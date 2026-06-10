Colombia

Francisco Barbosa se despachó contra el Tribunal Superior de Bogotá por polémico fallo contra Abelardo de la Espriella: “Censura judicial”

El fallo, emitido por la Sala Segunda del tribunal, se produjo tras una acción de tutela presentada por un ciudadano que cuestionó el uso de frases como “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”, así como de la bandera, el escudo nacional y emblemas militares y policiales

Guardar
Google icon
Francisco Barbosa - Abelardo de la Espriella
El exfiscal Francisco Barbosa salió en respaldo del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, tras el reciente fallo judicial en su contra - crédito EFE - REUTERS

Con una publicación en la que expresó su inconformidad con el actuar de los organismos de justicia, el exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa calificó el martes 9 de junio de 2026 como “censura judicial” la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que le ordenó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella retirar propaganda de campaña con símbolos patrios, a doce días de la segunda vuelta.

De acuerdo con el alto tribunal, el aspirante de ultraderecha debe dejar de usar expresiones como “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”, lo que desató el enojo de Barbosa: que cuestionó el alcance de esta determinación y dijo, a través de sus redes sociales, que vulnera la libertad de expresión y restringe un debate político que en democracia debe tener la máxima protección de la justicia.

PUBLICIDAD

El fallo fijó un plazo de 24 horas para cumplir la orden por parte del candidato de oposición, que se convirtió en el ganador de la primera vuelta. La decisión de la Sala Segunda, encabezada por el magistrado Rafael Albeiro Chavarro, respondió a una acción de tutela radicada por el ciudadano Dylan Lizarazo Ramos contra el candidato y el movimiento Defensores de la Patria.

Esta medida no solo afecta consignas de campaña, sino también el uso de símbolos como la bandera de Colombia, el escudo nacional e imágenes alusivas a instituciones militares y policiales, elementos incluidos en la orden judicial. Frente a esto, el exfiscal apuntó su crítica al fundamento del fallo, que es para él una violación a los derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política.

PUBLICIDAD

Francisco Barbosa y sus críticas al fallo judicial contra Abelardo de la Espriella
Con este mensaje en X, el exfiscal Francisco Barbosa expresó sus críticas al fallo judicial que le impedirá al candidato presidencial Abelardo de la Espriella utilizar frases como 'firmes por la patria' y la bandera nacional - crédito @Fbarbosadelgado/X

La decisión del Tribunal de Bogotá y sus absurdas medidas cautelares provisionales que prohíben al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, a su candidato vicepresidencial, José Manuel Restrepo, el uso de expresiones como ‘defensores de la patria’, ‘firmes por la patria’ o el uso de símbolos patrios viola el artículo 20 de la Constitución y el artículo 13 de la Convención Americana”, expresó Barbosa.

Barbosa invocó a la Corte Constitucional y a la Corte Interamericana contra la restricción

En su pronunciamiento, el extitular del órgano de investigación judicial centró la controversia que causó esta decisión en lo que considera es el terreno de la “protección reforzada” de la palabra en campaña. “Debe recordarse que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido una protección reforzada a la libertad de expresión”, acotó el exfiscal en su publicación, que no pasó desapercibida.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella ha insistido en usar la camiseta de la selección Colombia en eventos de campaña - crédito Sergio Acero/REUTERS
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella ha insistido en usar la camiseta de la selección Colombia en eventos de campaña - crédito Sergio Acero/REUTERS

Asimismo, el exfiscal añadió que el fallo “también contradice la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la cual el debate político merece el más alto nivel de protección en una democracia”. Con ello, dejó en claro que su tesis está enfilada a que la discusión electoral no puede quedar sometida a restricciones previas cuando se trata de mensajes políticos.

Cuestionó además la forma en que, a su juicio, se usaron nociones amplias para justificar la medida. “Recordemos que en la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es parte del bloque de constitucionalidad, se proscribe el uso irracional de conceptos amplios como el bien común o nociones como ‘interés público’ para suprimir un derecho de la convención americana o para desnaturalizarlo. El magistrado lo usó sin límite alguno en esta decisión”, puntualizó.

El abogado Germán Calderón España salió en defensa del candidato Abelardo de la Espriella, con un recurso interpuesto ante la Corte Suprema - crédito @GermanCalderonE/X
El abogado Germán Calderón España salió en defensa del candidato Abelardo de la Espriella, con un recurso interpuesto ante la Corte Suprema - crédito @GermanCalderonE/X

Este fallo, es oportuno decir, se convirtió en el segundo revés judicial para De la Espriella en campaña. El primero fue la decisión de la jueza 120 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, Aura Luz Forero, que le ordenó abstenerse de usar la camiseta de la selección Colombia de fútbol, que competirá en la Copa del Mundo de la FIFA, publicidad de campaña mientras estudia otra tutela.

