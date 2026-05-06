Otros 30 mayores fueron llamados a calificar servicios en barrida de oficiales en las Fuerzas Armadas de Colombia: esto se sabe

El remezón en el Ejército generó preocupación dentro del Ministerio de Defensa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cerca de 100 oficiales de las Fuerzas Militares de Colombia, incluyendo mayores y tenientes coroneles, fueron desvinculados tras resoluciones emitidas por el Gobierno nacional. La lista de afectados incluye al menos 40 oficiales con trayectoria sobresaliente, a quienes se sumaron otros 30 nombres confirmados en una nueva resolución publicada este el martes 5 de mayo de 2026, según informó Semana.

La medida generó inquietud dentro del conjunto de instituciones castrenses adscritas al Ministerio de Defensa. Conforme a las declaraciones de miembros de la fuerza pública en diálogo con el medio citado, la salida de oficiales de mayor experiencia y formación internacional podría responder a la intención de debilitar las estructuras militares.

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Miembros de la fuerza pública consideran que la salida de oficiales de mayor experiencia podría responder a la intención de debilitar las estructuras militares - crédito Colprensa/Lina Gasca/VisualesIA

Las resoluciones, que afectan en su mayoría al Ejército Nacional, informan que los oficiales fueron llamados a calificar servicios. El criterio principal para estas desvinculaciones es haber cumplido 20 años de servicio y superar una reciente evaluación, aunque los documentos oficiales no detallan causas adicionales.

Hasta la fecha, el Ministerio de Defensa , liderado por Pedro Sánchez, no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el impacto y la motivación detrás de la salida de estos altos oficiales. Fuentes de ese despacho explicaron que estos movimientos corresponden a “procesos normales” dentro de la coyuntura actual en Colombia.

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Generales y almirantes retirados prendieron las alarmas por decisiones del Gobierno Petro en el Ejército

El almirante (r) Hernando Wills, presidente de la organización, sostuvo que el retiro masivo de uniformados, quienes realmente controlan las operaciones en el terreno - crédito Armada Nacional

El almirante (r) Hernando Wills, presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares, afirmó que los retiros masivos de mandos intermedios pueden afectar de manera negativa la capacidad de respuesta de las fuerzas en terreno.

“No es oportuno el retiro en este momento de una gran cantidad de oficiales y mandos medios, que son quienes realmente controlan las operaciones en el terreno”. Para el oficial retirado, el mantenimiento de los cuadros de mando hasta después de las elecciones es esencial para “garantizar a los colombianos la libertad para ejercer su voto”, advirtió Wills en entrevista con El Tiempo.

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Recientemente, según afirmó Wills, se registró un crecimiento observable en la frecuencia de salidas de mandos tanto de las Fuerzas Militares como de la Policía Nacional. “Lo que yo observo en los últimos años es que sí ha habido un incremento en la salida de los mandos, y eso de alguna manera puede interpretarse como un intento de politizar las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, lo cual es totalmente negativo para el país”, señaló el almirante retirado.

Sobre el proceso convocado por el presidente Petro afirmó que es un método dentro del Ejército para garantizar el ascenso de los soldados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En su criterio, la autonomía en los procedimientos de selección y ascensos es fundamental para evitar la influencia política en las instituciones armadas y preservar su independencia. Las salidas reiteradas de cuadros de mando no solo afectan el funcionamiento operativo, sino que, de acuerdo con la prevención expuesta por el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares, pueden minar la percepción de neutralidad que históricamente ha respaldado a los organismos de defensa y seguridad colombianos.

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Sobre los mecanismos internos de las Fuerzas Militares para el relevo de personal, Hernando Wills destacó en diálogo con el medio citado el número de oficiales que puede ascender a cada nivel en la jerarquía. En sus palabras: “La estructura de las Fuerzas Militares está diseñada de esa manera. Existe una pirámide que limita el número de oficiales que asciende a cada grado”.

Esta arquitectura institucional prevé, explicó Wills, que los oficiales que culminan cursos de Estado Mayor o altos estudios militares, y que dejan sus cargos, sean reemplazados por nuevos cuadros, muchas veces con formación y capacidades superiores a quienes relevan. Para el presidente del cuerpo de generales y almirantes en retiro, el proceso debe realizarse siempre dentro del ciclo normal y natural de selección del personal, manteniendo la continuidad y operatividad sin alterar el equilibrio funcional, en especial en coyunturas críticas como la actual.

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