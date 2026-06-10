Iván Cepeda causó polémica al llamar “estafador de estafadores” a Abelardo de la Espriella: “El abogado de los de siempre”

El ambiente político en Colombia volvió a subir de tono tras un enfrentamiento entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella- crédito @delaespriella_style/Instagram - Enea Lebrun/Reuters

La carrera hacia la segunda vuelta presidencial en Colombia tomó un rumbo de confrontación directa y alta tensión verbal, luego de una publicación del senador Iván Cepeda contra el abogado Abelardo de la Espriella, en la que reavivó cuestionamientos sobre su trayectoria profesional.

Los dos proyectos políticos en disputa, en la extrema derecha e izquierda, encarnados por Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, respectivamente, entraron en una fase de ataques cruzados que redefine la estrategia de cara a los comicios, programados para el 21 de junio.

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Y es que la ‘manzana de la discordia’ en esta oportunidad fue el anuncio del aspirante de derecha de trasladarse al norte del país para vigilar el proceso electoral. Cepeda aprovechó el momento para cuestionar no solo la intención de ese viaje, sino los polémicos casos jurídicos que De la Espriella lideró a lo largo de su carrera pública, los cuales son blanco de constantes denuncias por parte de sectores de la centroizquierda.

Iván Cepeda se enfrentó a Abelardo de la Espriella debido a los comicios de segunda vuelta y la presencia de ambos en la Costa Caribe - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“ESTAFADOR DE ESTAFADORES. ¿Habrá algún cliente de De la Espriella que no lo haya denunciado por estafarlo? Él acostumbra a estafar estafadores (sic)”, escribió Iván Cepeda a través de su cuenta oficial en la red social X.

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El pronunciamiento del líder del Pacto Histórico no se detuvo ahí, ya que el candidato de izquierda puso bajo sospecha el verdadero propósito del despliegue del “Tigre” en la región Caribe, al sugerir que las intenciones declaradas de la campaña contraria podrían esconder dinámicas clientelares tradicionales.

“Ahora dice que se traslada a la Costa Caribe para “denunciar” la compra de votos. ¿Denunciar o ejecutar la compra?”, cuestionó de manera directa el aspirante presidencial.

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Iván Cepeda calificó a Abelardo de la Espriella como “estafador de estafadores” ad portas de las elecciones de segunda vuelta - crédito @IvanCepedaCast/X

Cuestionamientos de Iván Cepeda al perfil del ‘outsider’

El debate entre ambos aspirantes también giró en torno a la identidad política que cada uno busca proyectar ante el electorado. De la Espriella cimentó una narrativa de independencia, presentándose como una figura ajena a las estructuras tradicionales de los partidos políticos y erigiéndose bajo la etiqueta de un outsider (un candidato sin trayectoria en partidos tradicionales ni experiencia previa en el Estado).

No obstante, esta postura fue severamente descalificada por Cepeda en su misma publicación en X: “Quién se dice pertenecer a los “nunca” y ser outsider ha sido el abogado de los de siempre: los políticos mafiosos, los jefes paramilitares, los capos del narcotráfico, los mayores estafadores”.

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Para Cepeda, la plataforma política de su rival de extrema derecha carece de coherencia constitucional debido a los antecedentes de sus representados históricos. Según su post, el abogado estuvo históricamente alineado con personajes que desafían el orden institucional del país: “Es el defensor de los que “nunca” han cumplido las leyes ni mucho menos la Constitución”.

Iván Cepeda cuestionó las verdaderas motivaciones detrás de la presencia del candidato Abelardo de la Espriella en la Costa Caribe - crédito Iván Valencia/AP Foto

“Su denuncia contra los dirigentes del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, es equivalente al cuento de aquel que sorprenden robando y, para desviar la atención, se pone a gritar: ‘Allá va, atrapen al ladrón’“, escribió Cepeda al final de su publicación.

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Córdoba se convirtió en el foco de Abelardo de la Espriella para las elecciones del 21 de junio

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella anunció que se trasladará a Córdoba y otros departamentos de la región Caribe durante la campaña de segunda vuelta, con el propósito de vigilar el proceso electoral y denunciar posibles irregularidades.

Según afirmó, busca hacer seguimiento a denuncias sobre presunta compra de votos y garantizar la transparencia de la jornada electoral en una de las regiones donde su contendor, Iván Cepeda, obtuvo una amplia ventaja en la primera vuelta.

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Abelardo de la Espriella aseguró que busca vigilar el desarrollo de las elecciones en el norte del país - crédito @delaespriella_style/Instagram

De la Espriella también aseguró que solicitó la atención de observadores internacionales sobre el desarrollo de las elecciones en la Costa Caribe. La decisión tiene además un componente simbólico, pues el aspirante pretende fortalecer su presencia política en una región clave para el resultado definitivo de los comicios.