La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, dijo hoy que ese tribunal verificará cuándo se cometieron los supuestos delitos por los que fue detenido el ex jefe guerrillero "Jesús Santrich", para determinar si procede o no su extradición a Estados Unidos.



La fecha es importante porque si fue antes del 1 de diciembre de 2016, cuando entró en vigor el acuerdo definitivo de paz firmado por las FARC el 24 de noviembre anterior, "Santrich" estaría cobijado por el compromiso del Gobierno colombiano de no extraditar a miembros de esa guerrilla, pero si fue después sí procede el pedido.



La magistrada indicó que la Sección de Revisión del Tribunal verificará si los delitos de los que se acusa a "Santrich", uno de los líderes de la antigua guerrilla de las FARC, fueron cometidos "antes del 1 de diciembre de 2016.



"Si es así y estos hechos están directa o indirectamente relacionados con el conflicto" la sección responsable del caso en la JEP lo enviará a la Sala de Reconocimiento, de Verdad y de Responsabilidad, que "se ocupará de lo pertinente".