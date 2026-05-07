Este es el perfil de ‘Víctor Chala’, presunto responsable de la desaparición y muerte del periodista Mateo Pérez Rueda en Antioquia

Alias Víctor Chala sería responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez - crédito Gobernación de Antioquia

Tras la denuncia por la desaparición y presunto asesinato del periodista independiente de Yarumal, Mateo Pérez Rueda, de 25 años, en zona rural de Briceño, Antioquia, atribuida a las disidencias de las Farc, la Gobernación del departamento.

Según información suministrada por Caracol Radio, “Víctor Chala” sería el segundo cabecilla del frente 5to en el norte de Antioquia, liderado nacionalmente por alias Calarcá.

PUBLICIDAD

‘Chala’ ha sido acusado de enviar el audio que ordenó el desplazamiento masivo de la zona rural de Briceño, lo que derivó en la llegada de cerca de 200 campesinos al área urbana el 19 de abril. Además, alias Calarcá lo habría enviado a Antioquia hace algunos meses para fortalecer la presencia del 5to frente en los municipios de Briceño, San Andrés de Cuerquia y Toledo, así como en Sabanalarga, en el Occidente del departamento.

Las autoridades señalan a las disidencias de Calarcá como las responsables del brutal acto - crédito @SeguridadAnt / X

El gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, anunció una recompensa de $300 millones para quien aporte datos que faciliten la captura de alias Víctor Chalá. El funcionario calificó como urgente la captura de este individuo por su presunta vinculación con hechos violentos en la región: “Ofrecemos por este delincuente una recompensa de $300 millones”, afirmó.

PUBLICIDAD

En su declaración, Rendón enfatizó la gravedad de las operaciones criminales dirigidas desde el departamento del Cauca: “El criminal de Calarcá Farc ahora envía asesinos como Chalá, desde el Cauca, a matar periodistas en Antioquia”. A esta denuncia añadió la exigencia de una respuesta estatal inmediata, solicitando específicamente que el Ministerio de Defensa implemente medidas específicas: “Urge una acción operativa contundente del Ministerio de Defensa con bombardeos, control territorial y esfuerzo judicial para quitarnos a estos criminales de encima”.

Alias Victor Chala, temor en Huila

Las autoridades del Ejército y el CTI en 2025 lograron identificar al disidente de las Farc responsable de extorsionar y amenazar a los habitantes del norte del Huila. El señalado fue Jhon Edison Chala Torrejano, alias Víctor Chala, jefe de finanzas del frente Darío Gutiérrez. Su nombre figura también en la investigación por el asesinato de Lina María Puentes Vega, líder social de Baraya.

PUBLICIDAD

La ONU expresa preocupación y rechazo a las restricciones a su labor impuestas por una disidencia de las Farc - crédito Europa Press

Según el coronel Henry Herrera Arenas, comandante de la Novena Brigada, la comunidad enfrenta constantes amenazas. “Estos criminales generan mucho temor, las denuncias llegan tarde; le hago un llamado a la comunidad para que, por favor, nos sigan denunciando. Cuando ellos denuncian, nosotros somos altamente efectivos”, insistió el oficial.

La presencia del grupo liderado por ‘Víctor Chala’ se extiende por municipios como Colombia, Baraya, Tello, Villavieja, Neiva y Aipe. El frente ‘Darío Gutiérrez’, bajo el mando de Cristian Rocha Ordoñez, alias Sergio Carvajal o ‘El Viejo’, mantiene su injerencia en estas zonas, según confirmaron fuentes militares.

PUBLICIDAD

En los operativos recientes, las fuerzas de seguridad capturaron a dos de los hombres de confianza de ‘Víctor Chala’. De acuerdo con la información oficial, el grupo criminal está vinculado a exigencias de pago a comerciantes, panaderos, ganaderos y campesinos.

En síntesis, la identificación y persecución de ‘Víctor Chala’ y su estructura criminal responde a la preocupación de la comunidad por la ola de amenazas y asesinatos recientes en el norte del Huila - crédito Luisa González/Reuters

El oficial detalló: “El criminal ‘Víctor Chala’, es el cabecilla de finanzas de esta estructura. Busca generar temor en los empresarios, los comerciantes grandes y pequeños, hasta los comerciantes humildes, para realizar esos cobros extorsivos”.

PUBLICIDAD

El frente al que pertenece ‘Víctor Chala’ forma parte del bloque comandante ‘Jorge Suárez Briceño’, cuya máxima autoridad es Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá Córdoba’, actualmente en diálogos de paz con el gobierno nacional.

La situación expuesta evidencia la expansión de las estructuras disidentes de las Farc y su capacidad para incidir en distintas regiones mediante operaciones violentas, amenazas y extorsiones dirigidas tanto a líderes sociales como a la población civil. El despliegue de sus cabecillas en varios departamentos refleja un desafío significativo para las autoridades, que han intensificado las acciones de inteligencia y respuesta judicial, al tiempo que insisten en la importancia de la denuncia ciudadana para enfrentar estos hechos.

PUBLICIDAD