MP: Los temas prioritarios son primero que todo, estar pendientes de los cambios políticos que se puedan dar y reaccionar a ellos, estar listos en caso de que sean cambios importantes. La comunidad no ha tenido una hemorragia demográfica como tuvimos a fines de los años 90s. Estamos estables. A nivel político tenemos muy buena relación con todos los estamentos de la sociedad, no sólo con el alto gobierno sino con las organizaciones religiosas, con organizaciones de la sociedad civil, con la academia y con los medios. Obviamente que el programa Project Interchange del AJC -que permite que líderes políticos y de opinión no judíos conozcan Israel- ha sido absolutamente esencial en esta tarea. Nuestra agenda busca preservar lo que hemos logrado y seguir construyendo sin que tengamos grandes sobresaltos que nos puedan preocupar.