Esa medida provisional, que ha sido objeto de rechazo por De la Espriella y su equipo, fue adoptada tras una acción presentada por Wilman Ramiro Bocanegra Calderón, que pidió que se ordenara al candidato y a su partido cesar el uso de la camiseta y otros símbolos de la selección para proteger, entre otros, “el derecho a la igualdad, la no discriminación” y “el derecho de elegir y ser elegido”.

En el cierre de su mensaje, Barbosa resumió su objeción al rol que asumió el tribunal frente a la contienda electoral. “En democracia, las ideas se controvierten en las urnas y en el debate público, no mediante censura judicial previa”, concluyó el exfiscal, que salió en respaldo del abogado que logró, en la jornada del 31 de mayo, un 43,74% de los votos, frente al 40,90% del senador Iván Cepeda.

Temas Relacionados

Francisco BarbosaAbelardo de la EspriellaElecciones en ColombiaElecciones presidenciales 2026 ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: campaña de De la Espriella desafió orden del Tribunal y se mueven apoyos para el candidato

Los ciudadanos se alistan para una nueva jornada electoral entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, que se disputarán la Presidencia. Los candidatos trabajan para ganarse la confianza de los votantes

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: campaña de De la Espriella desafió orden del Tribunal y se mueven apoyos para el candidato

Comenzó la cuenta regresiva para el debut mundialista de la selección Colombia: cuándo comienza el Mundial Femenino 2027

La Tricolor aseguró su clasificación a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027 tras derrotar 1-0 a Uruguay con gol de Gisela Robledo

Comenzó la cuenta regresiva para el debut mundialista de la selección Colombia: cuándo comienza el Mundial Femenino 2027

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto de la “Tricolor” en Asunción

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscarán en el estadio Defensores del Chaco asegurar el título tras obtener el cupo al Mundial de Brasil 2027

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto de la “Tricolor” en Asunción

Bogotá cubrirá hasta el 50% del valor de un camión nuevo: así puede acceder a los beneficios y al crédito de $7.500 millones

La ayuda no reembolsable apunta a dueños de unidades viejas matriculadas en la capital y se complementa con créditos blandos, plazos de ocho años y seis meses de gracia

Bogotá cubrirá hasta el 50% del valor de un camión nuevo: así puede acceder a los beneficios y al crédito de $7.500 millones

Revelan los problemas a los que se exponen los empleados que se ausenten en la jornada laboral por ver los partidos del Mundial

Permisos especiales, esquemas de teletrabajo y nuevas dinámicas grupales surgen como respuesta de empresas ante el reto de mantener la motivación sin descuidar el cumplimiento profesional

Revelan los problemas a los que se exponen los empleados que se ausenten en la jornada laboral por ver los partidos del Mundial
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

Capturan a presunto asesino del periodista Cristian Herrera, en Norte de Santander

Gobernación de Antioquia identificó a los responsables del crimen de cuatro personas en Remedios: ofrecen millonaria recompensa

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano reveló el nombre con el que creció y explicó por qué se lo cambió legalmente: “En honor a ella”

Aida Victoria Merlano reveló el nombre con el que creció y explicó por qué se lo cambió legalmente: “En honor a ella”

Álvaro Díaz regresa a Colombia con su propuesta escénica más ambiciosa hasta ahora: fecha, lugar y precios

Esperanza Gómez reveló si el tamaño importa: “Ahí empieza el complejo”

Felipe Peláez fue confundido con Daddy Yankee y su reacción se viralizó: “Me tocó improvisar”

La mánager de artistas Claudia Serrato reapareció y se mostró afectada antes de realizarse importante operación por el cáncer que padece

Deportes

Comenzó la cuenta regresiva para el debut mundialista de la selección Colombia: cuándo comienza el Mundial Femenino 2027

Comenzó la cuenta regresiva para el debut mundialista de la selección Colombia: cuándo comienza el Mundial Femenino 2027

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto de la “Tricolor” en Asunción

Así va la renovación del técnico Alfredo Arias en el Junior de Barranquilla

Hinchas de Nacional son virales por hacerse tatuajes de triunfo antes de la final contra Junior: “Ganaron experiencia”

La República Democrática del Congo no llegará bien al Mundial 2026: perdió ante Chile por 2-1