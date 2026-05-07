Así terminó un baldío en manos de un familiar de Paloma Valencia: esta es la historia de la finca Buenavista y por qué el Estado la recuperó

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia radicó más de cuatro solicitudes de información ante la Agencia Nacional de Tierras sobre el predio Buenavista, ocupado por un primo hermano de su madre- crédito Catalina Olaya/Colprensa, Agencia Nacional de Tierras, VisualesIA

El nombre de Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, apareció esta semana en medio de la recuperación de una finca de 6.182 hectáreas en el departamento del Vichada.

El predio se llama Buenavista, está ubicado en el municipio de La Primavera, y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) lo declaró baldío —es decir, tierra de la Nación— luego de determinar que sus ocupantes nunca tuvieron título legal sobre él.

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Esos ocupantes son el empresario Nicolás Laserna Serna y el excongresista Gustavo Londoño García. Laserna es primo hermano de Dorotea Laserna, la mamá de Valencia. No es primo de la senadora.

Un baldío es una tierra que pertenece a la Nación. No tiene dueño privado. La ley colombiana establece que ese tipo de tierra solo puede entregarse a campesinos sin tierra propia, y que no puede comprarse ni venderse entre particulares. Esa definición es el eje del caso.

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La finca Buenavista, ubicada en La Primavera, Vichada, fue declarada baldío de la Nación tras un proceso agrario que determinó que sus ocupantes nunca tuvieron título legal sobre las 6.182 hectáreas- crédito Agencia Nacional de Tierras

¿Cómo llegaron Laserna y Londoño a ocupar esa tierra?

En 2006, los dos socios le pagaron a un colono llamado Milciades Burgos Tuay alrededor de 500 millones de pesos por la posesión del predio. Burgos había llegado a esas tierras en 1976 con su familia y las habitaba sin título de propiedad, porque eran baldías.

La transacción equivalió a menos de 10.000 pesos por hectárea. El director de la ANT, Felipe Harman, lo explicó en Blu Radio: “En esa época era habitual que a partir de las mejoras se generara algún tipo de negocios inmobiliarios a lo largo y ancho de la Orinoquía. Lo cierto es que se compraban las mejoras y mediante la justicia se solicitaba la titulación”.

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El problema de fondo es que Burgos no podía vender lo que no era suyo, y Laserna y Londoño no podían comprar lo que pertenecía al Estado.

El fallo judicial que los declaró dueños y por qué fue anulado

En 2014, los dos socios presentaron ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño una demanda de prescripción adquisitiva de dominio: le pidieron a un juez que los declarara propietarios por haber ocupado la tierra durante años. En 2017, la jueza Derlis Vega Perdomo falló a su favor.

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Ese fallo tenía un vicio de origen: el predio no tenía folio de matrícula inmobiliaria, lo que indicaba que era baldío. La ANT —entonces llamada Incoder— no fue vinculada al proceso, pese a ser la entidad encargada de administrar ese tipo de bienes. Tampoco participó el procurador agrario.

Cuando la ANT se enteró del caso, interpuso una tutela en marzo de 2019. El Tribunal Superior de Villavicencio declaró ineficaz el fallo, decisión que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ratificó en septiembre del mismo año.

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Nicolás Laserna, primo hermano de la mamá de la senadora Paloma Valencia, y el excongresista Gustavo Londoño ocuparon durante años el predio Buenavista sin título de propiedad válido sobre la tierra- crédito Agencia Nacional de Tierras/Colprensa/Red Social Facebook

El alto tribunal calificó el proceso como viciado por “defectos fácticos, sustantivos y por desconocimiento del precedente jurisprudencial”. El 4 de diciembre de 2023, la ANT expidió el acto administrativo que declaró formalmente la ocupación indebida del predio. Esa decisión fue ratificada en segunda instancia en 2025.

¿Sabían que actuaban por fuera de la ley?

Harman fue directo en Blu Radio: “La forma en la que se acredita propiedad no tiene nada que ver con ni demanda de pertenencia ni compra asociada a baldíos. Ahí ya está abiertamente claro que estábamos hablando de un baldío de la nación”.

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Sobre la posibilidad de que Laserna hubiera actuado de buena fe, el director de la ANT respondió: “Todos sabemos cómo son las relaciones de la tierra del Vichada y es muy fácil con un asesor jurídico saber qué acredita y qué no acredita un título originario”.

La ANT también revisó los patrimonios de ambos ocupantes con información de la DIAN y encontró que superaban los 750 salarios mínimos legales mensuales entre 2013 y 2022, lo que los excluye del acceso a tierras de reforma agraria. Laserna figura, además, como propietario de al menos 13 inmuebles entre fincas y casas.

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¿Qué tiene que ver Paloma Valencia?

El vínculo de Valencia con el caso es familiar e institucional. Familiar, porque Laserna es primo hermano de su madre. Institucional, porque la propia senadora radicó ante la ANT más de cuatro solicitudes de información sobre este proceso en particular, a nombre propio.

Harman lo confirmó en Blu Radio: “La senadora Paloma, en relación a este caso en particular, ha radicado más de cuatro solicitudes a la Agencia Nacional de Tierras pidiendo más información”, con preguntas sobre las fases del proceso, el acervo probatorio y las instancias del trámite agrario.

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La Agencia Nacional de Tierras recuperó el predio Buenavista en Vichada luego de que la Corte Suprema de Justicia anulara el fallo judicial que había declarado dueños a sus ocupantes en 2017- crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Desde el punto de vista administrativo, Harman fue enfático: “En el marco del proceso administrativo me he referido siempre es al señor Laserna”.

Y sobre el relacionamiento mediático del caso con la candidata, el director de la ANT señaló en la misma entrevista: “Ya es un asunto más de la opinión pública y de los medios de comunicación, pero nosotros investigamos es la tierra en Colombia”.

¿Qué pasará con el predio?

La tierra será entregada a campesinos. Harman visitó el predio y ya tiene identificados los beneficiarios: “Hemos identificado dos asociaciones campesinas de un corregimiento, que es el corregimiento de Buena Vista, en ese municipio.

A ellos, como base de beneficiarios, se les hace la entrega provisional para iniciar en la ruta de formalización final de la tierra a campesinos sin tierra, que es la destinación de los baldíos”.

El caso de Buenavista hace parte de un proceso más amplio. De las 900.000 hectáreas revisadas por la ANT en todo el país, la entidad ha declarado baldías 280.000, menos del 30 por ciento del total.

Colombia es el país con la peor distribución de tierra en América Latina, según datos de la Contraloría General de la República y la organización Oxfam, y departamentos como Vichada y Meta concentran los mayores índices de acumulación irregular de baldíos.