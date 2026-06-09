Así va la renovación del técnico Alfredo Arias en el Junior de Barranquilla

Alfredo Arias se coronó bicampeón de la Liga BetPlay con el Junior de Barranquilla y frente a Atlético Nacional - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla cumplió con el objetivo de salvar el primer semestre de 2026 con el título de la Liga BetPlay, pues luego de los fracasos en la Superliga y la Copa Libertadores, solo el trofeo le daría una alegría a la afición y tranquilidad a la plantilla rojiblanca.

Además de eso, el técnico Alfredo Arias tendría una segunda oportunidad en el Tiburón, pues la continuidad en el cargo dependía de si salía campeón o no en el fútbol colombiano, ya que era uno de los principales señalados en la eliminación en fase de grupos de la Libertadores.

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De esta manera, el entrenador uruguayo podrá cumplir con su promesa a la afición de defender nuevamente el título de la Liga BetPlay, una tarea que solo Atlético Nacional consiguió en torneos cortos, que fue tres campeonatos seguidos entre 2013 y 2014, lo que significa un reto enorme.

“Detalles de su renovación”

El timonel uruguayo no tuvo un buen inicio en la temporada 2026, pues perdió la Superliga ante Santa Fe con goleada 3-0 en El Campín, luego sufrió en la fase de Todos contra Todos de la Liga BetPlay, debido a los fallos defensivos, y después vino el fracaso en la Copa Libertadores, al ser último del grupo G con solo un triunfo en seis partidos.

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Pese a eso, Alfredo Arias estaría listo para renovar su contrato en el Junior de Barranquilla, como lo mencionó el periodista Felipe Sierra, al afirmar que será cuestión de tiempo para que se anuncie la continuidad del timonel desde el segundo semestre de 2026.

Todo parece encaminado para que el técnico Alfredo Arias siga con el Junior de Barranquilla en lo que queda de 2026 - crédito @PSierra/X

“Entre hoy (9 de junio) y mañana (10 de junio) se reunirá la familia Char con Alfredo Arias (67) para acordar los detalles de su renovación con Junior. Verbalmente hay un arreglo y esperan firmarlo tan pronto como sea posible”, fueron las palabras del comunicador en su cuenta de X.

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Además de eso, el periodista Alexis Rodríguez, del canal Win Sports, aseguró que Alfredo Arias firmaría un vínculo hasta junio de 2028, que le permitiría avanzar en un proceso a largo plazo para consolidar la plantilla actual y ratificar la confianza con la junta directiva.

El entrenador Alfredo Arias estaría con el Junior de Barranquilla hasta junio de 2028 - crédito @alexisnoticias/X

“Y ahora vamos por el tricampeonato”

En rueda de prensa en Medellín, el técnico Alfredo Arias hizo un balance de lo que fue este primer semestre, al que consideró “muy duro, por los viajes, por la competencia internacional, porque nos cortaron la nómina a 25 jugadores, por las lesiones (...) El reconocimiento para ellos, porque hicieron un gran partido, la verdad nos pusieron en serios problemas. El reconocimiento a ellos hace más grande nuestra victoria”.

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El uruguayo también habló sobre el cobro errado de Alfredo Morelos en el segundo tiempo para el verde: “Perdí acá una final por un penal. Cuando fallan el penal, pensé que ya era muy difícil para ellos, porque normalmente esos penales fallados actúan en la emoción. Aunque hay que decir que con rivales como este, nunca hay que dar las cosas por sentenciadas”.

Alfredo Arias ahora le apunta a defender el título de la Liga BetPlay en el segundo semestre de 2026 - crédito Colprensa

“Enfrentamos a los rivales más difíciles y los superamos. En lo personal, yo no quería a Once Caldas, tampoco quería a Santa Fe, y nos tocaron las dos alturas, dos equipos difíciles. Y la final nos cita con Nacional, el mejor del semestre. Eso engrandece lo que hizo este plantel”, añadió.

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Alfredo Arias le dijo a la afición del Junior de Barranquilla que “ahora vamos por el tricampeonato”, una apuesta enorme para el club que mantendría a buena parte de su base, y confirmó que “don Fuad Char ya manifestó públicamente, y a mí en persona, que desean que yo continúe, y yo también deseo continuar. Ahora es solo formalidad”.