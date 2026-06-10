Colombia

Campaña de Iván Cepeda prepara acciones legales contra Abelardo de la Espriella por denuncia sobre compra de votos: “Es un ataque”

Gabriel Becerra, compromisario del candidato presidencial de izquierda, aseguró que no hay pruebas que sustenten las aseveraciones del aspirante de la derecha. Aseguró que es un acto de estigmatización

Guardar
Google icon
Gabriel Becerra cuestionó la medida tomada por la Alcaldía de Bogotá - crédito @BecerraGabo
Gabriel Becerra aseguró que Abelardo de la Espriella está atacando a la campaña de Iván Cepeda con denuncias presuntamente falsas - crédito @BecerraGabo

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de la derecha (Defensores de la Patria), ha advertido a través de redes sociales y medios de comunicación sobre la presunta compra de votos para favorecer a la campaña del aspirante de la izquierda Iván Cepeda Castro. De acuerdo con el también abogado, una de las personas que estaría involucrada en esa estrategia ilegal sería Mario Fernández Alcocer, exsenador y primo de Verónica Alcocer, la primera dama de Colombia.

Lo que está pasando en Sucre es terrible, tenemos identificados a los que están haciendo eso allá, como el señor Mario Fernández Alcocer”, dijo el candidato en entrevista con la revista Semana, aunque no proporcionó ninguna prueba para sustentar sus afirmaciones.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El candidato De la Espriella reveló nuevos nombres vinculados a la supuesta compra de votos, esta vez en el departamento de Antioquia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Posteriormente, en su cuenta de X expuso los nombres de otras personas que supuestamente integrarían ese grupo. Mencionó a la congresista Isabel Cristina Zuleta, al senador Carlos Andrés Trujillo, al excongresista Julián Bedoya y a quienes integran la “Mesa de Paz de la cárcel de Itagüí”.

También salpicó a Martín Moreno, cacique mayor del resguardo indígena zenú en San Andrés de Sotavento, y a la representante a la Cámara María Eugenia Lopera, a la que señaló de tener “un sistema extorsivo con Corantioquia”.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella denunció presunto sistema extorsivo y compra de votos en regiones de Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella denunció presunto sistema extorsivo y compra de votos en regiones de Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El congresista del Pacto Histórico Gabriel Becerra, que fue nombrado compromisario del candidato Iván Cepeda de cara a un eventual debate con Abelardo de la Espriella, reaccionó a la denuncia pública del candidato de la derecha. Ante los medios de comunicación, calificó los señalamientos sobre una presunta compra de votos como un “ataque” a la campaña del aspirante de la izquierda.

A su juicio, con este tipo de acusaciones, el candidato presidencial estaría tratando de garantizar apoyos de los electores para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el 21 de junio de 2026.

Este es un ataque contra la campaña, tratando de ganar respaldos que no ha logrado en primera vuelta y que no creo logre en segunda vuelta”, precisó el también presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Desde su perspectiva, las afirmaciones del abogado nacen de un interés político de desviar la atención de la ciudadanía ante su derrota en la Costa Caribe. Afirmó que la supuesta compra de votos le ayudaría a justificar esa falta de apoyo de los votantes en las elecciones.

Abelardo de la Espriella aseguró que en la "Mesa de Paz de la cárcel de Itagüí" se estaría gestionando una compra de votos a favor de Iván Cepeda - crédito Fernando Vergara/AP
Abelardo de la Espriella aseguró que en la "Mesa de Paz de la cárcel de Itagüí" se estaría gestionando una compra de votos a favor de Iván Cepeda - crédito Fernando Vergara/AP

Además, recalcó que sus declaraciones no tienen ningún sustento comprobable, por lo que desde la campaña de Iván Cepeda se tomarán acciones legales en contra del candidato presidencial.

“Esta mentira que ha dicho Abelardo de la Espriella por parte de quienes han sido nombrados en esta lista ha generado una denuncia penal que se va a colocar en las próximas horas, porque esta estigmatización no está acompañada de ninguna prueba”, precisó el congresista.

De acuerdo con el legislador, el aspirante de Defensores de la Patria no tiene “autoridad moral” para hacer ese tipo de aseveraciones, debido a que su campaña presuntamente estaría impulsada por los clanes políticos de la Costa colombiana. Se refirió específicamente a la inyección de recursos por parte de integrantes de esos clanes en el Atlántico y en el Cesar.

Sin embargo, De la Espriella asegura que su candidatura no está ligada a ningún partido político tradicional ni a maquinarias de ningún tipo.

