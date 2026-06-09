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Hinchas de Nacional son virales por hacerse tatuajes de triunfo antes de la final contra Junior: “Ganaron experiencia”

Los seguidores del club Verdolaga creían que el equipo iba a superar a su rival por más de tres goles

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El 8 de junio, Junior de Barranquilla ganó el duodécimo título de liga en su historia tras derrotar 3-1 en el global de la final a Atlético Nacional, que disputó el partido de vuelta como local.

Antes del compromiso, había confianza por parte de los fanáticos del club Verdolaga de que podrían remontar el 3-0 que se registró en la ida, por lo que una cadena de restaurantes retó a algunos hinchas de Nacional a tatuarse la estrella 19 (actualmente tienen 18) para anticiparse a la remontada.

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Antes de ingresar al estadio, tres fanáticos del club antioqueño se realizaron un tatuaje que incluía una estrella, la fecha (8 de junio) y el 19, para celebrar la hipotética coronación del combinado verde. Para uno de los que participó en la temática fue su primer tatuaje.

“Yo creo, con toda la moral, es que donde pierdan (mira su tatuaje nuevo)”, fueron las palabras del joven que permitió que su primer tatuaje fuera sobre una celebración que al final no se registró.

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Final del fútbol colombiano - hinchas de Nacional
Tres hinchas de Nacional se tatuaron confiando en que remontarían la serie - crédito AFP/@makabro.med/Instagram

Al final de la jornada, Nacional derrotó 1-0 a Junior y quedó subcampeón del torneo local, perdiendo la oportunidad de sumar una estrella más en su escudo y de clasificar anticipadamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

La cadena de restaurantes publicó el video que se hizo viral en pocos minutos. “Y bueno, tatuamos, tatuamos…. Y no nos la ganamos. Pero hubo risas, eventos, espacio público y mucha tinta… Será para la próxima verde”, fue la descripción con la que fue acompañado el reel que cuenta con más de 13.000 reacciones.

En los comentarios, fanáticos de otros equipos en Colombia hicieron bromas sobre lo que podrían estar pensando los tres hinchas de Nacional que tendrán que tener una estrella que no celebraron en su cuerpo.

“Al final ganaron experiencia que es lo importante”, “Esa fecha les quedó de recuerdo, el día que perdieron nuevamente en el Atanasio” o “Los que se hicieron el tatuaje, con esa fe que tienen pueden montar una iglesia”, son algunos de los comentarios registrados.

Final del fútbol colombiano - hinchas de Nacional
Los hinchas que se tatuaron son tendencia en redes sociales - crédito @makabro.med/Instagram

Otros motivos por los que fueron tendencia los hinchas de Nacional es que al salir del estadio Atanasio Girardot, varios pidieron la salida de jugadores como Alfredo Morelos y Edwin Cardona, a los que responsabilizaron por la derrota.

Cabe recordar que en el segundo tiempo del partido de vuelta, Morelos cobró un penal que terminó fuera del arco defendido por el guardameta de Junior, lo que habría representado el 2-0 parcial y dejaba a Nacional a un gol de igualar la serie.

“Siento mucha responsabilidad y hay que asumir las cosas. Intentamos, luchamos, pero no se me dio el penalti. Creo que si entraba, la historia habría sido diferente. Pero así es la vida y así es el fútbol, ahora toca dar la cara ante todo”, declaró el atacante en la zona mixta tras la final.

-crédito David Jaramillo/Colprensa
Junior celebró un nuevo título en la casa de Atlético Nacional - crédito Colprensa

Por su parte, Edwin Cardona estuvo presente en la rueda de prensa junto con el entrenador Diego Arias, el mediocampista elogió el trabajo de sus compañeros y lamentó el resultado de la ida, por el que le pidió disculpas a la hinchada.

“No alcanzó, pero lo intentamos. Esta vez nos tocó perder, aunque pocos equipos han logrado en dos años lo que nosotros hemos hecho. Ahora toca descansar y regresar a la pretemporada más fuerte. Es un golpe durísimo porque teníamos el sueño de ser campeones. A veces se pierde más de lo que se gana y de eso uno aprende. Estoy orgulloso de mi equipo porque hoy competimos como debíamos hacerlo en una final. El partido pasado no lo hicimos de la mejor manera y eso nos pasó factura”, fueron las palabras del capitán del Verdolaga.

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