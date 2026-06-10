Francisco Barbosa se despachó contra el Tribunal Superior de Bogotá por polémico fallo contra Abelardo de la Espriella: “Censura judicial”

El exfiscal Francisco Barbosa salió en respaldo del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, tras el reciente fallo judicial en su contra - crédito EFE - REUTERS

Con una publicación en la que expresó su inconformidad con el actuar de los organismos de justicia, el exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa calificó el martes 9 de junio de 2026 como “censura judicial” la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que le ordenó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella retirar propaganda de campaña con símbolos patrios, a doce días de la segunda vuelta.

De acuerdo con el alto tribunal, el aspirante de ultraderecha debe dejar de usar expresiones como “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”, lo que desató el enojo de Barbosa: que cuestionó el alcance de esta determinación y dijo, a través de sus redes sociales, que vulnera la libertad de expresión y restringe un debate político que en democracia debe tener la máxima protección de la justicia.

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El fallo fijó un plazo de 24 horas para cumplir la orden por parte del candidato de oposición, que se convirtió en el ganador de la primera vuelta. La decisión de la Sala Segunda, encabezada por el magistrado Rafael Albeiro Chavarro, respondió a una acción de tutela radicada por el ciudadano Dylan Lizarazo Ramos contra el candidato y el movimiento Defensores de la Patria.

Esta medida no solo afecta consignas de campaña, sino también el uso de símbolos como la bandera de Colombia, el escudo nacional e imágenes alusivas a instituciones militares y policiales, elementos incluidos en la orden judicial. Frente a esto, el exfiscal apuntó su crítica al fundamento del fallo, que es para él una violación a los derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política.

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Con este mensaje en X, el exfiscal Francisco Barbosa expresó sus críticas al fallo judicial que le impedirá al candidato presidencial Abelardo de la Espriella utilizar frases como 'firmes por la patria' y la bandera nacional - crédito @Fbarbosadelgado/X

“La decisión del Tribunal de Bogotá y sus absurdas medidas cautelares provisionales que prohíben al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, a su candidato vicepresidencial, José Manuel Restrepo, el uso de expresiones como ‘defensores de la patria’, ‘firmes por la patria’ o el uso de símbolos patrios viola el artículo 20 de la Constitución y el artículo 13 de la Convención Americana”, expresó Barbosa.

Barbosa invocó a la Corte Constitucional y a la Corte Interamericana contra la restricción

En su pronunciamiento, el extitular del órgano de investigación judicial centró la controversia que causó esta decisión en lo que considera es el terreno de la “protección reforzada” de la palabra en campaña. “Debe recordarse que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido una protección reforzada a la libertad de expresión”, acotó el exfiscal en su publicación, que no pasó desapercibida.

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El candidato presidencial Abelardo de la Espriella ha insistido en usar la camiseta de la selección Colombia en eventos de campaña - crédito Sergio Acero/REUTERS

Asimismo, el exfiscal añadió que el fallo “también contradice la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la cual el debate político merece el más alto nivel de protección en una democracia”. Con ello, dejó en claro que su tesis está enfilada a que la discusión electoral no puede quedar sometida a restricciones previas cuando se trata de mensajes políticos.

Cuestionó además la forma en que, a su juicio, se usaron nociones amplias para justificar la medida. “Recordemos que en la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es parte del bloque de constitucionalidad, se proscribe el uso irracional de conceptos amplios como el bien común o nociones como ‘interés público’ para suprimir un derecho de la convención americana o para desnaturalizarlo. El magistrado lo usó sin límite alguno en esta decisión”, puntualizó.

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El abogado Germán Calderón España salió en defensa del candidato Abelardo de la Espriella, con un recurso interpuesto ante la Corte Suprema - crédito @GermanCalderonE/X

Este fallo, es oportuno decir, se convirtió en el segundo revés judicial para De la Espriella en campaña. El primero fue la decisión de la jueza 120 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, Aura Luz Forero, que le ordenó abstenerse de usar la camiseta de la selección Colombia de fútbol, que competirá en la Copa del Mundo de la FIFA, publicidad de campaña mientras estudia otra tutela.

Esa medida provisional, que ha sido objeto de rechazo por De la Espriella y su equipo, fue adoptada tras una acción presentada por Wilman Ramiro Bocanegra Calderón, que pidió que se ordenara al candidato y a su partido cesar el uso de la camiseta y otros símbolos de la selección para proteger, entre otros, “el derecho a la igualdad, la no discriminación” y “el derecho de elegir y ser elegido”.

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En el cierre de su mensaje, Barbosa resumió su objeción al rol que asumió el tribunal frente a la contienda electoral. “En democracia, las ideas se controvierten en las urnas y en el debate público, no mediante censura judicial previa”, concluyó el exfiscal, que salió en respaldo del abogado que logró, en la jornada del 31 de mayo, un 43,74% de los votos, frente al 40,90% del senador Iván Cepeda.