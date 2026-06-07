Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

Cuatro personas fueron secuestradas en Remedios, Antioquia, durante una incursión armada atribuida al frente 4 de las disidencias de las Farc en la vereda Las Camelias - crédito Captura de Video X

Las autoridades colombianas reportaron el secuestro de cuatro personas, tras una incursión armada registrada en zona rural del municipio de Remedios, en el departamento de Antioquia.

Según reportes preliminares, la acción violenta se registró en la tarde del sábado 6 de junio de 2026, en la vereda Las Camelias (nordeste antioqueño), lugar en el que dos viviendas de la zona fueron incendiadas por hombres armados.

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En el lugar también fueron hallados grafitis y seis cilindros de gas con mensajes vinculados a una estructura ilegal.

De acuerdo con testimonios citados por La FM, al menos 15 hombres armados, vestidos con camuflados y con brazaletes alusivos al frente cuatro de las disidencias de las Farc, llegaron al predio y sometieron a sus habitantes.

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El ataque se registró en la tarde del sábado 6 de junio de 2026 - crédito Captura de Pantalla X/Blu Radio

Los secuestrados son una pareja de esposos: Efraín de Jesús Botero Mejía y Rocío Silva, además de dos trabajadores de la finca que fueron vinculados como presuntos colaboradores del Clan del Golfo, según detalló una fuente policial a Caracol Radio.

Después del secuestro, la familia recibió una exigencia económica para recuperar a las víctimas. Los captores, en una llamada telefónica, pidieron 60 millones de pesos por la liberación de los cuatro retenidos.

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Según informes de inteligencia citados por El Colombiano, el frente cuatro hace parte del grupo comandando por Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá.

Tras conocerse el caso, las autoridades de Antioquia activaron operativos de seguridad y búsqueda para intentar ubicar a los secuestrados y reforzar la presencia institucional en el área.

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Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia - crédito Andi

Gobernador de Antioquia confirmó tres muertos

A su turno, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reveló nuevos detalles sobre lo sucedido en Remedios, confirmando que fueron halladas tres personas sin vida.

Así mismo, anunció que se mantendrán en la zona para la ubicación de una persona que se mantiene como desaparecida y que haría parte del grupo de retenidos por parte de las disidencias.

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En su publicación en X, el mandatario departamental no solo lamentó los hechos ocurridos en Remedios, sino que criticó la disposición del Gobierno nacional con dicha organziación armada, al recordar que el Ejecutivo mantiene conversaciones de paz con las disidencias de alias Calarcá.

El Gobernador confirmó el hallazgo de tres personas muertas en el atentado - crédito @AndresJRendonC/X

“Está muy calladito Calarcá previo a elecciones: ¿Por qué será? Pero sigue delinquiendo así como los otros bandidos. Vaca ladrona no olvida portillo y sabe que el gobierno Petro no lo toca. Nos informa la Fuerza Pública que, en el lugar donde incineraron una vivienda en zona rural de Remedios, encontraron tres cuerpos sin vida. Aún está desaparecida una persona. Los uniformados siguen su rastro para encontrar su paradero”, indicó el gobernador en la red social.

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Por su parte, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) hicieron un llamado a las autoridades locales y nacionales para que se prioricen sus llamados ante la violencia en la región antioqueña, sosteniendo que desde meses habían reportado varios ataques contra la población civil.

“Desde Corpades se ha alertado y documentado durante meses la compleja situación derivada de la presencia de grupos armados ilegales en áreas rurales de #Remedios y #Segovia. Hasta ahora se desconocen respuestas efectivas de las autoridades departamentales y nacionales (...) de confirmarse, el hecho evidenciaría un nuevo episodio de falta de atención institucional en territorios afectados por la crisis humanitaria”, mencionaron.

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La organización social pidió a las autoridades locales y nacionales que atiendan la situación en la región - crédito @corpades/X

Entre tanto, Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz, advirtió que lo ocurrido puede estar relacionado con una reconfiguración de los actores armados en el Nordeste antioqueño. Según explicó en declaraciones a la prensa local, ese fenómeno podría derivar en nuevos enfrentamientos y aumentar el riesgo para la población civil.

“Un ciclo de violencia donde se viene reconfigurando esta presencia armada, que podría escalar, lamentablemente, a nuevos enfrentamientos entre actores armados ilegales, con interposición de la población civil. Por eso creo que es importante tanto las autoridades locales, la Gobernación de Antioquia y el Gobierno nacional, tienen una obligación de articular acciones para proteger a esas poblaciones”, manifestó Zapata a Blu Radio.

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Mientras continúan las labores de búsqueda, las autoridades intentan establecer el paradero de los retenidos.