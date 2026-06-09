Colombia

La mánager de artistas Claudia Serrato reapareció y se mostró afectada antes de realizarse importante operación por el cáncer que padece

La representante de Lina Tejeiro habló de su miedo, la ansiedad y la esperanza en las horas previas a la mastectomía, una decisión que tomó con especialistas tras exámenes y biopsias

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Claudia Serrato rompió en llanto antes de su cirugía contra el cáncer de mama - crédito @clauserratomanager/IG

Claudia Serrato, reconocida por ser la mánager de la actriz Lina Tejeiro y de varios artistas colombianos, conmovió a sus seguidores al compartir cómo ha vivido las horas previas a la cirugía con la que espera avanzar en el tratamiento contra el cáncer de mama que le fue diagnosticado hace algunos meses.

A través de sus redes sociales, la empresaria se mostró vulnerable y habló abiertamente sobre el miedo, la ansiedad y la esperanza que la acompañan antes de ingresar al quirófano.

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Desde que hizo público su diagnóstico, Serrato ha utilizado sus plataformas digitales para contar parte del proceso médico y emocional que ha enfrentado, un camino en el que reveló que, tras varias consultas, exámenes especializados y biopsias, junto con su equipo médico tomó la decisión de someterse a una mastectomía en el seno derecho, mientras que el izquierdo no requerirá intervención, luego de que los especialistas confirmaran que se encuentra completamente sano.

Según comentó, la intervención quirúrgica quedó programada para el 10 de junio, motivo por el cual la mánager de Lina Tejeiro decidió abrir su corazón y compartir con sus seguidores las emociones que han marcado los últimos días.

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Claudia Serrato contó cómo vive antes de su cirugía - crédito @clauserratomanager/IG
Claudia Serrato contó cómo vive antes de su cirugía - crédito @clauserratomanager/IG

En un video publicado en sus redes sociales, Serrato confesó que el fin de semana del 6 de junio, justo el previo a la cirugía, estuvo lleno de retos emocionales y que la ansiedad se hizo presente con intensidad.

“Buenas. Feliz semana de sanación mía. [se ríe] ¿Cómo están? ¿Cómo van? Yo ansiosa, muy. No puedo negarles que este fin de semana fue muy retador, bastante, bastante retador. El encierro hizo de las suyas, pero bueno, ahí estuve tratando de estar en modo zen y dándole toda la importancia a la alegría que me da saber que mañana esto ya no va a estar. Nombre de Dios”, expresó.

La empresaria también reconoció que se ha mostrado especialmente sensible frente a las múltiples muestras de cariño que ha recibido de familiares, amigos y personas que han seguido de cerca su historia. Según contó, cualquier mensaje de apoyo ha logrado tocar profundamente sus emociones.

“Estaba muy llorona, [se ríe] muy llorona. Cualquier manifestación de cariño me llega al alma. Vea, ando muy llorona y me aguantan hoy, porque es que hoy les pongo la ca...”, relató mientras intentaba contener las lágrimas.

La fe y el apoyo familiar marcaron las horas previas de Claudia Serrato antes del quirófano - crédito @clauserratomanager/IG

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención durante la grabación ocurrió cuando una pluma cayó inesperadamente cerca de ella. Para Serrato, este hecho tuvo un significado espiritual especial que interpretó como una señal de protección y compañía en medio del difícil proceso que atraviesa.

“Ay, una pluma, una pluma, una pluma. Acaba de caer una pluma. ¿Ustedes saben lo que es una pluma? Bueno, los que creen en los ángeles como yo, miren, me acaba de caer una pluma mientras les estaba contando a ustedes. Cayó. Ay, nooo. O sea, les acaba de decir que cualquier manifestación de cariño, para mí esto es una manifestación del cielo, porque yo creo en los ángeles y porque he estado muy pegada, por ejemplo, al arcángel San Rafael. Vean, yo sí creo, pero mejor dicho”, manifestó con evidente emoción.

La representante artística explicó que ha encontrado fortaleza en su fe y en el acompañamiento de sus seres queridos. De hecho, reveló que su familia ha permanecido atenta a cada detalle del proceso y que Jaime, su pareja, ya se encontraba a su lado para brindarle apoyo antes de la intervención.

Asimismo, aprovechó para agradecer las oraciones, mensajes y gestos de solidaridad que ha recibido desde que hizo público su diagnóstico, destacando especialmente a quienes han encendido velas pidiendo por su recuperación.

“Entonces, sí, les contaba que ando muy, muy sensible, muy sensible. Jaime ya llegó, llegó desde anoche. Tengo a toda mi familia muy pendiente. Bueno, todo el mundo, todo el mundo muy pendiente. Mañana, 10 de junio, día de mi sanación. Gracias por sus oraciones, gracias por encender velitas, gracias por estar ahí. Yo ya les dije que mañana yo así salga con un dedito pa’ arriba (hace gesto del pulgar arriba) y Jaime los mantendrá informados, las mantendrá también informadas. Bueno, voy a seguir con mis cositas y les iré contando cómo va el día, porque juemadre, tengo de todo hoy”, concluyó.

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