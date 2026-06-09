Comenzó la cuenta regresiva para el debut mundialista de la selección Colombia: cuándo comienza el Mundial Femenino 2027

Conferencia de prensa de Angelo Marsiglia, seleccionador de la selección Colombia Femenina. El evento se realizó en Cali tras la clasificación del equipo al Mundial de la FIFA Brasil 2027 - crédito @FCFSeleccionCol/X

La selección Colombia femenina ya tiene asegurado su lugar en la próxima Copa Mundial Femenina de la FIFA y, con ello, comenzó oficialmente la cuenta regresiva para una nueva ilusión tricolor. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia selló su clasificación a la cita orbital de 2027 tras una destacada campaña en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, convirtiéndose en una de las primeras selecciones sudamericanas en obtener el boleto al torneo.

La FIFA confirmó que la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027 se disputará entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027. El partido inaugural se jugará el jueves 24 de junio y la gran final tendrá lugar el domingo 25 de julio. Será la décima edición del certamen y marcará un hecho histórico: por primera vez la máxima competencia femenina de selecciones se realizará en Sudamérica.

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Brasil, país anfitrión, albergará los 64 partidos del campeonato en ocho ciudades: Río de Janeiro, São Paulo, Brasilia, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Salvador y Porto Alegre. Además, será la segunda ocasión consecutiva en que el torneo contará con 32 selecciones participantes, formato que debutó en Australia y Nueva Zelanda 2023.

La autora fue Gisela Robledo, que entró en el segundo tiempo, y logró la anotación para poner a la Tricolor arriba en el marcador - crédito Televen

Cómo le ha ido a la selección Colombia en las Copas del Mundo

El Mundial de Brasil será una nueva oportunidad para que Colombia continúe construyendo su historia en el escenario más importante del fútbol femenino. Hasta ahora, el seleccionado nacional ha participado en tres Copas del Mundo: Alemania 2011, Canadá 2015 y Australia-Nueva Zelanda 2023. La actuación más destacada llegó precisamente en la edición más reciente, cuando el equipo alcanzó los cuartos de final y se ganó el reconocimiento internacional gracias a figuras como Linda Caicedo, Catalina Usme, Mayra Ramírez y Manuela Vanegas.

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Antes de ese histórico recorrido en 2023, Colombia había tenido participaciones más discretas. En Alemania 2011 no logró superar la fase de grupos, mientras que en Canadá 2015 consiguió avanzar a los octavos de final, un logro que en ese momento representó el mejor resultado de la selección en un Mundial absoluto femenino.

Para esta edición, la FIFA aún no ha anunciado la fecha exacta del sorteo de la fase de grupos para el Mundial Femenino de 2027. Dado que el torneo se celebrará en Brasil del 24 de junio al 25 de julio de 2027, se espera que el sorteo oficial se lleve a cabo a finales de 2026 o principios de 2027, una vez que se definan todas las selecciones clasificadas.

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Ahora la autora fue Leicy Santos, quien anotó el tanto en un cobro de penal a los 22 minutos, después de la falta sobre Manuela Pavi en el área - crédito Televen

Cuáles son los posibles rivales de la selección Colombia en el Mundial de Brasil 2027

Como aún no se ha realizado el sorteo de la fase de grupos y la FIFA no ha establecido un reglamento que prohíba que una selección enfrente a su similar del mismo continente, el margen de posibilidades de rivales de la selección Colombia es amplio y comprende a todos los equipos clasificados. Este es el listado completo junto al continente al que pertenecen y cuándo clasificaron:

La selección Colombia es favorita a llevarse el título de la primera edición de la Liga Femenina de Naciones - crédito FCF

Brasil — CONMEBOL (Anfitrión)

Australia — AFC — 13 de marzo de 2026

China — AFC — 14 de marzo de 2026

Corea del Sur — AFC — 14 de marzo de 2026

Japón — AFC — 15 de marzo de 2026

Filipinas — AFC — 19 de marzo de 2026

Corea del Norte — AFC — 19 de marzo de 2026

Nueva Zelanda — OFC — 15 de abril de 2026

Alemania — UEFA — 5 de junio de 2026

Argentina — CONMEBOL — 5 de junio de 2026

Dinamarca — UEFA — 9 de junio de 2026

Francia — UEFA — 9 de junio de 2026

España — UEFA — 9 de junio de 2026