Colombia

Abelardo de la Espriella vs. Iván Cepeda: informe reveló vacíos en las propuestas educativas de ambos candidatos

A días de la segunda vuelta, el estudio realizado por la Fundación Empresarios por la Educación revisó los planes de los aspirantes presidenciales y advirtió omisiones que podrían agravar la inseguridad juvenil en el país

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Uno prioriza la formación posmedia y el vínculo con el empleo, mientras el otro apuesta por la oferta estatal en regiones excluidas, pero la evaluación encuentra omisiones en calidad y prevención - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Uno prioriza la formación posmedia y el vínculo con el empleo, mientras el otro apuesta por la oferta estatal en regiones excluidas, pero la evaluación encuentra omisiones en calidad y prevención - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A pocos días de la segunda vuelta presidencial —21 de junio—, la Fundación Empresarios por la Educación presentó un informe clave sobre el panorama electoral y el impacto de las propuestas de los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en el futuro educativo de Colombia.

El análisis, centrado en los principales retos del sistema y su relación con la violencia, pone en evidencia los vacíos y limitaciones de los programas en contienda, así como los riesgos que enfrenta Bogotá y el país si no se abordan las brechas estructurales.

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Propuestas: dos enfoques y varias omisiones

Abelardo de la Espriella plantea 16 propuestas, con énfasis en la educación posmedia y la conexión con el mundo productivo. Su programa incluye ciclos cortos en tecnologías de la cuarta revolución industrial, una Universidad Virtual en Casa, créditos blandos para ingresar a la universidad, conectividad gratuita, evaluación docente y una mayor articulación entre inversión privada y educación pública. El enfoque busca preparar a los jóvenes para los retos tecnológicos y laborales.

Por su parte, Iván Cepeda centra su propuesta en el fortalecimiento de la educación pública, con prioridad para la presencia estatal en territorios rurales, zonas Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y comunidades étnicas históricamente excluidas del sistema superior. Cepeda defiende una educación pública fuerte y gratuita, aunque su plan carece de detalles específicos para enfrentar los retos estructurales del sistema educativo.

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La Fundación identificó como puntos críticos la pobreza de aprendizajes, la falta de articulación de la información educativa y el fortalecimiento del talento docente - crédito Fundación Empresarios por la Educación
La Fundación identificó como puntos críticos la pobreza de aprendizajes, la falta de articulación de la información educativa y el fortalecimiento del talento docente - crédito Fundación Empresarios por la Educación

Retos críticos: cobertura, calidad y violencia

El informe de la fundación señala que de los diez retos pendientes en el sistema educativo, ambos candidatos los abordan sólo parcialmente. Los puntos más críticos y menos desarrollados en sus programas son la pobreza de aprendizajes, la falta de articulación en la información educativa y el fortalecimiento del talento docente.

Dichas debilidades son especialmente graves en Bogotá, la ciudad más poblada del país, donde la precariedad educativa se relaciona directamente con fenómenos de violencia juvenil, deserción, pandillismo y microtráfico en entornos escolares.

Por ejemplo, el 42% de los niños entre 0 y 5 años no recibe atención del Icbf y Ministerio de Educación, especialmente en zonas rurales. La falta de cobertura en la primera infancia priva a los niños de espacios de protección, exponiéndolos a entornos violentos y al abandono.

Cinco estudiantes de colegio público uniformados en una plantación de café, monitoreando granos rojos con sensores digitales y una computadora portátil.
El informe sobre la segunda vuelta presidencial señaló que los programas de De la Espriella e Iván Cepeda abordan solo de forma parcial los retos del sistema educativo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En el caso de los aprendizajes, desde 2017 no se evalúan logros escolares: los resultados nacionales muestran promedios bajos (300 puntos en Lenguaje y 298 en Matemáticas en grado 9°), lo que limita el acceso a empleos formales y aumenta la vulnerabilidad a la violencia y el consumo de drogas.

Abandono escolar y riesgos asociados

El abandono escolar continúa siendo uno de los mayores focos de generación de violencia juvenil en Bogotá. Solo uno de cada dos jóvenes accede a la educación media, y menos de la mitad ingresa o permanece en la educación superior. Las propuestas de los candidatos priorizan conectividad y universidad virtual, pero carecen de abordajes integrales y estrategias para evitar la exclusión escolar y acompañar a los estudiantes en riesgo.

En cuanto al talento docente, el 46% de los maestros no recibe inducción adecuada, lo que dificulta la gestión de situaciones de conflicto, acoso escolar y motivación estudiantil. De la Espriella propone evaluación docente, pero no profundiza en la formación ni en el acompañamiento de los maestros para prevenir la violencia escolar.

Gasto educativo, capacidades e información

Un 96% del gasto educativo actual es inflexible y se destina principalmente al funcionamiento, sin fortalecer la calidad ni los programas de prevención de violencia. La desigualdad institucional y la dispersión de datos dificultan la identificación y atención de los problemas emergentes en los colegios. Las propuestas de los candidatos aportan poca claridad sobre cómo transformar la inversión educativa para responder a estos desafíos.

Imagen de referencia. El 53% de los colegios atribuye la deserción estudiantil a la incapacidad de pago de las familias y el 42% a los cambios de residencia - crédito Colprensa
El 42% de los niños de 0 a 5 años no recibe atención del Icbf y del Ministerio de Educación, una brecha que expone a la primera infancia a entornos violentos - crédito Colprensa

Violencia escolar: una amenaza persistente

Si bien el informe no presenta casos concretos de violencia, la evidencia distrital y nacional indica que la falta de cobertura, calidad y atención en educación se traduce en riñas escolares, bullying, abandono, violencia intrafamiliar no detectada y reclutamiento forzado de menores en zonas vulnerables. La ausencia de estrategias robustas para enfrentar estos fenómenos en los planes de gobierno revisados indica que, sin cambios de fondo, la violencia escolar y juvenil podría aumentar o al menos mantenerse.

¿Qué está en juego?

La Fundación Empresarios por la Educación concluye que, mientras las políticas educativas no ataquen de raíz los problemas estructurales —cobertura, calidad, equidad y pertinencia— y no contemplen acciones específicas para la prevención de la violencia escolar y social, la situación en Bogotá y el país puede agravarse.

La revisión de los planes de gobierno demuestra la urgencia de mantener la educación en el centro del debate público y de exigir a los futuros gobernantes respuestas integrales, articuladas y sostenidas en el tiempo. Haga clic aquí para conocer el informe.

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