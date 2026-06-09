Felipe Peláez fue confundido con Daddy Yankee y su reacción se viralizó: “Me tocó improvisar”

El cantante convirtió el malentendido con varias admiradoras en un video viral que desató risas y comentarios en redes sociales - crédito Felipe Peláez / Instagram

El cantante vallenato Felipe Peláez reveló a sus seguidores en las redes sociales que fue confundido con Daddy Yankee en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla (Atlántico). El artista colombiano fue el encargado de grabar y publicar un video que se volvió tema de conversación por la forma en la que respondió a varias admiradoras que creían estar frente al reguetonero puertorriqueño.

La grabación demostró que Peláez no quiso acabar con la ilusión de las fanáticas, pues decidió seguir la situación con un acento puertorriqueño improvisado que, pese a que no le saliera muy bien, terminó por convencer a las seguidoras del artista internacional.

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El cantante colombiano relató que varias seguidoras se le acercaron muy emocionadas y hasta le pidieron fotos, puesto que estaban seguras de que se trataba del intérprete de éxitos como Gasolina, Rompe, Con calma y Dura.

Las fanáticas confundieron a los artistas y los internautas lo tomaron con humor - crédito Colprensa y Daddy Yankee / Instagram

En el video se ve que el artista aceptó unas fotografías sin cuestionarlas por la confusión y decidió registrar el momento con su celular: “Pero bueno, mira lo que me está pasando aquí en Barranquilla, la gente me reconoció. ¿Están felices de estar aquí con Daddy Yankee?”, dijo Peláez en la grabación, mientras que las mujeres sonreían para la cámara.

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La respuesta de las admiradoras confirmó que en ningún momento se dieron cuenta de la equivocación y le respondieron que estaban muy felices. Una de ellas añadió: “Mi mejor día”.

En otra parte de la grabación, una de las admiradoras gritaba: “Lo amo, lo amo”, mientras se acercaba al cantante y él continuaba la actuación sin romper la broma.

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Peláez incluso reforzó su papel con una pregunta que no hizo dudar ni un instante a las fanáticas: “¿Vas a Puerto Rico algún día?”, a lo que una de ellas respondió: “De una. Ya, vamos ya”.

El estilo de Felipe Peláez ha hecho que muchos lo confundan con el reguetonero - crédito @felipepelaez/IG

Felipe Peláez dijo que no es la primera vez que lo confunden con Daddy Yankee

El cantante de vallenato acompañó la publicación en su cuenta de Instagram con un mensaje dirigido a las fanáticas: “Queridas seguidoras de Daddy Yankee: las vi tan emocionadas con nuestro encuentro que no tuve corazón para decirles que no era yo. Disculpas por la broma, abrazo grande a todas”.

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Después explicó que no era la primera vez que le ocurría una situación de este tipo con el reguetonero: “Desde siempre me han confundido ocasionalmente con Daddy, y ahora que he bajado de peso más. PD: A mis amigos de Puerto Rico, excusas por el mal acento, cambiar la ‘r’ por ‘l’ me hubiera ayudado tal vez, pero me tocó improvisar”.

Respecto al parecido de los artistas, los internautas no dudaron en comentar que está claro que los dos no son gotas de agua, pero sí tienen cierto parecido: “Jajajaja este video me hizo el día buena esa”, “Pipe, dale mas gasolinaaaa” y “El Daddy Yankee de Temu 🤣 será que tiene que grabar Gasolina en Vallenato?”.

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El artista demostró que logra tomarse con humor cada situación - crédito @felipepelaez / Instagram

Los seguidores del artista lo felicitaron por su humor

El video se viralizó rápidamente en las plataformas digitales, en las que generó comentarios de seguidores que destacaron la manera en que el cantante manejó el momento. Entre las reacciones que acompañaron la publicación aparecieron mensajes como: “Jajaja qué bueno que les seguiste la corriente”, “Felipe Peláez es inconfundible” y “El propio ‘trágame tierra’”.

Otras personas indicaron que su sueño era encontrarse con Felipe Peláez y se atrevieron a afirmar que ellos no lo confundirían: “No sé si reír o llorar, cuánto diera yo por encontrarme a ‘Daddy Yankee’ y pedirle un vallenatico”.

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El episodio se viralizó rápidamente al convertirse en una anécdota que muestra el carisma del artista que volvió a estar en las pantallas de los colombianos al ser jurado de la edición de 2026 de A otro nivel, consolidándose como uno de los cantantes de vallenato más queridos en Colombia.