digno Palomino, Los Pepes amenazaron a funcionarios del Inpec: “Habrá derramamiento de sangre”

Los mensajes intimidatorios fueron difundidos en un video protagonizado por hombres armados y encapuchados, mientras las autoridades refuerzan la seguridad en varias cárceles del país tras ataques a disparos contra La Modelo de Barranquilla

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Integrantes armados de Los Pepes aparecieron en un video difundido el 6 de mayo de 2026, donde amenazaron al Inpec y advirtieron sobre un posible “derramamiento de sangre” si trasladan a Digno Palomino a otra cárcel del país - crédito @Marovaan/X

Una nueva escalada de violencia ligada al crimen organizado encendió las alarmas del sistema penitenciario colombiano luego de que la estructura criminal conocida como Los Pepes lanzara amenazas directas contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y protagonizara ataques armados contra dos cárceles de la región Caribe.

Los hechos ocurrieron en medio de la polémica por el posible traslado de Digno José Palomino Rodríguez, señalado máximo cabecilla de esa organización, hacia la cárcel de Girón, en Santander.

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La situación se agravó en la noche del 6 de mayo de 2026, cuando hombres armados dispararon contra la fachada de la cárcel La Modelo de Barranquilla.

Casi al mismo tiempo, otro ataque similar fue reportado contra la cárcel La Tramacúa, en Valledupar. Aunque no se registraron personas heridas, las acciones generaron temor entre funcionarios penitenciarios y llevaron a las autoridades a reforzar los esquemas de seguridad en varios centros carcelarios del país.

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Digno José Palomino Rodríguez, conocido como alias Dino o Sebas, fue imputado por la Fiscalía por su presunta participación en 17 homicidios relacionados con el control de actividades criminales en el Atlántico - crédito Fiscalía General
Digno Palomino, señalado máximo cabecilla de Los Pepes, es el centro de la tensión tras las amenazas lanzadas contra el Inpec por su posible traslado a la cárcel de Girón, Santander - crédito Fiscalía General

Los atentados ocurrieron pocas horas después de la difusión de un video atribuido a Los Pepes, en el que hombres encapuchados y armados aparecen en una zona rural lanzando fuertes advertencias contra el Inpec y el Gobierno Nacional.

En la grabación, el grupo criminal aseguró que habrá un “derramamiento de sangre” si se concreta el traslado de Digno Palomino desde la cárcel Picaleña, en Ibagué, hacia el penal de Girón.

El mensaje fue leído por un hombre que se identificó como alias comandante Mateo, supuesto jefe militar del denominado “Ejército Urbano de la Costa – Los Pepes”. Durante su intervención, el hombre aseguró que la organización considera que el traslado pone en peligro la vida de Palomino debido a amenazas provenientes de la banda rival Los Costeños.

“Nos veremos en la obligación de alzar las armas contra ustedes y habrá un derramamiento de sangre como nunca antes se ha visto”, afirmó el vocero ilegal en el video difundido en redes sociales y citado por distintos medios nacionales.

La organización criminal también sostuvo que Digno Palomino habría sido designado como mediador y vocero de supuestos diálogos que, según ellos, se estarían adelantando con el Gobierno Nacional.

El video menciona además un presunto intento de asesinato ocurrido el año pasado en la cárcel de La Dorada, Caldas, hecho que habría incrementado las preocupaciones de la estructura criminal sobre la seguridad de su cabecilla.

Según el comunicado, Palomino se encuentra actualmente hospitalizado y en condiciones delicadas de salud.

La Corte Constitucional de Colombia ordenó mejoras en la cárcel "La Tramacúa" tras una denuncia de un interno - crédito Inpec
La cárcel La Tramacúa, en Valledupar, fue atacada a disparos durante la noche del 6 de mayo de 2026 en medio de las amenazas emitidas por la estructura criminal Los Pepes - crédito Inpec

Aunque los integrantes de Los Pepes insistieron en que “quieren la paz”, las amenazas fueron interpretadas por las autoridades como un mecanismo de presión violenta para impedir decisiones administrativas del sistema penitenciario.

Las acciones armadas contra La Modelo y La Tramacúa encendieron de inmediato las alertas de seguridad en la costa Caribe.

Las autoridades investigan si los ataques fueron coordinados directamente desde estructuras criminales con capacidad operativa en Barranquilla, Valledupar y otros municipios del Atlántico.

Horas antes de los atentados, el Inpec había declarado un estado de alerta preventiva tras recibir información de inteligencia sobre un supuesto “plan pistola” dirigido contra guardianes penitenciarios y sedes carcelarias en distintas regiones del país.

La medida incluyó el refuerzo de vigilancia en establecimientos penitenciarios, controles más estrictos en ingresos y salidas, monitoreo especial sobre los desplazamientos de funcionarios y la activación de protocolos de reacción inmediata ante posibles atentados.

Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, firmaron desde la cárcel La Picota un acuerdo de tregua entre Los Pepes y Los Costeños para frenar la violencia en Barranquilla.
La disputa entre las estructuras criminales Los Pepes y Los Costeños mantiene en alerta a las autoridades por el incremento de amenazas, atentados y enfrentamientos en la región Caribe - crédito red social X

En medio de este panorama, la Policía Metropolitana de Barranquilla reportó la captura de tres presuntos integrantes de Los Pepes en el municipio de Soledad, Atlántico. Los detenidos fueron identificados con los alias de Risitas, Medio Loco y El Cucayo.

Según el reporte oficial, los hombres fueron interceptados en el barrio Las Ferias cuando presuntamente se dirigían a cometer un homicidio. Durante el operativo, las autoridades incautaron tres armas de fuego industriales y munición.

Los capturados quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación, que avanza en las investigaciones para establecer si existe relación directa entre estas detenciones y los atentados contra las cárceles de Barranquilla y Valledupar.

Las autoridades sostienen que la confrontación entre Los Pepes y Los Costeños se mantiene como uno de los principales factores de violencia en la región Caribe.

Ambas organizaciones criminales se disputan el control de actividades ilícitas como el microtráfico, la extorsión y las rentas ilegales derivadas del control territorial en barrios populares y corredores estratégicos.

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