La línea 106 ofrece teleorientación con profesionales de psicología para atender estrés, ansiedad, frustración y otras afectaciones emocionales - crédito Lina Gasca/Colprensa
Abelardo de la Espriella reveló un listado de políticos que presuntamente estarían involucrados en una supuesta compra de votos a favor de Iván Cepeda - crédito Lina Gasca/Colprensa

El representante a la Cámara Carlos Felipe Quintero, que también resultó incluido en el escándalo de presunta compra de votos, anunció que, junto con sus abogados y otros congresistas, están preparando una denuncia en contra del aspirante por los delitos de injuria y calumnia.

Advirtió que, debido a sus señalamientos tanto su integridad como la de sus allegados están en riesgo. “Él no acepta que uno vote por otro candidato. Yo creo que esto es un mal mensaje para la sociedad, es un mal mensaje para Colombia, porque nos está perfilando y es muy peligroso para mi integridad, para la integridad de mi familia”, detalló ante la prensa.

Temas Relacionados

Campaña de Iván CepedaGabriel BecerraAbelardo de la EspriellaCompra de votosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, se entregó a las autoridades por su condena por el caso de ‘Los doce apóstoles’

La entrega del ganadero fue confirmada por el exmandatario, que aseguró que su hermano acudió por sus propios medios a una comisaría para atender su pena de 28 años y tres meses de prisión

Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, se entregó a las autoridades por su condena por el caso de ‘Los doce apóstoles’

De la Espriella volvió a desafiar a la justicia, que le prohibió usar su lema en la recta final de la campaña: “Sigan firmes por la patria”

Durante un multitudinario acto desde la Plaza de la Aduana, en Cartagena, el candidato incitó a sus seguidores a desobedecer la restricción e insistió en que continúen difundiendo el material elaborado para su aspiración presidencial

De la Espriella volvió a desafiar a la justicia, que le prohibió usar su lema en la recta final de la campaña: “Sigan firmes por la patria”

Viceministra de Defensa se pronunció ante acusaciones sobre presión política para despedir a trabajadores de Urrá

Angélica Verbel pidió a los denunciante pruebas de que fueron retirados de sus cargos por su injerencia en la empresa

Viceministra de Defensa se pronunció ante acusaciones sobre presión política para despedir a trabajadores de Urrá

Este es el sencillo truco que puede ayudarle a dormir mejor, según experto que desmintió mitos de redes sociales

Los expertos recomiendan bajar la iluminación nocturna de forma gradual y tomar un baño de agua caliente una o dos horas antes de ir a la cama para favorecer el descanso

Este es el sencillo truco que puede ayudarle a dormir mejor, según experto que desmintió mitos de redes sociales

Álvaro Uribe reaccionó a abogado de derechos humanos que amenazó a Abelardo de la Espriella con tenebrosa frase: “Le vamos a dar muerte”

El jurista Walter Márquez Ariza hizo un comentario en X en contra del candidato presidencial. Aseguró que lo que busca es su derrota electoral y no que sea asesinado

Álvaro Uribe reaccionó a abogado de derechos humanos que amenazó a Abelardo de la Espriella con tenebrosa frase: “Le vamos a dar muerte”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

Capturan a presunto asesino del periodista Cristian Herrera, en Norte de Santander

Gobernación de Antioquia identificó a los responsables del crimen de cuatro personas en Remedios: ofrecen millonaria recompensa

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano reveló el nombre con el que creció y explicó por qué se lo cambió legalmente: “En honor a ella”

Aida Victoria Merlano reveló el nombre con el que creció y explicó por qué se lo cambió legalmente: “En honor a ella”

Álvaro Díaz regresa a Colombia con su propuesta escénica más ambiciosa hasta ahora: fecha, lugar y precios

Esperanza Gómez reveló si el tamaño importa: “Ahí empieza el complejo”

Felipe Peláez fue confundido con Daddy Yankee y su reacción se viralizó: “Me tocó improvisar”

La mánager de artistas Claudia Serrato reapareció y se mostró afectada antes de realizarse importante operación por el cáncer que padece

Deportes

Colombia es campeona de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: superó a Paraguay por 4-3 en Asunción

Colombia es campeona de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: superó a Paraguay por 4-3 en Asunción

La selección Colombia femenina por fin gana un título con la Liga de Naciones Conmebol: estos son sus otros trofeos

Esta fue la posición final de la selección Colombia femenina en la tabla de la Liga de Naciones Conmebol

Cómo será la preparación de la selección Colombia femenina para el Mundial 2027: fechas para los amistosos

Jimmy Butler visitó a la selección Colombia y se tomó foto con varias de las figuras del plantel