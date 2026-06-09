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La República Democrática del Congo no llegará bien al Mundial 2026: perdió ante Chile por 2-1

Uno de los rivales de la selección Colombia en el grupo K terminó su etapa de preparación con muchas dudas en su nivel y problemas por las restricciones sanitarias en Estados Unidos

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RD Congo vs. Chile
La República Democrática del Congo no pudo demostrar su juego y Chile lo venció por 2-1, con dos anotaciones en los últimos minutos del partido - crédito @LaRoja/X

El jueves 11 de junio será el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, así que las 48 selecciones participantes están terminando su etapa de preparación con los últimos encuentros amistosos, para afinar a sus equipos para el debut en la fase de grupos.

La República Democrática del Congo ya está lista para jugar el torneo en Norteamérica, aunque con muchos problemas en la plantilla por el bajo nivel en los amistosos, así como para su traslado a territorio estadounidense por las restricciones sanitarias de las autoridades locales.

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Los africanos, que vuelven a un mundial después de 52 años, serán uno de los rivales de la selección Colombia en el grupo K, así que ellos decidieron verse con Chile como su último rival antes del debut, pero no les fue nada bien y generaron dudas en la nómina titular.

Mal cierre contra Chile

El conjunto congolés, que clasificó al mundial por el Torneo de Repechaje, tenía la esperanza de dejar una buena imagen a sus aficionados antes de iniciar su participación y, para eso, tuvo dos amistosos de alto nivel frente a los seleccionados de Dinamarca y Chile, que no clasificaron.

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Sin embargo, la República Democrática del Congo no ganó ninguno de sus dos duelos de preparación en junio, ambos disputados en territorio europeo y con el cuerpo técnico analizando cuál será la nómina con la que enfrentará a Portugal el miércoles 17 de junio en Houston, Texas.

RD Congo vs. Chile
La República Democrática del Congo no pudo ganar ninguno de sus dos amistosos previos al Mundial 2026 - crédito @FecofaRdc/X

Para empezar, no pasó del empate sin goles frente a los daneses en Lieja, Bélgica, con una plantilla mixta para probar algunos hombres de la banca, pero le faltó efectividad en la portería de Filip Jörgensen y el entrenador Sébastien Desabre quiso corregir las cosas en Orleans.

Frente a Chile, la República Democrática del Congo perdió por 2-1, cuyo marcador se abrió por una anotación de Darío Osorio a los 51 minutos del segundo tiempo, luego de una primera parte movida por los africanos y muy cerca de conseguir la anotación, pero todo se fue abajo.

RD Congo vs. Chile
Chile dejó muy mal parada a la República Democrática del Congo, que usó a casi todos sus jugadores titulares - crédito @LaRoja/X

En los últimos minutos, Matías Sepúlveda amplió la ventaja para La Roja al 86′, mientras que Joris Kayembe descontó a los 88′ para “maquillar” una derrota que dejó mucha preocupación, pues el entrenador utilizó a casi todos sus jugadores inicialistas de su proceso.

La preparación de Uzbekistán y Portugal

Mientras la selección Colombia sí ganó sus últimos dos amistosos antes del Mundial, contra Costa Rica por 3-1 y Jordania por 2-0, escuadras como la República Democrática del Congo y Uzbekistán, con la que será el debut el 17 de junio, no celebraron ninguna victoria.

En el caso de los uzbekos, vienen de caer ante Canadá por 2-0 y los Países Bajos por 2-1, este último en un encuentro apretado y lleno de suspenso hasta el último minuto, debido a que en el tiempo de reposición se dio el empate parcial y triunfo final de los neerlandeses.

En los últimos minutos del partido, el equipo uzbeko terminó encontrando el empate ante el cuadro europeo - crédito VIX

Con respecto a Portugal, el equipo más fuerte del grupo K del Mundial 2026, superó a Chile por 2-1 y el miércoles 10 de junio enfrentará a Nigeria, desde las 2:45 p. m., en su último compromiso antes de debutar ante la RD Congo, por lo que será un juego de preparación clave para saber cómo jugarle a los africanos.

Su técnico, Roberto Martínez, habló en rueda de prensa sobre el nivel de desgaste de la plantilla: “Me gustaría decir que no es el final de la temporada y se trata del inicio, porque noto la frescura. El vestuario tiene frescura, alegría. Creo que los jugadores que tuvieron su último partido de la temporada, el 30 de mayo, ya están totalmente recuperados. Se trata ahora de reactivar el aspecto físico para el Mundial”.

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